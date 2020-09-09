Макарон или макарун: Эктор Хименес-Браво рассказал, как правильно произносить название десерта

По словам судьи "МастерШеф", существует лишь один правильный вариант

Пирожные макарон – самое любимое и известное во всем мире лакомство. Это кондитерское изделие из миндальной муки и яичных белков, которое буквально тает во рту. Существуют сотни рецептов макарон, но только французские кондитеры довели изготовление этого десерта до идеала. В то же время далеко не все знают, как правильно произносится название пирожных.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво, бесcменный судья украинского "МастерШеф", заявил, что очень часто слышит, как посетители его кондитерской заказывают "макароны", "макарун" или "макаруны". Шеф-повар заявил, что неправильно.

"Макарон – это десерт, не одна штучка макаронных изделий", – написал Эктор Хименес Браво в своем Instagram.

В мире до сих пор спорят о происхождении этого десерта: одни говорят, что он родился в Венеции, другие настаивают на французском происхождении. Но название все же по праву принадлежит итальянцам. "Maccarone" происходит от слова "ammaccare" – "разбить", и является отсылкой к способу изготовления основного ингредиента – миндальной муки. Поэтому правильно говорить "макарон", уверен Эктор Хименес-Браво.

Смотрите видео, как приготовить миндальные пирожные без сахара:

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить синнабоны с корицей, а также поделился рецептом пирожков эмпанадас.

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