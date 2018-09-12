"МастерШеф" 8-й сезон: в пятом выпуске участникам выдали первые черные фартуки

Аматоры участвовали в "Эстафете" и лепили подсказки из теста

Участница МастерШеф 8-й сезон Фото: пресс-служба СТБ

На кулинарном шоу "МастерШеф" 2018 в выпуске 5 уже началась настоящая битва за победу. Кулинары-аматоры успели подружиться и понять, с кем в команде им лучше работать. В новом выпуске "МастерШеф"-8 некоторые участники уже получили первые черные фартуки.

По словам судей "МастерШеф", только тот, кто сможет встать после каждой неудачи и идти дальше с новым энтузиазмом, дойдет к финишу и почувствует вкус победы.

Первым испытанием стала "Эстафета" Фото: пресс-служба СТБ

Первое испытание пятого выпуска – эстафета. Капитанские роли определила судьба. Это конкурс, который проверил скорость, ловкость, кулинарное мастерство и умение работать в команде. Нужно было сделать блюдо, процесс приготовления которого состоял из 10 этапов, каждому члену команды – один шаг.

Во время конкурса участники стояли на балконе и подсказывали друг другу, помогали сориентироваться. У кого-то тряслись руки, кто-то так переживал, что забыл накрыть тесто пленкой, а кто-то так хотел победы, что кричал на партнера по команде.

Первый конкурс разочаровал судей, так как ни одна команда не справилась с заданием. Каждому капитану выдали по черному фартуку, а они уже называли второго обладателя "наказания".

Блюдо, которое нужно было приготовить на эстафете Фото: facebook.com/MasterChefUA

Во втором конкурсе желающие стать капитанами поднимали руки. Ими стали: Лев Маркевич, Иван Миланович и Дарина Цокало. Было забавно наблюдать, как капитаны собирали команду: участники успели подружиться, понять, кто есть кто… А потому некоторые даже немного обижались, когда их не звали.

Аматоры лепили подсказки из теста Фото: facebook.com/MasterChefUA

Каждая команда должна была приготовить по одному блюду. Но рецепт знали только капитаны и их су-шефы. За конвейером они создавали подсказки с помощью муки и воды и передавали их своим коллегам. Лепить можно было любые ассоциации, которые помогли бы команде расшифровать блюдо.

Здесь зашифровано слово "фуагра" Фото: facebook.com/MasterChefUA

Что только кулинары-аматоры не лепили из простого теста: фуры, ягоды, петухов и даже ребусы. Только одна команда угадала все и приготовила идеальное блюдо. Когда определялось, кому достанется черный фартук, участники проявили великодушие: стали заступаться за напарников и брали вину на себя.

Кто же эти смельчаки, которые не побоялись надеть черный фартук? Чтобы узнать, смотрите видео ниже.

МастерШеф 8-й сезон 5-й выпуск: смотреть онлайн часть 1:

МастерШеф 8-й сезон 5-й выпуск: смотреть онлайн часть 2:





МастерШеф 8-й сезон 5-й выпуск: смотреть онлайн часть 3:





Напомним, ранее мы рассказывали, как прошло первое испытание нового сезона "МастерШеф". Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, кто вошел в двадцатку МастерШеф 8-й сезон.