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Маффины с черникой в духовке: простой рецепт приготовления

Сегодня, 19:28

Рецепт самых вкусных черничных маффинов с сахарной посыпкой

Маффины очень просты и быстры в приготовлении, и, в отличие от кексов, их можно сделать низкокалорийными, убавляя количество масла, используя молоко с пониженным содержанием жира или заменяя его фруктовыми соками.

Один из самых вкусных вариантов – это маффины с черникой. Если вы планируете использовать замороженные ягоды, дайте им оттаять и слейте лишний сок.

Маффины с черникой

Черничные маффины в духовке
Черничные маффины в духовке
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 232 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 250 г пшеничной муки
  • 160 г сахара
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • Щепотка соли
  • 1 пакетик ванильного сахара
  • 1 яйцо
  • 100 г растительного масла
  • 150 мл молока
  • 200 г черники

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Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске все сухие ингредиенты, добавьте промытую чернику и перемешайте.
  2. В отдельной емкости взбейте венчиком все жидкие ингредиенты.
  3. Соедините сухие и жидкие ингредиенты, аккуратно перемешайте.
  4. Застелите 12 формочек для маффинов бумажными вкладышами, наполните тестом на две трети.
  5. Посыпьте сахаром для карамельной корочки.
  6. Выпекайте около 20-25 минут в разогретой до 180 ºС духовке. Проверьте готовность зубочисткой.
  7. Достаньте маффины из духовки. Когда они полностью остынут, выньте из формочек.

Полезный совет

Такие маффины можно приготовить с другими ягодами – малиной, ежевикой.

Смотрите видео с интересными фактами о чернике:

Напомним, ранее мы делились рецептом маффинов с грушей и корицей, а также писали, как приготовить яблочные маффины с шоколадом.

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Источник: Сегодня
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