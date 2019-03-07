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Масленица 2019: рецепт блинов с грибами и сыром

Готовим тонкие блинчики на молоке с грибной начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:43
Блины с грибами и сыром
Блины с грибами и сыром
Фото: Depositphotos

Блины – традиционное блюдо на Масленицу. Начинка может быть и сладкой, и соленой. Сегодня мы приготовим тонкие блинчики с начинкой из шампиньонов и сыра.

Блины с грибами и сыром

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1 стакан муки
  • 1 стакан кефира
  • 1 стакан крутого кипятка
  • 2 ст.л. растительного масла
  • Сода – на кончике ножа

Для начинки:

  • 400 г шампиньонов
  • 50 мл сливок
  • 100 г сливочного или плавленого сыра
  • Соль, перец – по вкусу
  • Тонкие ломтики ветчины – по желанию

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбиваем до появления легкой пены, добавляем соль. Продолжая взбивать, вливаем в яйца стакан крутого кипятка. Затем добавляем стакан кефира, перемешиваем.
  2. Просеиваем в миску муку с содой, добавляем сухую смесь в жидкость. Тщательно размешиваем, добавляем сахар и растительное масло. 
  3. Выпекаем тонкие блинчики.
  4. Тем временем обжариваем грибы, нарезанные ломтиками, солим, перчим и вливаем сливки. 
  5. Когда сливки выпарятся наполовину, добавляем сыр и перемешиваем до тех пор, пока сыр не распределится равномерно. Выключаем огонь и даем постоять несколько минут.
  6. Если используете ветчину, то ее можно добавить в начинку, нарезав кубиками, а можно тонкие пластинки ветчины выложить на сам блинчик. 
  7. Затем выкладываем грибную начинку и сворачиваем конвертом. Подаем теплыми или холодными.

Напомним, ранее мы делились рецептом диетических блинов от ведущего Григория Германа. Кроме этого, "Сегодня" писали, как приготовить блины "Сюзетт" от Лизы Глинской.

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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Источник: Сегодня
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