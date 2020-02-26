Масленица-2020: три рецепта ажурных блинов на кефире
Нежные блины с дырочками
Масленица в 2020 году началась 24 февраля и будет длится до 1 марта. Главное угощение этого праздника – блины с разными начинками – творожной, рыбной, ореховой или фруктовой. При этом церковный устав уже запрещает употреблять мясо, ведь сразу после Масленицы стартует Великий пост.
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Мы предлагаем сделать к празднику блины на кефире. Они обычно более толстые, чем те, что приготовлены на воде или на молоке. Чтобы блинчики получились ажурными, в тесто добавляют кипяток и соду – так при выпечке образуются дырочки.
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 1 стакан муки
- 1 стакан кефира
- 1 стакан кипятка
- 2 яйца
- 1,5-2 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. соды
- 2 ст.л. растительного масла
- 0,5 ч.л. соли
Способ приготовления:
- Взбейте яйца, добавьте в них соль, кипяток и кефир.
- В хорошо взбитую смесь добавьте просеянную муку, смешанную с содой, сахар и растительное масло. Смесь перемешать, чтобы не было комочков.
- Печь блины на сковородке, смазанной маслом.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
Время приготовления:
- 30 минут
Ингредиенты:
- 2 ст. кефира
- 2 ст. муки
- 1 стакан кипятка
- 2 яйца
- 1/2 ч. л. соды
- 2-3 ст. л. растительного масла
- Соль, сахар по вкусу
Способ приготовления:
- Кефир, яйца, муку, соль и сахар перемешать.
- В стакан кипятка бросить 1/2 ч. л. соды, быстро размешать и вылить в тесто.
- Далее в тесто нужно добавить 2-3 ст. л. растительного масла и перемешать так, чтобы не было комочков.
- Выпекать блины на раскаленной сковородке, смазанной растительным маслом.
Время приготовления:
- 40 минут
Ингредиенты:
- 0.5 л кефира
- 1 стакан муки
- 2 яйца
- 2 ст.л. сахара
- Соль, сода — по половине чайной ложки
- 2 ст. л. растительного масла
- Маленький кусочек сала для смазывания сковороды
Способ приготовления:
- Отделить желтки от белков. Белки убрать в холодильник, а желтки взбить с сахаром.
- Добавить кефир комнатной температуры. Перемешать.
- Постепенно добавить муку, помешивая.
- Добавить соду, гашеную уксусом, и растительное масло.
- Достать из холодильника белки, добавить щепотку соли и взбить до пены.
- Вылить в тесто и нежно перемешать, чтобы сохранилась пена.
- Кусочком сала на вилке смазать горячую сковороду и выпекать блинчики.
Напомним, ранее мы делились советами, как приготовить вкусные блины. "Сегодня" также писали, как выбрать куриные яйца для блинов.
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