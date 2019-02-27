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Масленица 2019: рецепт тонких блинов на минеральной воде

Наш рецепт поможет вам сделать блинчики особенными и самыми вкусными

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Блины на воде
Блины на воде
Фото: Pixabay

Масленица 2019 уже не за горами, и каждый, наверное, в поисках идеального рецепта блинов. Сегодня мы расскажем, как приготовить тонкие блинчики на минеральной воде.

Блины на минеральной воде

Ингредиенты:

  • 2 яйца
  • щепотка соли
  • 1 ст.л. сахара или по вкусу
  • 100 г муки
  • 1/2 ч.л. разрыхлителя
  • 125 мл молока
  • 50 мл минеральной воды с газом
  • 1 ст.л. растительного масла без запаха
  • топленое сливочное масло

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Рецепт приготовления:

  1. Яйца взбить венчиком, добавить соль, сахар и муку с разрыхлителем, хорошенько растереть, чтобы все комочки растворились.
  2. Постепенно влить молоко, минеральную воду и растительное масло. Размешать и дать постоять 30 минут.
  3. Жарить блинчики на сухой сковороде с непригорающим покрытием, а затем смазать растопленным сливочным маслом.
  4. Подавать с любыми начинками на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды. Сайт "Сегодня" также делился рецептом тонких блинов на сыворотке

Смотрите видео, как приготовить тонкие блины по рецепту Евгения Клопотенко:

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Источник: Сегодня
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