Масленица 2019: рецепт блинов с шоколадом и бананами

Готовим сладкие блинчики с шоколадно-фруктовой начинкой

Блины с бананами и шоколадом Фото: Pixabay

Масленичная неделя в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. В это время принято готовить блины с различными начинками, кроме мясных. Мы расскажем, как приготовить вкусные блинчики с бананом и шоколадом. По желанию вы можете добавить горсть колотых орехов и тонко нарезанные яблоки.

Блины с бананом и шоколадом

Ингредиенты:

2 яйца

1 ст.л. сахара

соль

6-7 ст.л. муки

400-500 мл молока

1 ст.л. растительного масла

Для начинки:

2-3 банана

3 ст.л. сахара

2 ст.л. какао-порошка

2 ст.л. молока

50 г сливочного масла

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Рецепт приготовления:

Взбить венчиком яйца, добавить сахар и щепотку соли. Добавить муку и растительное масло. Хорошо размешать, чтобы не было комочков. Влить молоко, размешать. Хорошо разогреть сковороду, смазать растительным маслом только для первого блина. Тeсто на сковороду выливать половником и, поворачивая сковороду, распределять по всей поверхности. Выпекать с двух сторон до золотистого цвета. Приготовить шоколадную помадку: смешать сахар, какао и молоко. Разогреть и добавить сливочное масло. Готовые блины намазать помадкой, разложить нарезанные бананы и завернуть.

Напомним, ранее мы делились рецептами тонких блинов на молоке.

Смотрите видео, как приготовить вкусные блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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