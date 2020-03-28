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Лучший рецепт тушеной капусты с мясом и томатной пастой

Готовим тушеную капусту со свининой, овощами и томатным соусом

Ирина Павлина
Сегодня, 08:00

Тушеная капуста со свининой – это прекрасный вариант простого и вкусного ужина. А если у вас останется небольшая порция, можно пустить ее на начинку для пирога.

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Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.

Тушеная капуста с мясом

Тушеная капуста с мясом
Тушеная капуста с мясом
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 2 часа

Калорийность:

  • 171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг капусты
  • 400 г свинины
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 1-2 ст. л. томатной пасты
  • Соль, сахар и черный перец – по вкусу
  • Лавровый лист – 1-2 шт.
  • 0,5 ч. л. семян кориандра
  • 4 ст. л. подсолнечного масла

Смотрите видео, как приготовить свинину с грибами:

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезать кубиками, капусту нашинковать, лук и морковь произвольно измельчить.
  2. Обжарить свинину на растительном масле. Добавить лук и морковь, готовить до мягкости. Приправить по вкусу.
  3. Нашинкованную капусту посыпать солью (две-три щепотки), помять руками, чтобы она дала сок.
  4. Отправить в сковороду, перемешать и готовить 8-10 минут на среднем огне. В итоге капуста должна обмякнуть и осесть, стать прозрачной или приятного розоватого оттенка.
  5. Уменьшить огонь, плотно накрыть крышкой и томить примерно 30-40 минут. Чтобы ничего не подгорело, не забывайте помешивать ложкой или лопаткой.
  6. Томатную пасту развести в воде (достаточно 100 мл), добавить к капусте вместе с кориандром и лавровым листом. Приправить по вкусу.
  7. Перемешать и тушить еще 8-10 минут. Готовое блюдо снять с огня и сразу убрать лавровые листья.

Как подавать тушеную капусту

Подавать тушеную капусту горячей вместе с хлебом. Блюдо можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.

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Источник: Сегодня
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