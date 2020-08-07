Маринованные арбузы в банках: лучшие рецепты на зиму
Арбузы на зиму можно заготовить в банках в пряном маринаде
Заготовки из арбуза отличаются большим разнообразием. Из сочной мякоти можно делать варенье, компоты, варить нардек – арбузный мед. Мы предлагаем приготовить маринованные арбузы в банках.
Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.
Время приготовления:
- 45 минут
Ингредиенты:
- 2 кг арбуза
- 3 ст.л. меда
- 1 ст.л. сахара
- 2,5 л воды
- 160 г уксуса 9%
- 1 ст.л. крупной соли
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Способ приготовления:
- Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре.
- Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой.
- Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились.
- Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты.
- Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом.
- Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть.
- Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.
Время приготовления:
- 35 минут
Ингредиенты:
- 2,5 кг арбузов
- 1 л воды
- 60 мл уксуса
- 3 ст.л. сахара
- 2 ст.л. соли
- 5 шт. перца горошком
- 2 лавровых листа
Смотрите видео, как выбрать арбуз:
Способ приготовления:
- Банки промыть теплой водой с содой. Затем поставить стерилизоваться любым способом.
- Арбуз нарезать на кусочки, которые удобно будет раскладывать по банкам, сильно утрамбовывать не нужно. Между слоями выложить перец и лавровый лист.
- Банки с дольками арбуза залить кипятком, накрыть простерилизованными крышками, и дать постоять в таком виде пять минут. Затем осторожно слить воду в кастрюлю.
- Поставить на огонь, в процессе варки добавить соль с сахаром, перемешать, варить маринад пять минут, в конце влить уксус (при желании можно использовать лимонную кислоту).
- Половником разлить маринад по банкам и сразу же закатать крышками. Перевернуть, укутать теплым одеялом и дать остыть в таком виде. После чего убрать на хранение.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 2 кг арбузов
- 6 шт. перца горошком
- 15 г соли
- 30 г сахара
- 90 мл уксуса
Способ приготовления:
- Арбуз тщательно помыть под проточной водой, затем нарезать такими кусочками, которые легко пройдут сквозь горлышко банки.
- Чистую банку наполнить кусочками арбуза, залить кипятком до самого горлышка, накрыть крышкой и отставить на 15 минут.
- Слить воду в кастрюлю, отправить на огонь, повторно довести до кипения.
- Насыпать в банку соль и сахар, налить уксус и добавить черный перец горошком, залить кипящей водой и закрыть герметично.
- Встряхнуть банку, чтобы кристаллы сахара и соли быстрее растворились, перевернуть вверх дном, укутать в плед и оставить на сутки.
- Хранить заготовку в погребе.
Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из арбуза с фетой.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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