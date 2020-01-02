Макароны с соусом из куриной печени: рецепт дня
Готовим макароны с печенью и подливкой
В куриной печени содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот. Мы советуем приготовить на обед макароны с печенкой, овощами и томатным соусом. Это блюдо понравится даже тем, кто не любит субпродукты.
Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:
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Куриная печень с макаронами на сковороде
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 246 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 500 г куриной печени
- 250 г макарон
- 250 г консервированных помидоров
- 2 моркови
- 1 луковица
- 3 стебля сельдерея
- 3 зубчика чеснока
- 50 мл оливкового масла
- 3 веточки петрушки
- 1 щепотка сахара
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
- Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
- Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая.
- Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке.
- Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду.
- Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать.
- Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.
Как подавать макароны с печенкой
Ешьте такую пасту горячей, по желанию посыпав тертым сыром. К блюду можно подать маринованные огурцы.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами. "Сегодня" также делились рецептом турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками.
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