Лучший рецепт запеченных куриных крылышек в духовке

Готовим крылышки по-американски с сырным соусом и овощами

Запеченные крылышки в духовке – аппетитная горячая закуска, которая нравится как взрослым, так и детям. Мы предлагаем запечь крылья под соусом барбекю и подать их вместе с дипом из голубого сыра и кусочками свежих овощей. Такое блюдо станет настоящим хитом летней вечеринки на свежем воздухе.

Куриные крылышки по-американски

Запеченные крылышки в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1 час 10 минут

Калорийность:

213 ккал на 100 г

Ингредиенты:

1 кг целых куриных крылышек

2 ст.л. оливкового масла

4 стебля сельдерея, разрезанных на 4 части

1 пучок редиски или горсть нарезанной соломкой моркови

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Для соуса барбекю:

150 мл томатного кетчупа

100 мл яблочного уксуса

100 мл бурбона

4 ст.л. темно-коричневого сахара

2 ст.л. острого перца чили

1 ст.л. вустерского соуса

1 ч.л. молотого кумина

1 ч.л. молотого кориандра

1 ч.л. молотого перца

1 ст.л. масла

Для дипа с голубым сыром:

100 г горгонзолы

150 мл сметаны или натурального йогурта

50 г майонеза

Немного свежевыжатого лимонного сока

Смотрите видео, как сделать крылышки барбекю на мангале:

Способ приготовления:

Разогрейте духовку до 220 °C. Куриные крылышки помойте, разрежьте на три части в местах соединения суставов. Оставьте две мясистые части, а кончики крыльев заморозьте для бульона. Положите крылышки на большой противень, сбрызните оливковым маслом и приправьте. Запекайте в духовке в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 180 °C и запекайте еще 25 минут. Тем временем приготовьте соус барбекю. Положите все ингредиенты, кроме масла, в кастрюлю. Посыпьте большим количеством черного перца. Дайте смеси покипеть в течение 3-5 минут. Когда соус загустеет, добавьте масло и размешайте, чтобы оно растаяло. Приправьте по вкусу. За полчаса до того, как куриные крылышки будут готовы, выньте их из духовки и смажьте 3/4 соуса барбекю. Когда они полностью запекутся, покройте их остальной частью соуса, чтобы они стали липкими. Соедините все ингредиенты для сырного дипа в мисочке. Подавайте крылышки вместе с полученным соусом и кусочками овощей.

Полезный совет

Оба соуса можно приготовить за день вперед, накрыть крышкой и охладить.

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.

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