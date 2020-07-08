Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лучший рецепт яблочной шарлотки с корицей и ванилью

Сегодня, 09:00

Готовим шарлотку с яблоками в духовке

Шарлотка – простейший вариант яблочного пирога. На ее на приготовление требуется около часа. Классический рецепт шарлотки – это яйца, сахар, мука и, конечно, яблоки.

Известный кондитер Александр Селезнев в своем Instagram поделился рецептом ароматной яблочной шарлотки с корицей и ванилью. Такую можно поставить и на праздничный стол, если украсить ее сахарной пудрой и листиками мяты.

Яблочная шарлотка

Шарлотка с яблоками
Шарлотка с яблоками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 234 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 5 яиц
  • 200 г сахара
  • Щепотка соли
  • 1 ст.л. ванильного сахара
  • 1 ч.л. соды + лимонный сок
  • 200 г муки
  • 1 ч.л. разрыхлителя
  • 100 г растопленного сливочного масла
  • 5 яблок
  • Корица

Читайте также:
Рецепт ленивой яблочной шарлотки из хлеба

Способ приготовления:

  1. Яйца, сахар, щепотку соли и ваниль взбить в пышную пену. Это займет 5-7 минут.
  2. Добавить гашеную соду, муку и разрыхлитель. Перемешать, влить растопленное сливочное масло.
  3. Яблоки почистить, нарезать средними ломтиками, посыпать молотой корицей.
  4. Засыпать яблоки в тесто и выпекать в форме 26 см при 170 ºС в течение 50 минут или при 180 ºС 40 минут.

Как подавать шарлотку

Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как испечь простой пирог с черешней и ванилью Как сделать простой клубничный лимонад Как заморозить малину на зиму в силиконовых формочках Как испечь ореховый тарт с черникой и сливами
яблоки выпечка рецепт шарлотка
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой
Эти пирожки воздушные, как пух. Рецепт простой
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Рецепт унікального тіста по-французьки
Рецепт унікального тіста по-французьки

Популярные статьи

Вчера, 13:15Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вернулась из клиники в свой шикарный особняк – СМИ

Вчера, 11:52Шоу-бизнес

"Красивая семейная пара": Миша Романова отпраздновала двухлетие сына с Максом Барских

Вчера, 11:51Fun

Ивана Купала-2020: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:05Events

7 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 00:05Events

С Днем Ивана Купала: яркие открытки и поздравления

6 июляFun

Ивана Купала-2020: красивые открытки к празднику

6 июляСтиль

Будь в курсе: Андре Тан назвал ТОП-5 модных платьев этого лета

6 июляEvents

Дома и с подругами: ТОП-5 гаданий на Ивана Купала в домашних условиях

6 июляEvents

День поцелуя-2020: картинки и открытки к празднику

6 июляFun

Пара живет и путешествует в старом автобусе за 700 долларов: фото

6 июляFun

Дельфин подплыл к берегу и устроил шоу на глазах у отдыхающих: видео

6 июляТехно

НЛО над Токио: огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила

5 июляEvents

Гороскоп на 6 июля: кого из знаков зодиака ждет выгодное знакомство

5 июляEvents

Гадания на Ивана Купала-2020: ТОП-5 самых популярных предсказаний

5 июляFood

Как приготовить малиновое варенье: ТОП-5 рецептов

5 июляEvents

Лунное затмение и полнолуние 5 июля: что ни в коем случае нельзя делать

Новости партнеров

Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Самая эффектная волейболистка Казахстана, а возможно, и мира
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Гаряча українська фітнес-модель Юлія Мішура
Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Названий знак Зодіаку, якому суджена самотня старість
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Фитнес-модель Соммер Рей показала фигуру в откровенном наряде
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно наклонилась. Смелое фото
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб
Як наліпити гору пельменів за 20 хвилин — супершвидкий спосіб

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять