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Масленица: традиции, обряды и главные блюда праздника

Главное блюдо украинской Масленицы – вареники

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30

Вкусный и невероятно сытный праздник – на Масленицу украинцы объедаются блинами. Пекут их из пшеничной, гречневой, кукурузной и овсяной муки. Много блинов, а начинок еще больше – и соленые, и сладкие.

Но некоторым одних только блинов на Масленицу, которая в 2020 году пройдет с 24 февраля по 1 марта, слишком мало. Этнографы говорят, что символ Масленицы в Украине – вареники. На праздник каждая хозяйка готовила вареники с творогом, сметаной или маслом – поэтому и Масленица.

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Этот праздник также называют Бабской неделей или Колодием, и символом праздника, кроме вареников, всегда была деревянная колодка, которой в шутливой форме наказывали тех, кто не успел создать новую семью.

Вареники ели только с творогом, потому что в последнюю неделю перед Великим постом украинцы не употребляли мяса, а готовили блюда из молока и муки. На Масленицу украинцы не только наедались, но и много веселились. В эти дни главными были женщины.

Каждый день Масленичной недели считается праздничным. Люди ходили друг к другу в гости и устраивали массовые гуляния, катались на санках, конях, пели и радовались окончанию зимы и началу теплой и ласковой весны. А старшие парни и девушки активно заигрывали друг с другом, чтобы после Пасхи сыграть свадьбу.

Рецепт вареников с творогом на Масленицу

Вареники с творожной начинкой
Вареники с творожной начинкой
Фото: Depositphotos

Время приготовления:

  • 1 час

Калорийность:

  • 198 ккал на 100 г

Для начинки:

  • Яйцо – 1 шт
  • 500 г творога
  • Сахар – по вкусу

Для теста:

  • 2,5–3 стакана муки
  • 1 стакан горячей воды
  • Соль
  • Масло сливочное – 1 ст. л.
  • 2 ст. л. сметаны 25%

Способ приготовления:

  1. В большую миску просеять муку с солью. Влить воду, добавить сливочное масло и сметану. Перемешать и замесить тесто.
  2. Накрыть его пищевой пленкой, оставить на 10 минут в теплом месте.
  3. Творог переложить в миску, растереть с сахаром по вкусу. Добавить яйцо и перемешать.
  4. Тесто для вареников разделить на три части, две из них накрыть пленкой, чтобы тесто не пересохло. Из оставшейся части сформировать колбаску. На присыпанной мукой поверхности раскатать колбаску в длинный пласт шириной 9-10 см.
  5. По центру выложить начинку для вареников – по 2 ст. л., через каждые 5 см. Длинный край пласта смазать водой. Сложить пласт вдвое.
  6. С помощью тонкого стакана вырезать из пласта кружки. Руками защипнуть края. Положить вареники на присыпанный мукой поднос и поставить в холодильник. Так же сделать вареники из оставшегося теста.
  7. В широкой кастрюле вскипятить воду. Вареники с творогом опускать порциями и варить, пока они не всплывут.
  8. Шумовкой переложить вареники на блюдо, смазать сливочным маслом. Подавать со сметаной.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить блины, не испачкав гору посуды."Сегодня" также делились рецептом вкусных банановых оладий.

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Масленица обычаи вареники творог традиции украинская кухня
Источник: Сегодня
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