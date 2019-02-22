Масленица 2019: рецепт блинов на кислом молоке
Масленичная, или Сырная неделя в этом году пройдет с 4 по 10 марта
Блины на кислом молоке считаются одними из самых вкусных. Они хорошо сочетаются со сметаной и другими начинками. Воспользуйтесь нашим рецептом и убедитесь сами!
Блины на кислом молоке
Ингредиенты:
- 1 л кислого молока
- 300 г муки
- 3 яйца
- 3 ст.л. сахара
- 3 ст.л. растительного масла
- 2 ст.л. сливочного масла
- 0,5 ч.л. соды
- 1 ч.л. соли
- растительное масло
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Рецепт приготовления:
- Яйца, сахар и соль взбить венчиком до однородности. Влить половину молока, перемешать.
- Всыпать муку и перемешать, чтобы не было комочков.
- Добавить в тесто соду и тщательно перемешать. В самом конце влить растительное и растопленное сливочное масло, еще раз перемешать.
- Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Можно влить в тесто немного кипятка, чтобы блины были тоньше.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить тонкие блины на молоке. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинов с бананами и шоколадом.
Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с икрой:
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Источник: Сегодня