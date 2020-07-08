Лучший рецепт яблочной шарлотки с корицей и ванилью

Готовим шарлотку с яблоками в духовке

Шарлотка – простейший вариант яблочного пирога. На ее на приготовление требуется около часа. Классический рецепт шарлотки – это яйца, сахар, мука и, конечно, яблоки.

Известный кондитер Александр Селезнев в своем Instagram поделился рецептом ароматной яблочной шарлотки с корицей и ванилью. Такую можно поставить и на праздничный стол, если украсить ее сахарной пудрой и листиками мяты.

Яблочная шарлотка

Шарлотка с яблоками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час

Калорийность:

234 ккал на 100 г

Ингредиенты:

5 яиц

200 г сахара

Щепотка соли

1 ст.л. ванильного сахара

1 ч.л. соды + лимонный сок

200 г муки

1 ч.л. разрыхлителя

100 г растопленного сливочного масла

5 яблок

Корица

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Способ приготовления:

Яйца, сахар, щепотку соли и ваниль взбить в пышную пену. Это займет 5-7 минут. Добавить гашеную соду, муку и разрыхлитель. Перемешать, влить растопленное сливочное масло. Яблоки почистить, нарезать средними ломтиками, посыпать молотой корицей. Засыпать яблоки в тесто и выпекать в форме 26 см при 170 ºС в течение 50 минут или при 180 ºС 40 минут.

Как подавать шарлотку

Остудить, по желанию посыпать сахарной пудрой и разрезать на порционные куски.

Смотрите видео, как приготовить диетическую шарлотку:

Напомним, ранее мы писали, как испечь яблочный пирог с шоколадом и орехами. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом песочного пирога с яблоками.

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