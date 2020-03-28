Лучший рецепт тушеной капусты с мясом и томатной пастой
Готовим тушеную капусту со свининой, овощами и томатным соусом
Тушеная капуста со свининой – это прекрасный вариант простого и вкусного ужина. А если у вас останется небольшая порция, можно пустить ее на начинку для пирога.
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Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.
Тушеная капуста с мясом
Время приготовления:
- 2 часа
Калорийность:
- 171 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг капусты
- 400 г свинины
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 1-2 ст. л. томатной пасты
- Соль, сахар и черный перец – по вкусу
- Лавровый лист – 1-2 шт.
- 0,5 ч. л. семян кориандра
- 4 ст. л. подсолнечного масла
Смотрите видео, как приготовить свинину с грибами:
Способ приготовления:
- Свинину нарезать кубиками, капусту нашинковать, лук и морковь произвольно измельчить.
- Обжарить свинину на растительном масле. Добавить лук и морковь, готовить до мягкости. Приправить по вкусу.
- Нашинкованную капусту посыпать солью (две-три щепотки), помять руками, чтобы она дала сок.
- Отправить в сковороду, перемешать и готовить 8-10 минут на среднем огне. В итоге капуста должна обмякнуть и осесть, стать прозрачной или приятного розоватого оттенка.
- Уменьшить огонь, плотно накрыть крышкой и томить примерно 30-40 минут. Чтобы ничего не подгорело, не забывайте помешивать ложкой или лопаткой.
- Томатную пасту развести в воде (достаточно 100 мл), добавить к капусте вместе с кориандром и лавровым листом. Приправить по вкусу.
- Перемешать и тушить еще 8-10 минут. Готовое блюдо снять с огня и сразу убрать лавровые листья.
Как подавать тушеную капусту
Подавать тушеную капусту горячей вместе с хлебом. Блюдо можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.
Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.
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