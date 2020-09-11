Лучший рецепт яблочного пирога с изюмом и корицей
Готовим вкусный десерт по рецепту Дори Гринспен
Дори Гринспен – американский автор кулинарных книг. В 2004 году газета New York Times провозгласила ее "кулинарным гуру".
Этот удивительно вкусный яблочный пирог в оригинале называется "russian grandmother's apple pie-cake". Дори рассказала, что получила рецепт от подруги, а та – от своей русской бабушки.
Закрытый яблочный пирог
Время приготовления:
- 1,5 часа
Калорийность:
- 239 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 225 г сливочного масла комнатной температуры
- 1 чашка сахара
- 2 яйца
- 1 ст. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- Сок 1 лимона
- 3 1/4 – 3 1/2 чашки муки
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Начинка:
- 10 средних яблок
- Немного лимонного сока
- 1 чашка изюма
- 1/4 чашки сахара
- 1 1/4 ч. л. молотой корицы
Смотрите видео, как запечь яблоки в духовке с крамблом:
Способ приготовления:
- Взбить масло с сахаром до пышности, примерно 2 минуты.
- Добавить яйца и продолжать взбивать до тех пор, пока масса не станет пышной и легкой, примерно 3 минуты.
- Добавить лимонный сок, перемешать.
- Муку смешать с разрыхлителем и солью и постепенно добавлять в тесто – может уйти меньшее или большее количество муки, так что сразу все не добавляйте. Тесто будет очень мягким и нелипким.
- Разделить тесто на две части, сформовать прямоугольники, завернуть каждый в пленку и убрать в холодильник минимум на 2 часа.
- Яблоки очистить от кожуры и семян, порезать небольшими кусочками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, добавить изюм, сахар и корицу, перемешать.
- Форму для выпечки (20х30 см) смазать маслом. Раскатать один из прямоугольников теста, положить его в форму таким образом, чтобы были бортики. Не раскатывайте слишком тонко.
- Перемешать яблочную начинку и выложить ее в форму с тестом. Распределить равномерно.
- Вторую часть теста раскатать, накрыть форму, прижать края (они очень легко слепятся).
- Смазать верх пирога водой и слегка посыпать сахаром. Острым ножом сделать на поверхности несколько надрезов или проколов вилкой.
- Выпекать при 180 ºС около 60-80 минут. Готовый пирог должен подрумяниться.
Как подавать пирог
Остудить на решетке и разрезать на порционные куски.
Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.
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