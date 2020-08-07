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Маринованные арбузы в банках: лучшие рецепты на зиму

Сегодня, 18:35

Арбузы на зиму можно заготовить в банках в пряном маринаде

Заготовки из арбуза отличаются большим разнообразием. Из сочной мякоти можно делать варенье, компоты, варить нардек – арбузный мед. Мы предлагаем приготовить маринованные арбузы в банках.

Для заготовок нужно выбирать спелые, но не перезревшие плоды. Идеально подходят арбузы средней величины – килограммов 5-7. Чересчур большие ягоды могут иметь избыток удобрений.

Маринованные арбузы в банках на зиму вкусные

Арбуз на зиму сладкий
Арбуз на зиму сладкий
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 45 минут

Ингредиенты:

  • 2 кг арбуза
  • 3 ст.л. меда
  • 1 ст.л. сахара
  • 2,5 л воды
  • 160 г уксуса 9%
  • 1 ст.л. крупной соли

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Способ приготовления:

  1. Арбуз тщательно помыть, разрезать на треугольники вместе с кожурой. Семечки по возможности удалить. Чтобы арбуз было удобнее расфасовать по банкам, у каждого треугольника нужно срезать уголки на кожуре.
  2. Плотно выложить ломтики арбуза в стерилизованные банки. Залить кипятком, дать постоять 10 минут, перелить воду в сотейник, а арбузы еще один раз залить горячей водой.
  3. Снова вылить жидкость в сотейник. Довести до кипения на сильном огне, всыпать соль и сахар, хорошо перемешать, чтобы кристаллы растворились.
  4. Влить мед, перемешать, готовить на слабом огне 5 минут, в конце добавить уксус и снять с плиты.
  5. Залить дольки арбуза в банках горячим маринадом.
  6. Закрыть металлическими крышками, перевернуть и накрыть пледом. Дать полностью остыть.
  7. Хранить маринованный арбуз в темном прохладном месте.

Маринованные арбузы без стерилизации

Хрустящие арбузы на зиму
Хрустящие арбузы на зиму
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 35 минут

Ингредиенты:

  • 2,5 кг арбузов
  • 1 л воды
  • 60 мл уксуса
  • 3 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. соли
  • 5 шт. перца горошком
  • 2 лавровых листа

Смотрите видео, как выбрать арбуз:

Способ приготовления:

  1. Банки промыть теплой водой с содой. Затем поставить стерилизоваться любым способом.
  2. Арбуз нарезать на кусочки, которые удобно будет раскладывать по банкам, сильно утрамбовывать не нужно. Между слоями выложить перец и лавровый лист.
  3. Банки с дольками арбуза залить кипятком, накрыть простерилизованными крышками, и дать постоять в таком виде пять минут. Затем осторожно слить воду в кастрюлю.
  4. Поставить на огонь, в процессе варки добавить соль с сахаром, перемешать, варить маринад пять минут, в конце влить уксус (при желании можно использовать лимонную кислоту).
  5. Половником разлить маринад по банкам и сразу же закатать крышками. Перевернуть, укутать теплым одеялом и дать остыть в таком виде. После чего убрать на хранение.

Маринованные арбузы в 3-х литровых банках

Консервированные арбузы
Консервированные арбузы
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 2 кг арбузов
  • 6 шт. перца горошком
  • 15 г соли
  • 30 г сахара
  • 90 мл уксуса

Способ приготовления:

  1. Арбуз тщательно помыть под проточной водой, затем нарезать такими кусочками, которые легко пройдут сквозь горлышко банки.
  2. Чистую банку наполнить кусочками арбуза, залить кипятком до самого горлышка, накрыть крышкой и отставить на 15 минут.
  3. Слить воду в кастрюлю, отправить на огонь, повторно довести до кипения.
  4. Насыпать в банку соль и сахар, налить уксус и добавить черный перец горошком, залить кипящей водой и закрыть герметично.
  5. Встряхнуть банку, чтобы кристаллы сахара и соли быстрее растворились, перевернуть вверх дном, укутать в плед и оставить на сутки.
  6. Хранить заготовку в погребе.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сегодня.Lifestyle также делились рецептом салата из арбуза с фетой.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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Источник: Сегодня
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