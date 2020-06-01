Лучший рецепт тонких блинчиков на молоке

Рецепт вкусных блинов с десертными начинками

Если вы ищете идею вкусного завтрака (или десерта), обязательно возьмите на заметку этот рецепт. Тонкие блинчики на молоке со сладкими начинками – что может быть лучше? Выбирайте топпинг на свой вкус и приступайте к готовке.

Чтобы сделать блины безглютеновыми, возьмите овсяную или миндальную муку. Для веганского варианта замените яйцо семенами льна и используйте овсяное или миндальное молоко.

Тонкие блинчики на молоке

Блины на молоке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

154 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 стакан пшеничной муки

2 больших яйца

3/4 стакана цельного молока

2 столовые ложки сахарного песка

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/2 чайной ложки соли

3 столовые ложки сливочного масла, растопленного

Читайте также: Как приготовить блинчики на пиве с грибами и сыром

Варианты начинки:

Измельченная клубника

Лимонный курд

Нарезанные бананы и молотая корица

Взбитые сливки со свежими ягодами

Нутелла

Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:

Способ приготовления:

В блендере смешайте муку, яйца, молоко, 1/2 стакана воды, сахар, ваниль, соль, масло и взбивайте в пульсирующем режиме в течение примерно 1 минуты. Поставьте жидкое тесто в холодильник на 20 минут или на ночь. Разогрейте блинную сковороду, смазанную маслом. Налейте примерно 1/4 чашки жидкого теста в центр сковороды и повращайте из стороны в сторону, чтобы распределить его. Готовьте в течение 20-30 секунд, осторожно переверните блин с помощью лопатки и готовьте еще 10 секунд. Снимите блинчик и положите на тарелку. Повторите с оставшимся тестом. Наполните блины начинкой по своему вкусу и аккуратно сверните. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.

Как приготовить "льняное яйцо"

Вам потребуется одна столовая ложка мелко молотого льняного семени и 2.5 ложки воды. Размешайте и дайте загустеть в течение 5 минут. Это количество смеси заменяет в рецепте одно яйцо.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вкусных банановых оладий.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться