Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде
Готовим вкусные сырники из творога на завтрак
Вкусные cырники с изюмом – что может быть лучше на завтрак? Они особенно хороши вместе со сметаной и вареньем. Перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты и свежими ягодами.
Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:
Читайте также:Как сделать постные сырники из тофу с бананом
Сырники с изюмом сладкие
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 240 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 600 г творога (9%) или творожных сырков
- 100 г изюма
- 1 ст.л. сметаны
- 1 желток
- 1 ч.л. соли (без верха)
- 5 ст.л. сахара
- 1,5 ст.л. манки
- Мука или манка – для обваливания
- Ванилин
Способ приготовления:
- Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм.
- Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики.
- Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники.
- Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.
Полезные советы
- Не берите очень влажный творог;
- Добавив манную крупу, оставьте тесто на 10 минут. Это позволит манке набухнуть;
- В тесто добавьте манку, а обваливайте в муке. Так сырники будут пышнее и не развалятся.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. "Сегодня" также делились рецептом банановых сырников.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.
Еще несколько материалов по теме:Рецепт смузи из банана и киви без молока Рецепты пышных беляшей с мясной начинкой Как испечь вкусный домашний пирог с яблоками Ленивая овсянка в банке с вишней и шоколадом
Источник: Сегодня