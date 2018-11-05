Лучший рецепт тыквенного супа с беконом и помидорами
Идеальный суп-пюре из тыквы от Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг
Этот ароматный тыквенный суп будет готов уже через полчаса. Просто обжарьте нарезанные овощи и бекон, добавьте кусочки тыквы, потушите и перебейте блендером. Подавать суп можно с тыквенными семечками или гренками.
Тыквенный суп-пюре с беконом
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 3 дольки чеснока
- 1 помидор
- 2 стебля сельдерея
- 2 кг тыквы
- несколько полосок бекона
- соль
- свежий острый красный перец
- черный свежемолотый перец
- петрушка
- оливковое масло
Рецепт приготовления:
- Режем сельдерей, лук и немного острого перца без семян. Бекон нарезаем кубиками.
- Давим чеснок, обжариваем его вместе с беконом и овощами в кастрюле на оливковом масле. Добавляем тыкву без кожуры и семян и порезанный кубиками помидор (тоже без семян и шкурки).
- Добавляем немного кипятка или овощного бульона (несколько стаканов) и тушим на небольшом огне около 20 минут.
- Взбиваем блендером в пюре, солим и перчим по вкусу. Доводим до кипения и даем постоять около 10 минут.
- Переливаем суп-пюре в тарелку, посыпаем зеленью и слегка обжаренными тыквенными семечками или гренками из белого хлеба.
Напомним, ранее ученые заявили, что тыква защищает от гипертонии и помогает защитить печень. А диетологи рассказали, кому нельзя употреблять тыкву.
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Источник: "Сегодня"