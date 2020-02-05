Лучший рецепт сырников с изюмом на сковороде

Готовим вкусные сырники из творога на завтрак

Сырники с изюмом Фото: Depositphotos

Вкусные cырники с изюмом – что может быть лучше на завтрак? Они особенно хороши вместе со сметаной и вареньем. Перед подачей их можно посыпать сахарной пудрой, украсить листиками мяты и свежими ягодами.

Смотрите видео, как приготовить диетические сырники:

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Сырники с изюмом сладкие

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

240 ккал на 100 г

Ингредиенты:

600 г творога (9%) или творожных сырков

100 г изюма

1 ст.л. сметаны

1 желток

1 ч.л. соли (без верха)

5 ст.л. сахара

1,5 ст.л. манки

Мука или манка – для обваливания

Ванилин

Способ приготовления:

Творог смешайте с солью и сахаром, добавьте ванилин. Прибавьте сметану и предварительно замоченный изюм. Добавьте желток, затем манку. Хорошо перемешайте и сформируйте шарики. Обваляйте шарики в муке (или манке), слегка сплющивая их. Должны получится аккуратные, плотные сырники. Разогрейте в сковороде немного растительного масла. Жарьте сырники с двух сторон на среднем огне до золотистой корочки.

Полезные советы

Не берите очень влажный творог;

Добавив манную крупу, оставьте тесто на 10 минут. Это позволит манке набухнуть;

В тесто добавьте манку, а обваливайте в муке. Так сырники будут пышнее и не развалятся.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить настоящий Львовский сырник. "Сегодня" также делились рецептом банановых сырников.

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