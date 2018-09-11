Любимый напиток Гарри Поттера: как приготовить тыквенный сок

Рецепт тыквенного сока, вдохновленный "Гарри Поттером"

Тыквенный сок Фото: freepik.com

Известно, что магглы предпочитают апельсиновый сок, но волшебники растут на тыквенном. И это не только утренний напиток – персонажи книг Джоан Роулинг пьют тыквенный сок во время обеда, ужина и вечеринок.

Готовя ярко-оранжевый напиток, стоит помнить, что тыква – крахмалистый овощ. Чтобы сбалансировать ее вкус, нужно добавить немного кислоты и сладости. Для этого лучше всего подойдут яблоки, имбирь и лимон.

Рецепт тыквенного сока

Ингредиенты:

1/2 нарезанной тыквы без кожуры и семян

1 красное яблоко, нарезанное

1 лимон Мейера, нарезанный

2.5 см ломтик имбиря, очищенный

лед

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Рецепт приготовления:

Пропустите тыкву, яблоко, лимон и имбирь через соковыжималку. Процедите сок в стаканы через мелкое металлическое сито. Добавьте несколько кубиков льда, если предпочитаете более холодный напиток. Подавайте тыквенный сок немедленно. Вы можете перелить напиток в банку с крышкой и хранить в холодильнике не больше суток.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных блюдах волшебного мира Гарри Поттера. Сайт "Сегодня" также называл шесть причин каждый день пить свекольный сок.

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