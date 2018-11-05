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Лучший рецепт тыквенного супа с беконом и помидорами

Идеальный суп-пюре из тыквы от Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:03
Тыквенный суп-пюре Фото: depositphotos.com
Тыквенный суп-пюре Фото: depositphotos.com

Этот ароматный тыквенный суп будет готов уже через полчаса. Просто обжарьте нарезанные овощи и бекон, добавьте кусочки тыквы, потушите и перебейте блендером. Подавать суп можно с тыквенными семечками или гренками.

Тыквенный суп-пюре с беконом

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 3 дольки чеснока
  • 1 помидор
  • 2 стебля сельдерея
  • 2 кг тыквы
  • несколько полосок бекона
  • соль 
  • свежий острый красный перец
  • черный свежемолотый перец
  • петрушка
  • оливковое масло
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Рецепт приготовления:

  1. Режем сельдерей, лук и немного острого перца без семян. Бекон нарезаем кубиками.
  2. Давим чеснок, обжариваем его вместе с беконом и овощами в кастрюле на оливковом масле. Добавляем тыкву без кожуры и семян и порезанный кубиками помидор (тоже без семян и шкурки).
  3. Добавляем немного кипятка или овощного бульона (несколько стаканов) и тушим на небольшом огне около 20 минут.
  4. Взбиваем блендером в пюре, солим и перчим по вкусу. Доводим до кипения и даем постоять около 10 минут.
  5. Переливаем суп-пюре в тарелку, посыпаем зеленью и слегка обжаренными тыквенными семечками или гренками из белого хлеба. 

Напомним, ранее ученые заявили, что тыква защищает от гипертонии и помогает защитить печень. А диетологи рассказали, кому нельзя употреблять тыкву

Смотрите видео о самых дорогих супах мира:

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Источник: "Сегодня"
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