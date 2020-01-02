Макароны с соусом из куриной печени: рецепт дня

Готовим макароны с печенью и подливкой

Макароны с куриной печенкой Фото: Depositphotos

В куриной печени содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот. Мы советуем приготовить на обед макароны с печенкой, овощами и томатным соусом. Это блюдо понравится даже тем, кто не любит субпродукты.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:

Куриная печень с макаронами на сковороде

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

246 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г куриной печени

250 г макарон

250 г консервированных помидоров

2 моркови

1 луковица

3 стебля сельдерея

3 зубчика чеснока

50 мл оливкового масла

3 веточки петрушки

1 щепотка сахара

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая. Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке. Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду. Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать. Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.

Как подавать макароны с печенкой

Ешьте такую пасту горячей, по желанию посыпав тертым сыром. К блюду можно подать маринованные огурцы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами. "Сегодня" также делились рецептом турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками.

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