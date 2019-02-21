Масленица 2019: как приготовить блины на сыворотке

Сыворотку для приготовления блинов нужно заранее достать из холодильнике

Блины на сыворотке Фото: freepik.com

Блины – непременный атрибут Масленицы, которая в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Мы расскажем, как приготовить тонкие блины на сыворотке - жидкости, которая остается после сворачивания и процеживания молока.

Блины на сыворотке

Ингредиенты:

600 мл сыворотки

4-5 яиц

щепотка сахара

щепотка соли

3 ст.л. растительного масла

300-350 г муки

Читайте также Как приготовить постные дрожжевые блины

Рецепт приготовления:

Яйца взбить венчиком с сахаром и щепоткой соли. Сыворотку немного подогреть (до 30-35 С). Добавить к яйцам, перемешать. Просеять муку. Аккуратно перемешать тесто венчиком до однородной консистенции, чтобы не было комочков. Добавить растительное масло и еще раз перемешать. Отставить тесто в сторону на 15-20 минут. Наливая тесто половником, испечь блины на разогретой сковороде с двух сторон до румяной корочки. Смазать блины сливочным маслом и подавать вместе с любой начинкой на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом вкусных банановых оладий.

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram