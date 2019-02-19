Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Масленица 2019: рецепт блинов с шоколадом и бананами

Готовим сладкие блинчики с шоколадно-фруктовой начинкой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Блины с бананами и шоколадом
Блины с бананами и шоколадом
Фото: Pixabay

Масленичная неделя в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. В это время принято готовить блины с различными начинками, кроме мясных. Мы расскажем, как приготовить вкусные блинчики с бананом и шоколадом. По желанию вы можете добавить горсть колотых орехов и тонко нарезанные яблоки.

Блины с бананом и шоколадом

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • 1 ст.л. сахара
  • соль
  • 6-7 ст.л. муки
  • 400-500 мл молока
  • 1 ст.л. растительного масла

Для начинки:

  • 2-3 банана
  • 3 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. какао-порошка
  • 2 ст.л. молока
  • 50 г сливочного масла 

Читайте также
Банановое мороженое из одного ингредиента от Гордона Рамзи

Рецепт приготовления:

  1. Взбить венчиком яйца, добавить сахар и щепотку соли.
  2. Добавить муку и растительное масло. Хорошо размешать, чтобы не было комочков.
  3. Влить молоко, размешать. 
  4. Хорошо разогреть сковороду, смазать растительным маслом только для первого блина.
  5. Тeсто на сковороду выливать половником и, поворачивая сковороду, распределять по всей поверхности. Выпекать с двух сторон до золотистого цвета. 
  6. Приготовить шоколадную помадку: смешать сахар, какао и молоко. Разогреть и добавить сливочное масло. 
  7. Готовые блины намазать помадкой, разложить нарезанные бананы и завернуть.

Напомним, ранее мы делились рецептами тонких блинов на молоке.

Смотрите видео, как приготовить вкусные блины по рецепту Евгения Клопотенко:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как приготовить яйца в микроволновой печи: четыре простых способа Рецепт апельсинового соуса к блинам от Григория Германа Как приготовить самые вкусные банановые сырники Сочная творожная запеканка с изюмом: как ее приготовить
блины шоколад Масленица завтрак
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
3 признака того, что ты правильно воспитываешь ребенка
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Почему все время хочется спать? 20 причин сонливости
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак
Вкусно и полезно! Оксана Марченко показала свой идеальный завтрак

Популярные статьи

Сегодня, 09:02Психология

Гороскоп на сегодня: Тельцам нужно действовать, а Козерогов ждет подстава

Вчера, 18:54Шоу-бизнес

Тина Кароль очаровала сеть нежным образом в блузе за 10 000 гривен

Вчера, 18:53Шоу-бизнес

Смерть Децла: появились результаты экспертизы

Вчера, 15:44Fun

"Меня сравнивали с китом": женщина ради дочери похудела на 95 килограммов

Вчера, 11:41Fun

18 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:11Wellness

Китайская диета на семь дней: как сбросить четыре килограмма за неделю

Вчера, 08:29Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 08:25Fun

Когда начинается Великий пост в 2019 году: правила питания

Вчера, 07:26Fun

Невеста из-за большой груди выгнала со свадьбы лучшую подругу

17 февраляШоу-бизнес

13-летняя дочь Оли Поляковой призналась, что зарабатывает в Instagram

17 февраляТехно

Создан смартфон, способный держать заряд 50 дней

17 февраляПсихология

Гороскоп на неделю: Водолеям противопоказано бездельничать, а Скорпионам пора встречать любовь

17 февраляТехно

Темная тема MIUI 10: как включить

17 февраляСтиль

Главные тренды окрашивания волос в 2019 году – советы и мнение эксперта

16 февраляТехно

Huawei высмеяли смартфон будущего от Xiaomi

16 февраляТехно

Во Вселенной нашли таинственное "невидимое" вещество

Новости партнеров

Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
Вкуснейшие гарниры, которые заменят надоевшую картошку и макароны
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
45-летняя супермодель ждет пятого ребенка — от 29-летнего жениха
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Муж Регины Тодоренко умилил сеть фото с двухмесячным сыном
Алина Гросу беременна первенцем?
Алина Гросу беременна первенцем?
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Яркая жена Максима Коваля
Яркая жена Максима Коваля
Видео: только Анна Седокова может играть с сыном в таком виде
Видео: только Анна Седокова может играть с сыном в таком виде
Зважені та щасливі-8: финалисты шоу после проекта стали парой
Зважені та щасливі-8: финалисты шоу после проекта стали парой