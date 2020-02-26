Масленица-2020: три рецепта ажурных блинов на кефире

Нежные блины с дырочками

Масленица в 2020 году началась 24 февраля и будет длится до 1 марта. Главное угощение этого праздника – блины с разными начинками – творожной, рыбной, ореховой или фруктовой. При этом церковный устав уже запрещает употреблять мясо, ведь сразу после Масленицы стартует Великий пост.

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Мы предлагаем сделать к празднику блины на кефире. Они обычно более толстые, чем те, что приготовлены на воде или на молоке. Чтобы блинчики получились ажурными, в тесто добавляют кипяток и соду – так при выпечке образуются дырочки.

Нежные блины на кефире

Блины на кефире с дырочками Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

1 стакан муки

1 стакан кефира

1 стакан кипятка

2 яйца

1,5-2 ст.л. сахара

0,5 ч.л. соды

2 ст.л. растительного масла

0,5 ч.л. соли

Способ приготовления:

Взбейте яйца, добавьте в них соль, кипяток и кефир. В хорошо взбитую смесь добавьте просеянную муку, смешанную с содой, сахар и растительное масло. Смесь перемешать, чтобы не было комочков. Печь блины на сковородке, смазанной маслом.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Заварные блины на кефире

Блины на кефире заварные Фото: Depositphotos

Время приготовления:

30 минут

Ингредиенты:

2 ст. кефира

2 ст. муки

1 стакан кипятка

2 яйца

1/2 ч. л. соды

2-3 ст. л. растительного масла

Соль, сахар по вкусу

Способ приготовления:

Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать. В стакан кипятка бросить 1/2 ч. л. соды, быстро размешать и вылить в тесто. Далее в тесто нужно добавить 2-3 ст. л. растительного масла и перемешать так, чтобы не было комочков. Выпекать блины на раскаленной сковородке, смазанной растительным маслом.

Блины на кефире без кипятка

Блины на кефире с содой Фото: freepik.com

Время приготовления:

40 минут

Ингредиенты:

0.5 л кефира

1 стакан муки

2 яйца

2 ст.л. сахара

Соль, сода — по половине чайной ложки

2 ст. л. растительного масла

Маленький кусочек сала для смазывания сковороды

Способ приготовления:

Отделить желтки от белков. Белки убрать в холодильник, а желтки взбить с сахаром. Добавить кефир комнатной температуры. Перемешать. Постепенно добавить муку, помешивая. Добавить соду, гашеную уксусом, и растительное масло. Достать из холодильника белки, добавить щепотку соли и взбить до пены. Вылить в тесто и нежно перемешать, чтобы сохранилась пена. Кусочком сала на вилке смазать горячую сковороду и выпекать блинчики.

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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