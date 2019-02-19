Масленица 2019: рецепт блинов с шоколадом и бананами
Готовим сладкие блинчики с шоколадно-фруктовой начинкой
Масленичная неделя в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. В это время принято готовить блины с различными начинками, кроме мясных. Мы расскажем, как приготовить вкусные блинчики с бананом и шоколадом. По желанию вы можете добавить горсть колотых орехов и тонко нарезанные яблоки.
Блины с бананом и шоколадом
Ингредиенты:
- 2 яйца
- 1 ст.л. сахара
- соль
- 6-7 ст.л. муки
- 400-500 мл молока
- 1 ст.л. растительного масла
Для начинки:
- 2-3 банана
- 3 ст.л. сахара
- 2 ст.л. какао-порошка
- 2 ст.л. молока
- 50 г сливочного масла
Рецепт приготовления:
- Взбить венчиком яйца, добавить сахар и щепотку соли.
- Добавить муку и растительное масло. Хорошо размешать, чтобы не было комочков.
- Влить молоко, размешать.
- Хорошо разогреть сковороду, смазать растительным маслом только для первого блина.
- Тeсто на сковороду выливать половником и, поворачивая сковороду, распределять по всей поверхности. Выпекать с двух сторон до золотистого цвета.
- Приготовить шоколадную помадку: смешать сахар, какао и молоко. Разогреть и добавить сливочное масло.
- Готовые блины намазать помадкой, разложить нарезанные бананы и завернуть.
Напомним, ранее мы делились рецептами тонких блинов на молоке.
Смотрите видео, как приготовить вкусные блины по рецепту Евгения Клопотенко:
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Источник: Сегодня