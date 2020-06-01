Лучший рецепт тонких блинчиков на молоке
Рецепт вкусных блинов с десертными начинками
Если вы ищете идею вкусного завтрака (или десерта), обязательно возьмите на заметку этот рецепт. Тонкие блинчики на молоке со сладкими начинками – что может быть лучше? Выбирайте топпинг на свой вкус и приступайте к готовке.
Чтобы сделать блины безглютеновыми, возьмите овсяную или миндальную муку. Для веганского варианта замените яйцо семенами льна и используйте овсяное или миндальное молоко.
Тонкие блинчики на молоке
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 154 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 стакан пшеничной муки
- 2 больших яйца
- 3/4 стакана цельного молока
- 2 столовые ложки сахарного песка
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1/2 чайной ложки соли
- 3 столовые ложки сливочного масла, растопленного
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Варианты начинки:
- Измельченная клубника
- Лимонный курд
- Нарезанные бананы и молотая корица
- Взбитые сливки со свежими ягодами
- Нутелла
Смотрите видео, как приготовить разноцветные блины:
Способ приготовления:
- В блендере смешайте муку, яйца, молоко, 1/2 стакана воды, сахар, ваниль, соль, масло и взбивайте в пульсирующем режиме в течение примерно 1 минуты. Поставьте жидкое тесто в холодильник на 20 минут или на ночь.
- Разогрейте блинную сковороду, смазанную маслом. Налейте примерно 1/4 чашки жидкого теста в центр сковороды и повращайте из стороны в сторону, чтобы распределить его. Готовьте в течение 20-30 секунд, осторожно переверните блин с помощью лопатки и готовьте еще 10 секунд.
- Снимите блинчик и положите на тарелку. Повторите с оставшимся тестом.
- Наполните блины начинкой по своему вкусу и аккуратно сверните. Посыпьте сахарной пудрой и подавайте.
Как приготовить "льняное яйцо"
Вам потребуется одна столовая ложка мелко молотого льняного семени и 2.5 ложки воды. Размешайте и дайте загустеть в течение 5 минут. Это количество смеси заменяет в рецепте одно яйцо.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом вкусных банановых оладий.
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