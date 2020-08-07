Маринованные арбузы в банках: лучшие рецепты на зиму

Арбузы на зиму можно заготовить в банках в пряном маринаде

Заготовки из арбуза отличаются большим разнообразием. Из сочной мякоти можно делать варенье, компоты, варить нардек – арбузный мед. Мы предлагаем приготовить маринованные арбузы в банках.

Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.

Маринованные арбузы в банках на зиму вкусные

Арбуз на зиму сладкий Фото: Depositphotos

Время приготовления:

45 минут

Ингредиенты:

2 кг арбуза

3 ст.л. меда

1 ст.л. сахара

2,5 л воды

160 г уксуса 9%

1 ст.л. крупной соли

Читайте также: Как приготовить варенье из арбузной мякоти на зиму

Способ приготовления:

Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре. Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой. Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились. Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты. Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом. Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть. Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.

Маринованные арбузы без стерилизации

Хрустящие арбузы на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

35 минут

Ингредиенты:

2,5 кг арбузов

1 л воды

60 мл уксуса

3 ст.л. сахара

2 ст.л. соли

5 шт. перца горошком

2 лавровых листа

Смотрите видео, как выбрать арбуз:

Способ приготовления:

Банки промыть теплой водой с содой. Затем поставить стерилизоваться любым способом. Арбуз нарезать на кусочки, которые удобно будет раскладывать по банкам, сильно утрамбовывать не нужно. Между слоями выложить перец и лавровый лист. Банки с дольками арбуза залить кипятком, накрыть простерилизованными крышками, и дать постоять в таком виде пять минут. Затем осторожно слить воду в кастрюлю. Поставить на огонь, в процессе варки добавить соль с сахаром, перемешать, варить маринад пять минут, в конце влить уксус (при желании можно использовать лимонную кислоту). Половником разлить маринад по банкам и сразу же закатать крышками. Перевернуть, укутать теплым одеялом и дать остыть в таком виде. После чего убрать на хранение.

Маринованные арбузы в 3-х литровых банках

Консервированные арбузы Фото: Depositphotos

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

2 кг арбузов

6 шт. перца горошком

15 г соли

30 г сахара

90 мл уксуса

Способ приготовления:

Арбуз тщательно помыть под проточной водой, затем нарезать такими кусочками, которые легко пройдут сквозь горлышко банки. Чистую банку наполнить кусочками арбуза, залить кипятком до самого горлышка, накрыть крышкой и отставить на 15 минут. Слить воду в кастрюлю, отправить на огонь, повторно довести до кипения. Насыпать в банку соль и сахар, налить уксус и добавить черный перец горошком, залить кипящей водой и закрыть герметично. Встряхнуть банку, чтобы кристаллы сахара и соли быстрее растворились, перевернуть вверх дном, укутать в плед и оставить на сутки. Хранить заготовку в погребе.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из арбуза с фетой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться