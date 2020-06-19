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Лучший рецепт запеченных куриных крылышек в духовке

Сегодня, 14:20

Готовим крылышки по-американски с сырным соусом и овощами

Запеченные крылышки в духовке – аппетитная горячая закуска, которая нравится как взрослым, так и детям. Мы предлагаем запечь крылья под соусом барбекю и подать их вместе с дипом из голубого сыра и кусочками свежих овощей. Такое блюдо станет настоящим хитом летней вечеринки на свежем воздухе.

Куриные крылышки по-американски

Запеченные крылышки в духовке
Запеченные крылышки в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час 10 минут

Калорийность:

  • 213 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 1 кг целых куриных крылышек
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 4 стебля сельдерея, разрезанных на 4 части
  • 1 пучок редиски или горсть нарезанной соломкой моркови

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Для соуса барбекю:

  • 150 мл томатного кетчупа
  • 100 мл яблочного уксуса
  • 100 мл бурбона
  • 4 ст.л. темно-коричневого сахара
  • 2 ст.л. острого перца чили
  • 1 ст.л. вустерского соуса
  • 1 ч.л. молотого кумина
  • 1 ч.л. молотого кориандра
  • 1 ч.л. молотого перца
  • 1 ст.л. масла

Для дипа с голубым сыром:

  • 100 г горгонзолы
  • 150 мл сметаны или натурального йогурта
  • 50 г майонеза
  • Немного свежевыжатого лимонного сока

Смотрите видео, как сделать крылышки барбекю на мангале:

Способ приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 220 °C. Куриные крылышки помойте, разрежьте на три части в местах соединения суставов. Оставьте две мясистые части, а кончики крыльев заморозьте для бульона.
  2. Положите крылышки на большой противень, сбрызните оливковым маслом и приправьте. Запекайте в духовке в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 180 °C и запекайте еще 25 минут.
  3. Тем временем приготовьте соус барбекю. Положите все ингредиенты, кроме масла, в кастрюлю. Посыпьте большим количеством черного перца. Дайте смеси покипеть в течение 3-5 минут. Когда соус загустеет, добавьте масло и размешайте, чтобы оно растаяло. Приправьте по вкусу.
  4. За полчаса до того, как куриные крылышки будут готовы, выньте их из духовки и смажьте 3/4 соуса барбекю. Когда они полностью запекутся, покройте их остальной частью соуса, чтобы они стали липкими.
  5. Соедините все ингредиенты для сырного дипа в мисочке.
  6. Подавайте крылышки вместе с полученным соусом и кусочками овощей.

Полезный совет

Оба соуса можно приготовить за день вперед, накрыть крышкой и охладить.

Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.

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Источник: Сегодня
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