Лучший рецепт тыквенного супа с беконом и помидорами

Идеальный суп-пюре из тыквы от Ники Белоцерковской, известного блогера и автора кулинарных книг

Тыквенный суп-пюре Фото: depositphotos.com

Этот ароматный тыквенный суп будет готов уже через полчаса. Просто обжарьте нарезанные овощи и бекон, добавьте кусочки тыквы, потушите и перебейте блендером. Подавать суп можно с тыквенными семечками или гренками.

Тыквенный суп-пюре с беконом

Ингредиенты:

1 луковица

3 дольки чеснока

1 помидор

2 стебля сельдерея

2 кг тыквы

несколько полосок бекона

соль

свежий острый красный перец

черный свежемолотый перец

петрушка

оливковое масло

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Рецепт приготовления:

Режем сельдерей, лук и немного острого перца без семян. Бекон нарезаем кубиками. Давим чеснок, обжариваем его вместе с беконом и овощами в кастрюле на оливковом масле. Добавляем тыкву без кожуры и семян и порезанный кубиками помидор (тоже без семян и шкурки). Добавляем немного кипятка или овощного бульона (несколько стаканов) и тушим на небольшом огне около 20 минут. Взбиваем блендером в пюре, солим и перчим по вкусу. Доводим до кипения и даем постоять около 10 минут. Переливаем суп-пюре в тарелку, посыпаем зеленью и слегка обжаренными тыквенными семечками или гренками из белого хлеба.

Напомним, ранее ученые заявили, что тыква защищает от гипертонии и помогает защитить печень. А диетологи рассказали, кому нельзя употреблять тыкву.

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