Малиновые квадратики с орехами: рецепт быстрой выпечки к чаю
Готовим вкусный десерт на скорую руку
Квадратики с малиной, грецкими орехами и корицей чем-то похожи на классический тертый пирог, но готовятся гораздо проще и быстрее. В результате вы получите вкусную выпечку к чаю, которую можно предложить гостям.
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Грецкие орехи в рецепте можно заменить миндалем или фундуком, а малину – практически любыми сезонным фруктами или ягодами. Главное – не боятся экспериментировать.
Малиновые квадратики с орехами
Время приготовления: 1 час
Ингредиенты:
- 260 г муки
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
- 110 г сахарной пудры
- 1/2 ч.л. молотой корицы
- 60 г измельченных грецких орехов, фундука или миндаля
- 300 г малины (можно замороженной)
Способ приготовления:
- Размягченное сливочное масло взбить миксером, постепенно добавляя сахарную пудру.
- Всыпать муку, молотую корицу и измельченные орехи. Должна получиться влажная крошка.
- Отставить примерно четверть смеси для посыпки.
- Остальную крошку распределить по небольшому противню, застеленному пергаментной бумагой. Разровнять, слегка прижимая руками, чтобы получилась плотная основа.
- Сверху выложить малину, посыпать оставшейся крошкой.
- Выпекать при 180 С около 40 минут. Дать остыть перед подачей и разрезать на квадратики.
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Источник: Сегодня