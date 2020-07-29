Маффины с черникой в духовке: простой рецепт приготовления

Рецепт самых вкусных черничных маффинов с сахарной посыпкой

Маффины очень просты и быстры в приготовлении, и, в отличие от кексов, их можно сделать низкокалорийными, убавляя количество масла, используя молоко с пониженным содержанием жира или заменяя его фруктовыми соками.

Один из самых вкусных вариантов – это маффины с черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок.

Маффины с черникой

Черничные маффины в духовке Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

250 г пшеничной муки

160 г сахара

1 пакетик разрыхлителя

Щепотка соли

1 пакетик ванильного сахара

1 яйцо

100 г растительного масла

150 мл молока

200 г черники

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Способ приготовления:

Смешайте в миске все сухие ингредиенты, добавьте промытую чернику и перемешайте. В отдельной емкости взбейте венчиком все жидкие ингредиенты. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешайте. Застелите 12 формочек для маффинов бумажными вкладышами, наполните тестом на две трети. Посыпьте сахаром для карамельной корочки. Выпекайте около 20-25 минут в разогретой до 180 ºС духовке. Проверьте готовность зубочисткой. Достаньте маффины из духовки. Когда они полностью остынут, выньте из формочек.

Полезный совет

Такие маффины можно приготовить с другими ягодами – малиной, ежевикой.

Смотрите видео с интересными фактами о чернике:

Напомним, ранее мы делились рецептом маффинов с грушей и корицей, а также писали, как приготовить яблочные маффины с шоколадом.

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