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Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Готовим вкусные сырники из творога на завтрак

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:32
Сырники с изюмом
Сырники с изюмом
Фото: Depositphotos

Вкусные cырники с изюмом – что может быть лучше на завтрак? Они особенно хороши вместе со сметаной и вареньем. Перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты и свежими ягодами.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

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Сырники с изюмом сладкие

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 240 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 600 г творога (9%) или творожных сырков
  • 100 г изюма
  • 1 ст.л. сметаны
  • 1 желток
  • 1 ч.л. соли (без верха)
  • 5 ст.л. сахара
  • 1,5 ст.л. манки
  • Мука или манка – для обваливания
  • Ванилин

Способ приготовления:

  1. Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм.
  2. Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики.
  3. Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники.
  4. Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Полезные советы

  • Не берите очень влажный творог;
  • Добавив манную крупу, оставьте тесто на 10 минут. Это позволит манке набухнуть;
  • В тесто добавьте манку, а обваливайте в муке. Так сырники будут пышнее и не развалятся.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. "Сегодня" также делились рецептом банановых сырников.

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Источник: Сегодня
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