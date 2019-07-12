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Малиновые квадратики с орехами: рецепт быстрой выпечки к чаю

Готовим вкусный десерт на скорую руку

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:25
Квадратики с малиной и грецкими орехами
Квадратики с малиной и грецкими орехами
Фото: Depositphotos

Квадратики с малиной, грецкими орехами и корицей чем-то похожи на классический тертый пирог, но готовятся гораздо проще и быстрее. В результате вы получите вкусную выпечку к чаю, которую можно предложить гостям.

Смотрите видео, как приготовить пирожные с лимоном и апельсином в духовке:

Грецкие орехи в рецепте можно заменить миндалем или фундуком, а малину – практически любыми сезонным фруктами или ягодами. Главное – не боятся экспериментировать.

Малиновые квадратики с орехами

Время приготовления: 1 час

Ингредиенты:

  • 260 г муки
  • 150 г сливочного масла комнатной температуры
  • 110 г сахарной пудры
  • 1/2 ч.л. молотой корицы
  • 60 г измельченных грецких орехов, фундука или миндаля
  • 300 г малины (можно замороженной)

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Способ приготовления:

  1. Размягченное сливочное масло взбить миксером, постепенно добавляя сахарную пудру. 
  2. Всыпать муку, молотую корицу и измельченные орехи. Должна получиться влажная крошка.
  3. Отставить примерно четверть смеси для посыпки. 
  4. Остальную крошку распределить по небольшому противню, застеленному пергаментной бумагой. Разровнять, слегка прижимая руками, чтобы получилась плотная основа. 
  5. Сверху выложить малину, посыпать оставшейся крошкой. 
  6. Выпекать при 180 С около 40 минут. Дать остыть перед подачей и разрезать на квадратики.

Напомним, ранее мы делились рецептом банановых оладий с малиной. "Сегодня" также писали, как приготовить желейный торт с малиной.

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Источник: Сегодня
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