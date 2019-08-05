Маковый Спас 2019: что святят на Маковея

Медовый Спас – первый из трех Спасов, которые празднуют православные христиане

Первый Спас называют Маковым и Медовым Фото: Depositphotos

Маковей, или Медовый Спас, отмечают 14 августа. В этот же день начинается Успенский пост, который длится до 27 августа и является довольно строгим. В понедельник, среду и пятницу этого поста предписано употреблять сухую пищу, то есть хлеб, воду и сушеные овощи, а во вторник и четверг разрешена вареная пища, но без масла.

В субботу и воскресенье можно употреблять растительное масло, а в день Преображения Господня – рыбу. Кроме того, после праздника Преображения Господня по церковному уставу по понедельникам, средам и пятницам в питание обязательно должны входить плоды нового урожая.

Что святят на Маковея в церкви

На Маковый Спас несут в церковь мед, воду, мак и цветы Фото: Depositphotos

На Маковый Спас прилавки магазинов переполнены медом и маковой выпечкой, ведь именно их принято освящать в церкви. Еще в древности наши предки верили, что мед на Маковея благословлен богом, поэтому имеет настолько мощную силу, что может даже лечить разные недуги. Кроме меда, в храм несут коржики с маком и букеты трав. В букете, который освящают в праздник, должны быть аконит, чабрец, бархатцы и обязательно — мак. Также в букет можно добавить лекарственные травы.

Спас 14 августа еще называют Мокрым или Спасом на воде. Все потому, что в этот день целебные свойства приписывают и воде. В колодцы и реки бросают немного трав, которые перед этим посвятили в церкви.

А в Киево-Печерской лавре есть фирменный рецепт праздничной выпечки на Маковый Спас, и это постные булочки с маком. В их состав входят: обычная мука, вода из источника и мед. Чтобы выпечка вышла пышной и не пригорела, монахи советуют замешивать тесто с молитвой – тогда точно все получится.

Что нельзя делать на Маковея

На Маковея нельзя ссориться Фото: Depositphotos

Как и во время любого большого религиозного праздника, в этот день нельзя заниматься сельскохозяйственными работами и делать уборку в доме. Так что порядок в огороде, саду и квартире следует навести накануне.

Не разрешено ссориться, злиться или желать кому-то зла. На Маковея также нельзя громко говорить и шумно праздновать. Дело в том, что громкие звуки пугают пчел, а именно в этот день собирают мед.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить маковую начинку для блинов и выпечки.

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