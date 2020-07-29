Маринованный перец с медом на зиму: рецепт необычной заготовки
Готовим сладкий перец с луком в пряном медовом маринаде
Яркий салат на зиму из сладкого перца с луком имеет оригинальный вкус благодаря добавлению меда. Это аппетитная самостоятельная закуска и отличное дополнение к мясу и гарнирам.
Перец для заготовки нужно брать мясистый, красного или желтого цвета, а лук – белый и молодой. По желанию в салат можно добавить несколько бутонов сушеной гвоздики.
Медовый перец на зиму
Время приготовления:
- 30 минут
Калорийность:
- 51 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- Перец болгарский – 1 кг
- Белый молодой лук – 1-2 шт.
Для маринада:
- Масло растительное – 1 стакан
- Уксус – 1 стакан
- Мед – 1 стакан
- Перец душистый – 3 горошины
- Перец черный – 3-5 горошин
- Лист лавровый – 2 шт.
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Способ приготовления:
- Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками.
- Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите.
- Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут.
- Разложите по банкам. Залейте маринадом.
Сколько стерилизовать банки с перцем
Стерилизуйте банки 0,5 л – 7 минут, 1 л – 12 минут, 3 л – 25 минут.
Напомним, ранее мы делились рецептами лечо на зиму, а также писали, как замариновать острый перец по-грузински.
Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты
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