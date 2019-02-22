Масленица 2019: рецепт блинов на кислом молоке

Масленичная, или Сырная неделя в этом году пройдет с 4 по 10 марта

Блины на скисшем молоке Фото: Pixabay

Блины на кислом молоке считаются одними из самых вкусных. Они хорошо сочетаются со сметаной и другими начинками. Воспользуйтесь нашим рецептом и убедитесь сами!

Блины на кислом молоке

Ингредиенты:

1 л кислого молока

300 г муки

3 яйца

3 ст.л. сахара

3 ст.л. растительного масла

2 ст.л. сливочного масла

0,5 ч.л. соды

1 ч.л. соли

растительное масло

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Рецепт приготовления:

Яйца, сахар и соль взбить венчиком до однородности. Влить половину молока, перемешать. Всыпать муку и перемешать, чтобы не было комочков. Добавить в тесто соду и тщательно перемешать. В самом конце влить растительное и растопленное сливочное масло, еще раз перемешать. Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Можно влить в тесто немного кипятка, чтобы блины были тоньше.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тонкие блины на молоке. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинов с бананами и шоколадом.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с икрой:

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