Маффины с черникой в духовке: простой рецепт приготовления
Рецепт самых вкусных черничных маффинов с сахарной посыпкой
Маффины очень просты и быстры в приготовлении, и, в отличие от кексов, их можно сделать низкокалорийными, убавляя количество масла, используя молоко с пониженным содержанием жира или заменяя его фруктовыми соками.
Один из самых вкусных вариантов – это маффины с черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок.
Маффины с черникой
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 232 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 250 г пшеничной муки
- 160 г сахара
- 1 пакетик разрыхлителя
- Щепотка соли
- 1 пакетик ванильного сахара
- 1 яйцо
- 100 г растительного масла
- 150 мл молока
- 200 г черники
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Способ приготовления:
- Смешайте в миске все сухие ингредиенты, добавьте промытую чернику и перемешайте.
- В отдельной емкости взбейте венчиком все жидкие ингредиенты.
- Соедините сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешайте.
- Застелите 12 формочек для маффинов бумажными вкладышами, наполните тестом на две трети.
- Посыпьте сахаром для карамельной корочки.
- Выпекайте около 20-25 минут в разогретой до 180 ºС духовке. Проверьте готовность зубочисткой.
- Достаньте маффины из духовки. Когда они полностью остынут, выньте из формочек.
Полезный совет
Такие маффины можно приготовить с другими ягодами – малиной, ежевикой.
Смотрите видео с интересными фактами о чернике:
Напомним, ранее мы делились рецептом маффинов с грушей и корицей, а также писали, как приготовить яблочные маффины с шоколадом.
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