Лучший рецепт тушеной капусты с мясом и томатной пастой

Готовим тушеную капусту со свининой, овощами и томатным соусом

Тушеная капуста со свининой – это прекрасный вариант простого и вкусного ужина. А если у вас останется небольшая порция, можно пустить ее на начинку для пирога.

Посуду стоит брать толстостенную, тогда нагрев будет равномерным и длительным. Подойдут чугунная сковорода, утятница, казан, чугунная или керамическая сковорода гриль, кастрюля с толстым дном и антипригарным покрытием.

Тушеная капуста с мясом

Тушеная капуста с мясом Фото: Depositphotos

Время приготовления:

2 часа

Калорийность:

171 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг капусты

400 г свинины

2 луковицы

1 морковь

1-2 ст. л. томатной пасты

Соль, сахар и черный перец – по вкусу

Лавровый лист – 1-2 шт.

0,5 ч. л. семян кориандра

4 ст. л. подсолнечного масла

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Способ приготовления:

Свинину нарезать кубиками, капусту нашинковать, лук и морковь произвольно измельчить. Обжарить свинину на растительном масле. Добавить лук и морковь, готовить до мягкости. Приправить по вкусу. Нашинкованную капусту посыпать солью (две-три щепотки), помять руками, чтобы она дала сок. Отправить в сковороду, перемешать и готовить 8-10 минут на среднем огне. В итоге капуста должна обмякнуть и осесть, стать прозрачной или приятного розоватого оттенка. Уменьшить огонь, плотно накрыть крышкой и томить примерно 30-40 минут. Чтобы ничего не подгорело, не забывайте помешивать ложкой или лопаткой. Томатную пасту развести в воде (достаточно 100 мл), добавить к капусте вместе с кориандром и лавровым листом. Приправить по вкусу. Перемешать и тушить еще 8-10 минут. Готовое блюдо снять с огня и сразу убрать лавровые листья.

Как подавать тушеную капусту

Подавать тушеную капусту горячей вместе с хлебом. Блюдо можно дополнить сметаной или натуральным йогуртом.

Напомним, ранее мы делились рецептом пирога с квашеной капустой. "Сегодня" также делились рецептами блюд из брокколи.

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