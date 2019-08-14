Маковый Спас 2019: рецепты рулетов с маком

Рецепты вкусных штруделей с маковой начинкой

Штрудель с маком Фото: Depositphotos

Спас Маковей каждый год отмечают 14 августа. Люди святят в церкви воду, полевые цветы и мак. С этого же дня начинается строгий Успенский пост, который длится две недели.

Смотрите видео, как славяне празднуют Маковый Спас:

На Маковея принято готовить постную выпечку с маком: пирожки, булочки, рулеты и печенье. Мы поделимся лучшими рецептами домашних штруделей с маковой начинкой.

Штрудель с маком: рецепт с изюмом и халвой

Маковый рулет на Маковея Фото: Pixabay

Время приготовления:

2 часа

Ингредиенты:

Для теста:

250 г (10 полных столовых ложек) муки

6 ст. ложек растительного масла без запаха

Щепотка сахара

Немного морской соли

100 мл воды

Для начинки:

300 г мака

100 г

100 г грецких орехов

100 г изюма

25 г сухарей

Цедра одного лимона

100 г халвы

Способ приготовления:

Муку смешать с растительным маслом, добавить воду комнатной температуры, немного сахара и морской соли. Замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить на полчаса постоять, чтобы набухла клейковина. Мак промыть теплой водой, залить кипятком и варить около 15 минут. Процедить мак через двойной слой марли и очень хорошо отжать. Остывший мак пропустить через мясорубку (можно измельчить в блендере) с сахаром минимум три раза. К массе добавить 100 г орехов, предварительно поджаренных на сковородке и измельченных. Затем добавить промытый изюм, сухари, мелко натертую цедру лимона и халву. Тщательно перемешать. Тесто разделить на несколько частей и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Смазать подслащенной водой или чаем, по желанию присыпать маком. Отправить рулеты в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. Перед подачей остудить.

Маковый рулет простой

Постный маковый рулет Фото: Depositphotos

больше 3-х часов

Ингредиенты:

3.5 стакана муки

1.5 стакана молока

2 яйца

50 г сливочного масла

1 г соли

30 г дрожжей

2 стакана мака

1 ст.л. сахара

1 ст.л. меда

Способ приготовления:

Приготовьте опару. В стакан теплого молока положите дрожжи, немного сахара и ½ стакана муки. Поставьте опару на 50 минут в теплое место. После этого добавьте остальные продукты, муку и хорошо вымесите тесто, чтобы оно не липло к рукам. Готовое тесто положите в кастрюлю, накройте его салфеткой и поставьте в теплое место на 2 часа. За это время тесто следует обмять два раза. Приготовьте начинку. Мак залейте горячей водой, выдержите 20 минут, потом откиньте мак через мелкое сито. Мак пропустите через мясорубку, Добавьте в него сахар и мед, а также по желанию желток (он добавит массе клейкости). Готовое тесто разделите на 2 части. Раскатайте кусочки теста в пласт приблизительно 30х50 см, а сверху выложите начинку. Сверните в рулет, выложите в форму, предварительно застелив ее пергаментной бумагой. Перед тем, как поставить рулет в духовку, он должен постоять в теплом месте в течение 40 минут. Смажьте рулет сверху молоком или желтком.Выпекайте при 200 С в течение 40-50 минут. Приятного чаепития! По желанию в начинку для сдобного рулета с маком можно добавить рубленые орехи и/или изюм. Вкусный рулет с маком из дрожжевого теста готов.

Рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста

Дрожжевой рулет с маком Фото: Depositphotos

Время приготовления:

больше 3-х часов

Ингредиенты:

250 г муки

125 мл воды

1 ст. л. сахара

1 ст. л. растительного масла без запаха

1/4 ч. л. соли

Цедра 1/4 лимона или апельсина

Ванилин – на кончике ножа

5 г сухих дрожжей

Для маковой начинки:

1 чашка мака

1/3 чашки изюма

1/3 чашки грецких орехов

1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)

2 ст. л. сахара

2 ст. л. меда

1 ст. л. крахмала

Ванилин, корица, кардамон – по вкусу

Способ приготовления:

В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут. Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам. Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут. Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито. Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается. Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи. Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз. Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем. Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 С духовке. Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком. "Сегодня" также писали, как испечь лимонный торт с маком.

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