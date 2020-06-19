Лучший рецепт запеченных куриных крылышек в духовке
Готовим крылышки по-американски с сырным соусом и овощами
Запеченные крылышки в духовке – аппетитная горячая закуска, которая нравится как взрослым, так и детям. Мы предлагаем запечь крылья под соусом барбекю и подать их вместе с дипом из голубого сыра и кусочками свежих овощей. Такое блюдо станет настоящим хитом летней вечеринки на свежем воздухе.
Куриные крылышки по-американски
Время приготовления:
- 1 час 10 минут
Калорийность:
- 213 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 1 кг целых куриных крылышек
- 2 ст.л. оливкового масла
- 4 стебля сельдерея, разрезанных на 4 части
- 1 пучок редиски или горсть нарезанной соломкой моркови
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Для соуса барбекю:
- 150 мл томатного кетчупа
- 100 мл яблочного уксуса
- 100 мл бурбона
- 4 ст.л. темно-коричневого сахара
- 2 ст.л. острого перца чили
- 1 ст.л. вустерского соуса
- 1 ч.л. молотого кумина
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 1 ч.л. молотого перца
- 1 ст.л. масла
Для дипа с голубым сыром:
- 100 г горгонзолы
- 150 мл сметаны или натурального йогурта
- 50 г майонеза
- Немного свежевыжатого лимонного сока
Смотрите видео, как сделать крылышки барбекю на мангале:
Способ приготовления:
- Разогрейте духовку до 220 °C. Куриные крылышки помойте, разрежьте на три части в местах соединения суставов. Оставьте две мясистые части, а кончики крыльев заморозьте для бульона.
- Положите крылышки на большой противень, сбрызните оливковым маслом и приправьте. Запекайте в духовке в течение 20 минут, затем уменьшите температуру до 180 °C и запекайте еще 25 минут.
- Тем временем приготовьте соус барбекю. Положите все ингредиенты, кроме масла, в кастрюлю. Посыпьте большим количеством черного перца. Дайте смеси покипеть в течение 3-5 минут. Когда соус загустеет, добавьте масло и размешайте, чтобы оно растаяло. Приправьте по вкусу.
- За полчаса до того, как куриные крылышки будут готовы, выньте их из духовки и смажьте 3/4 соуса барбекю. Когда они полностью запекутся, покройте их остальной частью соуса, чтобы они стали липкими.
- Соедините все ингредиенты для сырного дипа в мисочке.
- Подавайте крылышки вместе с полученным соусом и кусочками овощей.
Полезный совет
Оба соуса можно приготовить за день вперед, накрыть крышкой и охладить.
Напомним, ранее мы делились рецептами хрустящих крылышек к пиву. Сегодня.Lifestyle также писали, как сделать сырные наггетсы.
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