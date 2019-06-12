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Малосольные огурцы: как приготовить хрустящую закуску на зиму

Узнайте, как консервировать малосольные огурцы: рецепт заготовки на зиму

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:41
Малосольные огурцы: рецепт с фото
Малосольные огурцы: рецепт с фото
Фото: Pixabay

Малосольные огурцы – это любимое и популярное у многих гурманов летнее блюдо. Остренькие, звонкие и хрустящие – вот за что ценятся малосольные огурцы. Как приготовить их правильно, чтобы лакомиться этой вкусной витаминной закуской не только летом, но и зимой, читайте в нашей статье.

Смотрите видеорецепт, как готовить фаршированные огурцы:

Сохранить хрустящие свойства таких огурчиков вполне возможно. Мы поделимся с вами секретами, как законсервировать малосольные огурцы, чтобы они не стали мягкими и не бомбажили в банках.

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Заготавливаем малосольные огурцы – что нужно для консервации:

  • 1 кг огурцов,

для рассола:

  • 3 зубка чеснока,
  • 1 лист хрена,
  • 2 зонтика укропа,
  • 2 ст. ложки соли,
  • 1 ст. ложка сахара,
  • 1 л воды.

для консервирования:

  • 1 головка чеснока,
  • 1 лист хрена,
  • 2 зонтика укропа.

Как консервировать малосольные огурцы – пошаговый рецепт:

  1. Перед тем как засолить малосольные огурцы, их нужно подготовить. Выбирайте для засолки правильные огурчики – средние, одинаковые по размеру, молоденькие и с пупырышками. Длинные и гладкие в закатку не подойдут.
  2. Огурцы тщательно помойте, срежьте кончики с двух сторон и залейте чистой сырой водой на 1 час, чтобы они напитались. Тогда готовые малосольные огурцы будут хрустящими.
  3. Также хорошенько помойте зелень и крупно порежьте. Очистите и порежьте крупными кусочками чеснок. В миску выложите огурцы, чередуя с укропом и хреном и пересыпая чесноком.
  4. Приготовьте рассол. Для этого вскипятите воду, всыпьте в нее соль и сахар и варите до полного растворения.
  5. Залейте огурцы горячим рассолом так, чтобы он полностью их покрыл. Накройте огурцы тарелкой и сверху установите груз, к примеру, банку с водой. Оставьте огурцы мариноваться на 2 дня при комнатной температуре.
  6. Теперь пришел черед подготовки зелени и чеснока для закатки. Помойте зелень и почистите чеснок.
  7. Просоленные огурцы достаньте из рассола и ополосните от налета холодной кипяченой водой. Разложите огурцы по подготовленным стерилизованным банкам, перемежая с хреном, укропом и чесноком.
  8. Рассол процедите через марлю, убирая старую зелень и чеснок, и вскипятите, снимая пену. Залейте огурцы кипящим рассолом и закатайте.
  9. Переверните банки вверх дном, укутайте одеялом и оставьте до полного остывания. Затем переставьте банки в прохладное темное место.

Приятного аппетита!

Ранее мы рассказывали, как законсервировать кабачки по-корейски на зиму.

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