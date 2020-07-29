Маринованный перец с медом на зиму: рецепт необычной заготовки

Готовим сладкий перец с луком в пряном медовом маринаде

Яркий салат на зиму из сладкого перца с луком имеет оригинальный вкус благодаря добавлению меда. Это аппетитная самостоятельная закуска и отличное дополнение к мясу и гарнирам.

Перец для заготовки нужно брать мясистый, красного или желтого цвета, а лук – белый и молодой. По желанию в салат можно добавить несколько бутонов сушеной гвоздики.

Медовый перец на зиму

Перец в меду на зиму Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Калорийность:

51 ккал на 100 г

Ингредиенты:

Перец болгарский – 1 кг

Белый молодой лук – 1-2 шт.

Для маринада:

Масло растительное – 1 стакан

Уксус – 1 стакан

Мед – 1 стакан

Перец душистый – 3 горошины

Перец черный – 3-5 горошин

Лист лавровый – 2 шт.

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Способ приготовления:

Болгарский перец помойте, удалите семена, мякоть нарежьте крупными ломтиками. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Смешайте растительное масло, уксус, мед, лавровый лист, черный и душистый перец и все вскипятите. Перец и лук положите в кипящий маринад. Варите в течение 5 минут. Разложите по банкам. Залейте маринадом.

Сколько стерилизовать банки с перцем

Стерилизуйте банки 0,5 л – 7 минут, 1 л – 12 минут, 3 л – 25 минут.

Напомним, ранее мы делились рецептами лечо на зиму, а также писали, как замариновать острый перец по-грузински.

Все подробности в спецтеме Заготовки на зиму: пошаговые рецепты

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