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Масленица 2019: рецепт блинов на кислом молоке

Масленичная, или Сырная неделя в этом году пройдет с 4 по 10 марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:19
Блины на скисшем молоке
Блины на скисшем молоке
Фото: Pixabay

Блины на кислом молоке считаются одними из самых вкусных. Они хорошо сочетаются со сметаной и другими начинками. Воспользуйтесь нашим рецептом и убедитесь сами!

Блины на кислом молоке

Ингредиенты:

  • 1 л кислого молока
  • 300 г муки
  • 3 яйца
  • 3 ст.л. сахара
  • 3 ст.л. растительного масла
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 0,5 ч.л. соды
  • 1 ч.л. соли
  • растительное масло

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца, сахар и соль взбить венчиком до однородности. Влить половину молока, перемешать.
  2. Всыпать муку и перемешать, чтобы не было комочков.
  3. Добавить в тесто соду и тщательно перемешать. В самом конце влить растительное и растопленное сливочное масло, еще раз перемешать.
  4. Выпекать на хорошо разогретой сковороде с двух сторон. Можно влить в тесто немного кипятка, чтобы блины были тоньше.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить тонкие блины на молоке. Сайт "Сегодня" также делился рецептом блинов с бананами и шоколадом.

Смотрите видео, как приготовить шпинатные блины с икрой:

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Источник: Сегодня
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