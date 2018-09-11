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Любимый напиток Гарри Поттера: как приготовить тыквенный сок

Рецепт тыквенного сока, вдохновленный "Гарри Поттером"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:44
Тыквенный сок Фото: freepik.com
Тыквенный сок Фото: freepik.com

Известно, что магглы предпочитают апельсиновый сок, но волшебники растут на тыквенном. И это не только утренний напиток  – персонажи книг Джоан Роулинг пьют тыквенный сок во время обеда, ужина и вечеринок.

Готовя ярко-оранжевый напиток, стоит помнить, что тыква – крахмалистый овощ. Чтобы сбалансировать ее вкус, нужно добавить немного кислоты и сладости. Для этого лучше всего подойдут яблоки, имбирь и лимон. 

Рецепт тыквенного сока

Ингредиенты:

  • 1/2 нарезанной тыквы без кожуры и семян
  • 1 красное яблоко, нарезанное
  • 1 лимон Мейера, нарезанный
  • 2.5 см ломтик имбиря, очищенный
  • лед
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Рецепт приготовления:

  1. Пропустите тыкву, яблоко, лимон и имбирь через соковыжималку.
  2. Процедите сок в стаканы через мелкое металлическое сито. Добавьте несколько кубиков льда, если предпочитаете более холодный напиток.
  3. Подавайте тыквенный сок немедленно. Вы можете перелить напиток в банку с крышкой и хранить в холодильнике не больше суток.

Напомним, ранее мы рассказывали о главных блюдах волшебного мира Гарри Поттера. Сайт "Сегодня" также называл шесть причин каждый день пить свекольный сок.

Смотрите видео, как приготовить яблочный сидр в домашних условиях:

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Источник: "Сегодня"
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