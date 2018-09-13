"МастерШеф" 8-й сезон: кто покинул шоу в шестом выпуске

Во вчерашнем эфире выбыл первый участник

Шоу покинул Михаил Галайчук Фото: пресс-служба СТБ

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" на СТБ состоялась первая битва черных фартуков в этом сезоне. Этот конкурс был не похож ни на один из предыдущих, потому что состоял из нескольких этапов.

В этой программе аж семь участников получили черные фартуки. В итоге, на битве сражались Иван Миланович, Владислав Кирякулов, Влад Мицкевич, Сержик Файный, Даринка Цокало, Дмитрий Кравчук и Михаил Галайчук.

На первом этапе участники готовили мясные блюда за 30 минут, на втором – десерты из овощей за 45 минут, а на последнем этапе готовили рыбу и морепродукты за 15 минут. Лучшие участники на каждом этапе распределяли знаковые ингредиенты между остальными участниками, поэтому одному счастливчику могла достаться вырезка, а другому – петушиные гребешки.

Михаил Галайчук, он же Гризли, приготовил блюда, которые повергли судей проекта в шок. В качестве десерта он наполнил сырой помидор растопленным шоколадом, а в качестве рыбного блюда – наполнил снова неприготовленный ананас нечищеными креветками.

Как сказал Эктор, этот участник совсем не учится на своих ошибках. К тому же, он не показывал никакого желания, и не прикладывал никаких усилий, чтобы остаться на проекте.

Напомним, в шестом выпуске "МастерШеф" участники продавали свои блюда на Андреевском спуске. В пятом эфире они получили свои первые черные фартуки.