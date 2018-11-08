"МастерШеф" 8-й сезон: кто покинул шоу в 22-м выпуске

На проекте осталось 10 участников

Судьи "МастерШеф" Фото: пресс-служба СТБ

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" на канале СТБ прошла "плавучая" битва черных фартуков. Участники готовили блюда посреди озера.

На битву черных попали четверо: Дарина Цокало, Максим Пустовит, Анжела Липская и Любовь Бляшка. Передвигаясь на лодках между плавучими рабочими поверхностями, каждый из участников должен был приготовить по одному рыбному блюду. На все водные процедуры судьи выделили полтора часа.

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Как сказал судья проекта Дмитрий Горовенко, мы удивили участников своим заданием, и теперь хотим, чтобы участники удивили нас.

Несмотря на сложные условия конкурса, Анжеле Липской удалось приготовить лучшее блюдо: форель с овощами, обжаренным перцем чили и гранатовыми зернами. Дарина приготовила филе линя с соусом вьерж и бланшированными овощами, а Максим – филе красноперки с сальсой из болгарского перца, аспарагусом и сливочно-чесночным соусом.

Любовь Бляшка покинула проект Фото: пресс-служба СТБ

Люба подала рулет из сома с грибами со сливочным соусом и дижонской горчицей. Эктор Хименес-Браво отметил, что это блюдо совсем не отражает рост участницы на проекте. А Татьяна Литвинова была очень удивлена, почему Люба не использовала нож во время конкурса, и филировала рыбу с помощью ложки.

В итоге, Любовь Бляшка покинула "МастерШеф". На проекте осталось ровно 10 участников.

Напомним, в в 21-м выпуске участники "МастерШеф" готовили блюда украинской кухни. А в 20-м аматоры продавали еду на улице.

"МастерШеф" 8-й сезон 22-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков: