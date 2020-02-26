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Масленица-2020: три рецепта ажурных блинов на кефире

Нежные блины с дырочками

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:08

Масленица в 2020 году началась 24 февраля и будет длится до 1 марта. Главное угощение этого праздника – блины с разными начинками – творожной, рыбной, ореховой или фруктовой. При этом церковный устав уже запрещает употреблять мясо, ведь сразу после Масленицы стартует Великий пост.

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Мы предлагаем сделать к празднику блины на кефире. Они обычно более толстые, чем те, что приготовлены на воде или на молоке. Чтобы блинчики получились ажурными, в тесто добавляют кипяток и соду – так при выпечке образуются дырочки.

Нежные блины на кефире

Блины на кефире с дырочками
Блины на кефире с дырочками
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 1 стакан муки
  • 1 стакан кефира
  • 1 стакан кипятка
  • 2 яйца
  • 1,5-2 ст.л. сахара
  • 0,5 ч.л. соды
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 0,5 ч.л. соли

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца, добавьте в них соль, кипяток и кефир.
  2. В хорошо взбитую смесь добавьте просеянную муку, смешанную с содой, сахар и растительное масло. Смесь перемешать, чтобы не было комочков.
  3. Печь блины на сковородке, смазанной маслом.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Заварные блины на кефире

Блины на кефире заварные
Блины на кефире заварные
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 30 минут

Ингредиенты:

  • 2 ст. кефира
  • 2 ст. муки
  • 1 стакан кипятка
  • 2 яйца
  • 1/2 ч. л. соды
  • 2-3 ст. л. растительного масла
  • Соль, сахар по вкусу

Способ приготовления:

  1. Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать.
  2. В стакан кипятка бросить 1/2 ч. л. соды, быстро размешать и вылить в тесто.
  3. Далее в тесто нужно добавить 2-3 ст. л. растительного масла и перемешать так, чтобы не было комочков.
  4. Выпекать блины на раскаленной сковородке, смазанной растительным маслом.

Блины на кефире без кипятка

Блины на кефире с содой
Блины на кефире с содой
Фото: freepik.com

Время приготовления:

  • 40 минут

Ингредиенты:

  • 0.5 л кефира
  • 1 стакан муки
  • 2 яйца
  • 2 ст.л. сахара
  • Соль, сода — по половине чайной ложки
  • 2 ст. л. растительного масла
  • Маленький кусочек сала для смазывания сковороды

Способ приготовления:

  1. Отделить желтки от белков. Белки убрать в холодильник, а желтки взбить с сахаром.
  2. Добавить кефир комнатной температуры. Перемешать.
  3. Постепенно добавить муку, помешивая.
  4. Добавить соду, гашеную уксусом, и растительное масло.
  5. Достать из холодильника белки, добавить щепотку соли и взбить до пены.
  6. Вылить в тесто и нежно перемешать, чтобы сохранилась пена.
  7. Кусочком сала на вилке смазать горячую сковороду и выпекать блинчики.

Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.

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Источник: Сегодня
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