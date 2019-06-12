Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму
Узнайте, как консервировать малосольные огурцы: рецепт заготовки на зиму
Малосольные огурцы – это любимое и популярное у многих гурманов летнее блюдо. Остренькие, звонкие и хрустящие – вот за что ценятся малосольные огурцы. Как приготовить их правильно, чтобы лакомиться этой вкусной витаминной закуской не только летом, но и зимой, читайте в нашей статье.
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Сохранить хрустящие свойства таких огурчиков вполне возможно. Мы поделимся с вами секретами, как законсервировать малосольные огурцы, чтобы они не стали мягкими и не бомбажили в банках.
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Заготавливаем малосольные огурцы – что нужно для консервации:
- 1 кг огурцов,
для рассола:
- 3 зубка чеснока,
- 1 лист хрена,
- 2 зонтика укропа,
- 2 ст. ложки соли,
- 1 ст. ложка сахара,
- 1 л воды.
для консервирования:
- 1 головка чеснока,
- 1 лист хрена,
- 2 зонтика укропа.
Как консервировать малосольные огурцы – пошаговый рецепт:
- Перед тем как засолить малосольные огурцы, их нужно подготовить. Выбирайте для засолки правильные огурчики – средние, одинаковые по размеру, молоденькие и с пупырышками. Длинные и гладкие в закатку не подойдут.
- Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на 1 час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.
- Также хорошенько помойте зелень и крупно порежьте. Очистите и порежьте крупными кусочками чеснок. В миску выложите огурцы, чередуя с укропом и хреном и пересыпая чесноком.
- Приготовьте рассол. Для этого вскипятите воду, всыпьте в нее соль и сахар и варите до полного растворения.
- Залейте огурцы горячим рассолом так, чтобы он полностью их покрыл. Накройте огурцы тарелкой и сверху установите груз, к примеру, банку с водой. Оставьте огурцы мариноваться на 2 дня при комнатной температуре.
- Теперь пришел черед подготовки зелени и чеснока для закатки. Помойте зелень и почистите чеснок.
- Просоленные огурцы достаньте из рассола и ополосните от налета холодной кипяченой водой. Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, перемежая с хреном, укропом и чесноком.
- Рассол процедите через марлю, убирая старую зелень и чеснок, и вскипятите, снимая пену. Залейте огурцы кипящим рассолом и закатайте.
- Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте банки в прохладное темное место.
Приятного аппетита!
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