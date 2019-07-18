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Маринованные огурцы: сколько можно съесть без вреда для здоровья

Домашние соленья могут быть опасными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:28

Сезон консервации в разгаре, хозяйки солят и маринуют. Но если норму соли в заготовках превысить, то традиция запасаться на зиму может навредить здоровью.

Суточная норма потребления соли для здорового человека – 5 г, если есть хронические заболевания – 3 г. Поэтому когда вы готовите соленья, важно соблюсти рецептуру, – говорит технолог Лариса Баль-Прилипко. А если норму превышаете, сердечные приступы, проблемы с почками и ЖКТ вам обеспечены.

Домашними соленьями нельзя злоупотреблять
Домашними соленьями нельзя злоупотреблять
Фото: Depositphotos

Врач Юрий Марченко отмечает: чтобы не навредить организму, надо понимать, сколько огурцов можно съесть за раз и какое количество соли в одном консервированном овоще.

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Журналисты "Сегодня" попробовали хотя бы примерно вычислить, сколько огурцов можно съесть за один раз без ущерба для здоровья. Для этого взяли литровую банку. По рецепту, сюда идет 650 г огурцов, 500 мл воды, специи и 50 г соли, что в 10 раз превышает суточную норму человека. 

Разведенный рассол 6 месяцев насыщает огурцы. И по нашим приблизительным подсчетам, один средний огурец впитывает в себя 2-3 грамма соли, а вот на вкус здесь, кажется, около все 5 или даже 6 г. Что уже превышает суточную норму.

Напомним, ранее мы рассказывали, как приготовить малосольные огурцы.

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Источник: Сегодня
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