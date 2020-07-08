Лучший рецепт яблочной шарлотки с корицей и ванилью
Готовим шарлотку с яблоками в духовке
Шарлотка – простейший вариант яблочного пирога. На ее на приготовление требуется около часа. Классический рецепт шарлотки – это яйца, сахар, мука и, конечно, яблоки.
Известный кондитер Александр Селезнев в своем Instagram поделился рецептом ароматной яблочной шарлотки с корицей и ванилью. Такую можно поставить и на праздничный стол, если украсить ее сахарной пудрой и листиками мяты.
Яблочная шарлотка
Время приготовления:
- 1 час
Калорийность:
- 234 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 5 яиц
- 200 г сахара
- Щепотка соли
- 1 ст.л. ванильного сахара
- 1 ч.л. соды + лимонный сок
- 200 г муки
- 1 ч.л. разрыхлителя
- 100 г растопленного сливочного масла
- 5 яблок
- Корица
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Способ приготовления:
- Яйца, сахар, щепотку соли и ваниль взбить в пышную пену. Это займет 5-7 минут.
- Добавить гашеную соду, муку и разрыхлитель. Перемешать, влить растопленное сливочное масло.
- Яблоки почистить, нарезать средними ломтиками, посыпать молотой корицей.
- Засыпать яблоки в тесто и выпекать в форме 26 см при 170 ºС в течение 50 минут или при 180 ºС 40 минут.
Как подавать шарлотку
Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.
Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:
Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом песочного пирога с яблоками.
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