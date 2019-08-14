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Маковый Спас 2019: рецепты рулетов с маком

Рецепты вкусных штруделей с маковой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:06
Штрудель с маком
Штрудель с маком
Фото: Depositphotos

Спас Маковей каждый год отмечают 14 августа. Люди святят в церкви воду, полевые цветы и мак. С этого же дня начинается строгий Успенский пост, который длится две недели.

Смотрите видео, как славяне празднуют Маковый Спас:

На Маковея принято готовить постную выпечку с маком: пирожки, булочки, рулеты и печенье. Мы поделимся лучшими рецептами домашних штруделей с маковой начинкой.

Штрудель с маком: рецепт с изюмом и халвой

Маковый рулет на Маковея
Маковый рулет на Маковея
Фото: Pixabay

Время приготовления:

  • 2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

  • 250 г (10 полных столовых ложек) муки
  • 6 ст. ложек растительного масла без запаха
  • Щепотка сахара
  • Немного морской соли
  • 100 мл воды

Для начинки:

  • 300 г мака
  • 100 г
  • 100 г грецких орехов
  • 100 г изюма
  • 25 г сухарей
  • Цедра одного лимона
  • 100 г халвы

Способ приготовления:

  1. Муку смешать с растительным маслом, добавить воду комнатной температуры, немного сахара и морской соли. Замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить на полчаса постоять, чтобы набухла клейковина.
  2. Мак промыть теплой водой, залить кипятком и варить около 15 минут. Процедить мак через двойной слой марли и очень хорошо отжать.
  3. Остывший мак пропустить через мясорубку (можно измельчить в блендере) с сахаром минимум три раза.
  4. К массе добавить 100 г орехов, предварительно поджаренных на сковородке и измельченных. Затем добавить промытый изюм, сухари, мелко натертую цедру лимона и халву. Тщательно перемешать.
  5. Тесто разделить на несколько частей и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Смазать подслащенной водой или чаем, по желанию присыпать маком.
  6. Отправить рулеты в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. Перед подачей остудить.

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Маковый рулет простой

Постный маковый рулет
Постный маковый рулет
Фото: Depositphotos

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 3.5 стакана муки
  • 1.5 стакана молока
  • 2 яйца
  • 50 г сливочного масла
  • 1 г соли
  • 30 г дрожжей
  • 2 стакана мака
  • 1 ст.л. сахара
  • 1 ст.л. меда

Способ приготовления:

  1. Приготовьте опару. В стакан теплого молока положите дрожжи, немного сахара и ½ стакана муки. Поставьте опару на 50 минут в теплое место. После этого добавьте остальные продукты, муку и хорошо вымесите тесто, чтобы оно не липло к рукам. Готовое тесто положите в кастрюлю, накройте его салфеткой и поставьте в теплое место на 2 часа. За это время тесто следует обмять два раза.
  2. Приготовьте начинку. Мак залейте горячей водой, выдержите 20 минут, потом откиньте мак через мелкое сито. Мак пропустите через мясорубку, Добавьте в него сахар и мед, а также по желанию желток (он добавит массе клейкости). Готовое тесто разделите на 2 части. Раскатайте кусочки теста в пласт приблизительно 30х50 см, а сверху выложите начинку. Сверните в рулет, выложите в форму, предварительно застелив ее пергаментной бумагой.
  3. Перед тем, как поставить рулет в духовку, он должен постоять в теплом месте в течение 40 минут. Смажьте рулет сверху молоком или желтком.Выпекайте при 200 С в течение 40-50 минут. Приятного чаепития!
  4. По желанию в начинку для сдобного рулета с маком можно добавить рубленые орехи и/или изюм. Вкусный рулет с маком из дрожжевого теста готов.

Рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста

Дрожжевой рулет с маком
Дрожжевой рулет с маком
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Ингредиенты:

  • 250 г муки
  • 125 мл воды
  • 1 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. растительного масла без запаха
  • 1/4 ч. л. соли
  • Цедра 1/4 лимона или апельсина
  • Ванилин – на кончике ножа
  • 5 г сухих дрожжей

Для маковой начинки:

  • 1 чашка мака
  • 1/3 чашки изюма
  • 1/3 чашки грецких орехов
  • 1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. меда
  • 1 ст. л. крахмала
  • Ванилин, корица, кардамон – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут.
  2. Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
  3. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут.
  4. Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито.
  5. Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается.
  6. Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи.
  7. Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз.
  8. Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем.
  9. Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 С духовке.
  10. Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком. "Сегодня" также писали, как испечь лимонный торт с маком.

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Источник: Сегодня
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