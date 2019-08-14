Маковый Спас 2019: рецепты рулетов с маком
Рецепты вкусных штруделей с маковой начинкой
Спас Маковей каждый год отмечают 14 августа. Люди святят в церкви воду, полевые цветы и мак. С этого же дня начинается строгий Успенский пост, который длится две недели.
Смотрите видео, как славяне празднуют Маковый Спас:
На Маковея принято готовить постную выпечку с маком: пирожки, булочки, рулеты и печенье. Мы поделимся лучшими рецептами домашних штруделей с маковой начинкой.
Штрудель с маком: рецепт с изюмом и халвой
Время приготовления:
- 2 часа
Ингредиенты:
Для теста:
- 250 г (10 полных столовых ложек) муки
- 6 ст. ложек растительного масла без запаха
- Щепотка сахара
- Немного морской соли
- 100 мл воды
Для начинки:
- 300 г мака
- 100 г
- 100 г грецких орехов
- 100 г изюма
- 25 г сухарей
- Цедра одного лимона
- 100 г халвы
Способ приготовления:
- Муку смешать с растительным маслом, добавить воду комнатной температуры, немного сахара и морской соли. Замесить тесто. Накрыть его пищевой пленкой и оставить на полчаса постоять, чтобы набухла клейковина.
- Мак промыть теплой водой, залить кипятком и варить около 15 минут. Процедить мак через двойной слой марли и очень хорошо отжать.
- Остывший мак пропустить через мясорубку (можно измельчить в блендере) с сахаром минимум три раза.
- К массе добавить 100 г орехов, предварительно поджаренных на сковородке и измельченных. Затем добавить промытый изюм, сухари, мелко натертую цедру лимона и халву. Тщательно перемешать.
- Тесто разделить на несколько частей и тонко раскатать на присыпанной мукой поверхности. Выложить сверху начинку и свернуть в плотный рулет. Смазать подслащенной водой или чаем, по желанию присыпать маком.
- Отправить рулеты в разогретую до 180 С духовку на 30-40 минут. Перед подачей остудить.
Читайте также:Пирожки с маком: рецепт на сухих дрожжах
Маковый рулет простой
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 3.5 стакана муки
- 1.5 стакана молока
- 2 яйца
- 50 г сливочного масла
- 1 г соли
- 30 г дрожжей
- 2 стакана мака
- 1 ст.л. сахара
- 1 ст.л. меда
Способ приготовления:
- Приготовьте опару. В стакан теплого молока положите дрожжи, немного сахара и ½ стакана муки. Поставьте опару на 50 минут в теплое место. После этого добавьте остальные продукты, муку и хорошо вымесите тесто, чтобы оно не липло к рукам. Готовое тесто положите в кастрюлю, накройте его салфеткой и поставьте в теплое место на 2 часа. За это время тесто следует обмять два раза.
- Приготовьте начинку. Мак залейте горячей водой, выдержите 20 минут, потом откиньте мак через мелкое сито. Мак пропустите через мясорубку, Добавьте в него сахар и мед, а также по желанию желток (он добавит массе клейкости). Готовое тесто разделите на 2 части. Раскатайте кусочки теста в пласт приблизительно 30х50 см, а сверху выложите начинку. Сверните в рулет, выложите в форму, предварительно застелив ее пергаментной бумагой.
- Перед тем, как поставить рулет в духовку, он должен постоять в теплом месте в течение 40 минут. Смажьте рулет сверху молоком или желтком.Выпекайте при 200 С в течение 40-50 минут. Приятного чаепития!
- По желанию в начинку для сдобного рулета с маком можно добавить рубленые орехи и/или изюм. Вкусный рулет с маком из дрожжевого теста готов.
Рулет с маком: рецепт из дрожжевого теста
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Ингредиенты:
- 250 г муки
- 125 мл воды
- 1 ст. л. сахара
- 1 ст. л. растительного масла без запаха
- 1/4 ч. л. соли
- Цедра 1/4 лимона или апельсина
- Ванилин – на кончике ножа
- 5 г сухих дрожжей
Для маковой начинки:
- 1 чашка мака
- 1/3 чашки изюма
- 1/3 чашки грецких орехов
- 1/3 чашки цукатов(или цедра 1/2 лимона или апельсина)
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. меда
- 1 ст. л. крахмала
- Ванилин, корица, кардамон – по вкусу
Способ приготовления:
- В глубокой миске растереть дрожжи с половиной сахара. Оставить на 10-15 минут.
- Замесить тесто, частями добавляя воду, просеянную муку, сахар, соль, масло и мелко натертую цедру. Оно должно быть эластичным и не липнуть к рукам.
- Готовое тесто накрыть полотенцем и оставить подходить на 1 час или до увеличения в объеме в два раза. Обмять и дать еще раз подойти в течение 30 минут.
- Отмерить мак с помощью чашки емкостью 300 мл. Залить кипятком, тщательно размешать и откинуть на сито.
- Вернуть мак в кастрюлю, залить 0,5 л кипятка, довести до кипения и варить, пока жидкость полностью не впитается.
- Отваренный мак измельчить с помощью мясорубки или блендера. Смешать с изюмом, измельченными орехами, цукатами или цедрой, сахаром, медом и крахмалом. Добавить специи.
- Раскатать тесто в пласт размером 35х40 см. Начинку равномерно распределить по тесту, отступая 2-3 см от края. Свернуть в рулет, хорошо защипать края и выложить на застеленный пергаментом противень швом вниз.
- Оставить на 1 час, накрыв полотенцем. Перед отправкой в духовку смазать рулет крепким сладким чаем.
- Выпекать маковый рулет 40-45 минут в разогретой до 180 С духовке.
- Готовый горячий рулет с маком смазать сахарным сиропом, сваренным из расчета 0,5 стакана сахара на 3 ст. л. воды.
Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить постные булочки с маком. "Сегодня" также писали, как испечь лимонный торт с маком.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram