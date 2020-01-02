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Макароны с соусом из куриной печени: рецепт дня

Готовим макароны с печенью и подливкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:06
Макароны с куриной печенкой
Макароны с куриной печенкой
Фото: Depositphotos

В куриной печени содержится большое количество витаминов, минеральных солей и аминокислот. Мы советуем приготовить на обед макароны с печенкой, овощами и томатным соусом. Это блюдо понравится даже тем, кто не любит субпродукты.

Смотрите видео, как приготовить паштет из печени:

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Куриная печень с макаронами на сковороде

Время приготовления:

  • 30 минут

Калорийность:

  • 246 ккал на 100 г

Ингредиенты:

  • 500 г куриной печени
  • 250 г макарон
  • 250 г консервированных помидоров
  • 2 моркови
  • 1 луковица
  • 3 стебля сельдерея
  • 3 зубчика чеснока
  • 50 мл оливкового масла
  • 3 веточки петрушки
  • 1 щепотка сахара
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Лук и сельдерей нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на крупной терке.
  2. Обжарить овощи на оливковом масле до полуготовности, периодически помешивая.
  3. Куриную печень очистить от пленок, как следует промыть и отправить к подливке.
  4. Нарубить консервированные помидоры, петрушку и чеснок, выложить в сковороду.
  5. Отварить макароны и за 10 минут до готовности блюда добавить к зажарке. Посолить и поперчить, сдобрить щепоткой сахара. Перемешать.
  6. Снять с огня, выложить в большое глубокое блюдо.

Как подавать макароны с печенкой

Ешьте такую пасту горячей, по желанию посыпав тертым сыром. К блюду можно подать маринованные огурцы.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить паштет из куриной печени с тыквой и орехами. "Сегодня" также делились рецептом турецкого плова с куриной печенью, изюмом и орешками.

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Источник: Сегодня
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