"МастерШеф" 8-й сезон: в 28-м выпуске аматоры угощали иностранных гостей

Участники готовили для сотрудников посольства Индии

Аматоры подали гостям вегетарианское меню Фото: пресс-служба СТБ

28-й выпуск "МастерШеф" 8-й сезон вышел на экраны 28 ноября. Вчера аматоры пытались повторить блюда Эктора Хименес-Браво, а сегодня угощали гостей из Индии. По словам Татьяны Литвиновой, они уже многому научились, поэтому судьи смогли доверить участникам такую большую ответственность.

Участники готовили для индийских дипломатов Фото: пресс-служба СТБ

Аматоры впервые в своей жизни попали на профессиональную кухню. Там они должны были приготовить праздничный ужин для дипломатов индийского посольства во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии в Украине, господином Маноджем Кумаром Бхарти.

Аматоры готовят блюда на профессиональной кухне Фото: пресс-служба СТБ

Командам следовало составить для пятнадцати дипломатов изысканное меню из пяти позиций. Кроме этого, им предстояло учесть вкусовые предпочтения жителей Индии. Девять из пятнадцати гостей не ели мяса, пять человек – яиц, один человек не ел молочные продукты и яйца, и только три человека употребляли в пищу молоко и яйца.

Ваня стал капитаном синей команды Фото: пресс-служба СТБ

Но участники должны были угодить всем, а значит, подать блюда, которые удовлетворят вкусы каждого из дипломатов. Кроме того, аматорам нельзя было забывать, что корова в Индии – священное животное.

Между гостями и официантами возник языковой барьер Фото: пресс-служба СТБ

Команда синих под руководством Вани сделала ставку на аутентичные индийские блюда, а команда красных (капитан – Дарина Цокало) – на эффектную подачу. Гости оценили старания синих, и отдали им большинство своих голосов. В итоге команда Вани победила со счетом 13:2, а Дарина Цокало надела черный фартук. Эктор Хименес-Браво также похвалил аматоров за работу и подготовил сюрприз: судья позволил Юле Бурцевой снять черный фартук и подняться на балкон.

Юле вернули белый фартук Фото: пресс-служба СТБ

За жизнь на проекте боролись: Дарина, Влад, Лев и Элина. Участникам поручили приготовить супы разных кухонь мира. Но рецепты аматорам не озвучили: они должны были попробовать свои блюда, а затем их повторить. Задача усложнялась тем, что движения участников были скованы: им следовало готовить и передвигаться внутри громоздкой конструкции на колесах.

Участникам следовало действовать слаженно Фото: facebook.com/MasterChefUA

Влад и Элина подали судьям практически идеальные блюда, поэтому без проблем поднялись на балкон. Лев также допустил ошибки, но хуже всего с заданием справилась Дарина Цокало – она не угадала главные ингредиенты супа. Девушка покинула шоу в 28-м выпуске.

Дарина Цокало покинула проект Фото: facebook.com/MasterChefUA

Напомним, ранее мы делились рецептом азиатской закуски от участника "МастерШеф" Ивана Милановича. А другая участница, Анжела Липская, рассказала, как приготовить вегетарианский фаршированный перец.

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть онлайн 28-й выпуск: участники готовят для гостей из Индии:

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть онлайн 28-й выпуск: битва черных фартуков: