Лучший рецепт яблочного пирога с изюмом и корицей

Готовим вкусный десерт по рецепту Дори Гринспен

Дори Гринспен – американский автор кулинарных книг. В 2004 году газета New York Times провозгласила ее "кулинарным гуру".

Этот удивительно вкусный яблочный пирог в оригинале называется "russian grandmother's apple pie-cake". Дори рассказала, что получила рецепт от подруги, а та – от своей русской бабушки.

Закрытый яблочный пирог

Пирог с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1,5 часа

Калорийность:

239 ккал на 100 г

Ингредиенты:

225 г сливочного масла комнатной температуры

1 чашка сахара

2 яйца

1 ст. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

Сок 1 лимона

3 1/4 – 3 1/2 чашки муки

Начинка:

10 средних яблок

Немного лимонного сока

1 чашка изюма

1/4 чашки сахара

1 1/4 ч. л. молотой корицы

Смотрите видео, как запечь яблоки в духовке с крамблом:

Способ приготовления:

Взбить масло с сахаром до пышности, примерно 2 минуты. Добавить яйца и продолжать взбивать до тех пор, пока масса не станет пышной и легкой, примерно 3 минуты. Добавить лимонный сок, перемешать. Муку смешать с разрыхлителем и солью и постепенно добавлять в тесто – может уйти меньшее или большее количество муки, так что сразу все не добавляйте. Тесто будет очень мягким и нелипким. Разделить тесто на две части, сформовать прямоугольники, завернуть каждый в пленку и убрать в холодильник минимум на 2 часа. Яблоки очистить от кожуры и семян, порезать небольшими кусочками. Сбрызнуть яблоки лимонным соком, добавить изюм, сахар и корицу, перемешать. Форму для выпечки (20х30 см) смазать маслом. Раскатать один из прямоугольников теста, положить его в форму таким образом, чтобы были бортики. Не раскатывайте слишком тонко. Перемешать яблочную начинку и выложить ее в форму с тестом. Распределить равномерно. Вторую часть теста раскатать, накрыть форму, прижать края (они очень легко слепятся). Смазать верх пирога водой и слегка посыпать сахаром. Острым ножом сделать на поверхности несколько надрезов или проколов вилкой. Выпекать при 180 ºС около 60-80 минут. Готовый пирог должен подрумяниться.

Как подавать пирог

Остудить на решетке и разрезать на порционные куски.

Напомним, ранее мы делились рецептом яблочного пирога из слоеного теста, а также писали, как приготовить яблочный крамбл.

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