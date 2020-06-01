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Лучший рецепт тонких блинчиков на молоке

Сегодня, 13:44

Рецепт вкусных блинов с десертными начинками

Если вы ищете идею вкусного завтрака (или десерта), обязательно возьмите на заметку этот рецепт. Тонкие блинчики на молоке со сладкими начинками – что может быть лучше? Выбирайте топпинг на свой вкус и приступайте к готовке.

Чтобы сделать блины безглютеновыми, возьмите овсяную или миндальную муку. Для веганского варианта замените яйцо семенами льна и используйте овсяное или миндальное молоко.

Тонкие блинчики на молоке

Блины на молоке
Блины на молоке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 154 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 стакан пшеничной муки
  • 2 больших яйца
  • 3/4 стакана цельного молока
  • 2 столовые ложки сахарного песка
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 3 столовые ложки сливочного масла, растопленного

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Варианты начинки:

  • Измельченная клубника
  • Лимонный курд
  • Нарезанные бананы и молотая корица
  • Взбитые сливки со свежими ягодами
  • Нутелла

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Способ приготовления:

  1. В блендере смешайте муку, яйца, молоко, 1/2 стакана воды, сахар, ваниль, соль, масло и взбивайте в пульсирующем режиме в течение примерно 1 минуты. Поставьте жидкое тесто в холодильник на 20 минут или на ночь.
  2. Разогрейте блинную сковороду, смазанную маслом. Налейте примерно 1/4 чашки жидкого теста в центр сковороды и повращайте из стороны в сторону, чтобы распределить его. Готовьте в течение 20-30 секунд, осторожно переверните блин с помощью лопатки и готовьте еще 10 секунд.
  3. Снимите блинчик и положите на тарелку. Повторите с оставшимся тестом.
  4. Наполните блины начинкой по своему вкусу и аккуратно сверните. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Как приготовить "льняное яйцо"

Вам потребуется одна столовая ложка мелко молотого льняного семени и 2.5 ложки воды. Размешайте и дайте загустеть в течение 5 минут. Это количество смеси заменяет в рецепте одно яйцо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вкусных банановых оладий.

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Источник: Сегодня
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