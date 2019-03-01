Масленица 2019: рецепт шоколадного блинного торта с заварным кремом

Вкусный праздничный десерт

Блинный торт Фото: Depositphotos

Масленица в 2019 году пройдет с 4 по 10 марта. Если вы ищете оригинальный рецепт к празднику, приготовьте сладкий блинный торт по нашему рецепту. По вкусу он напоминает "Наполеон", только с шоколадным оттенком.

Шоколадный блинный торт с кремом

Ингредиенты:

4 ст.л. муки

4 ст.л. крахмала

1 яйцо

300 мл молока

250 мл воды

Шоколад – 50 г

Какао – 3 ст.л.

Соль, сахар – по вкусу

1 ст.л. растительного масла

Для крема:

Молоко – 0.5 л

Сахар ванильный – 50 г

Крахмал кукурузный или картофельный – 40 г

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Рецепт приготовления:

Все ингредиенты для теста тщательно перемешать, добавить растопленный шоколад. Готовить блины по 2-3 минуты с каждой стороны на антипригарной сковороде. Сварить крем. 400 мл молока довести до кипения. Отдельно смешать сахар и крахмал, постепенно влить 100 мл холодного молока и тщательно размешать до однородного состояния. Тонкой струйкой влить в кипящее молоко. На маленьком огне довести массу до кипения, постоянно помешивая, пока крем не загустеет. Блины смазать кремом, поставить минимум на час в холодное место.

Совет: блинный торт можно подать с домашним десертным соусом.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке.

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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