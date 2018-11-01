"МастерШеф" 8-й сезон: в 20-м выпуске участники продавали еду на улице

Аматоры удивляли своими блюдами прохожих

Евгений Клопотенко на выездном конкурсе Фото: пресс-служба СТБ

Двадцатый выпуск шоу "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 31 октября. В этом эфире на проект вернулись победители прошлых сезонов – Евгений Клопотенко и Вадим Бжезинский (Пава). Они стали капитанами команд на выездном конкурсе.

"Работая под руководством таких культовых победителей, сегодня участникам стыдно не стать миллионерами", – сказал судья Дмитрий Горовенко.

Женя и Пава Фото: пресс-служба СТБ

Испытание прошлом в одном из самых туристических мест, на Почтовой площади в Киеве. Команды готовили блюда, а потом продавали их простым прохожим. У обеих команд был одинаковый набор продуктов. Меню для участников составили их капитаны, Женя и Вадим, после чего судьи выделили целых 2,5 часа на готовку, и после еще один час – на продажу.

Участники команды Клопотенко Фото: пресс-служба СТБ

В испытании победила команда синих по руководством Вадима Бжезинского. Они заработали 16 681 гривен и обогнали красных, которые получили от прохожих 15 646 гривен. После конкурса на битву за жизнь на проекте отправились Ваня и Лев. Они присоединились к семи участникам, которые получили черные фартуки в прошлом выпуске.

Эктор Хименес-Браво зачитал свой стих Фото: facebook.com/MasterChefUA

В начале испытания Эктор Хименес-Браво зачитал аматорам свое авторское стихотворение и сказал, что они должны приготовить блюдо по его мотивам. Чтобы дотянуться к рабочим поверхностям, которые располагались на высоте двух метров, кулинарам следовало забраться на специальный куб. Но проблема заключалась в том, что судьи выдали участникам всего две такие подставки, поэтому аматорам приходилось договариваться и работать по очереди.

Евгений Кирсанов покинул проект Фото: пресс-служба СТБ

Кулинары носили друг друга на руках и даже готовили за соперников. Но в конце 20-го выпуска Евгений Кирсанов был вынужден попрощаться со своей новой семьей "МастерШеф". Судьи посчитали, что именно он хуже всего справился с заданием и отправили его домой.

"МастерШеф" 8-й сезон 20-й выпуск смотреть онлайн: выездной конкурс с Павой и Клопотенко:

"МастерШеф" 8-й сезон 20-й выпуск смотреть онлайн: битва черных фартуков: