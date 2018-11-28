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"МастерШеф" 8-сезон: в 28-м выпуске участники будут готовить для посольства Индии

Аматорам следует учесть вкусы всех гостей

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:57
Судьи и гости 28-го выпуска Фото: пресс-служба СТБ
Судьи и гости 28-го выпуска Фото: пресс-служба СТБ

Восьмой сезон "МастерШеф" уже прошел свой экватор, и среди участников осталось всего 8 человек. Как говорит Татьяна Литвинова, они уже многому научились, поэтому судьи могут доверить командам большую ответственность.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" на плечах участников будет лежать колоссальная ответственность. Они впервые в своей жизни попадут на профессиональную кухню. Но необычной для них будет не только кухня, но и гости. Команды будут готовить для дипломатов индийского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине, господином Маноджем Кумаром Бхарти.

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Участники готовят для работников посольства
Фото: пресс-служба СТБ

Обе команды должны подготовить для 15 дипломатов изысканное меню. Но, самое главное, учесть вкусовые предпочтения индийцев. 9 человек из 15 не едят мяса, 5 человек не едят яиц, 1 человек не ест, ни молочных продуктов, ни яиц, и только 3 человека употребляют в пищу молоко и яйца.

Но участники должны угодить всем, а значит, придумать изысканное вегетарианское меню, которое удовлетворит вкусы каждого из дипломатов. Кроме того, нельзя забывать, что корова в Индии – священное животное.

Смогут ли команды справиться с таким нелегким заданием, или кто-то сегодня отправится домой, увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, ранее мы делились рецептом азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.

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Источник: "Сегодня"
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