"МастерШеф" 8-й сезон: в пятом выпуске участникам выдали первые черные фартуки
Аматоры участвовали в "Эстафете" и лепили подсказки из теста
На кулинарном шоу "МастерШеф" 2018 в выпуске 5 уже началась настоящая битва за победу. Кулинары-аматоры успели подружиться и понять, с кем в команде им лучше работать. В новом выпуске "МастерШеф"-8 некоторые участники уже получили первые черные фартуки.
По словам судей "МастерШеф", только тот, кто сможет встать после каждой неудачи и идти дальше с новым энтузиазмом, дойдет к финишу и почувствует вкус победы.
Первое испытание пятого выпуска – эстафета. Капитанские роли определила судьба. Это конкурс, который проверил скорость, ловкость, кулинарное мастерство и умение работать в команде. Нужно было сделать блюдо, процесс приготовления которого состоял из 10 этапов, каждому члену команды – один шаг.
Во время конкурса участники стояли на балконе и подсказывали друг другу, помогали сориентироваться. У кого-то тряслись руки, кто-то так переживал, что забыл накрыть тесто пленкой, а кто-то так хотел победы, что кричал на партнера по команде.
Первый конкурс разочаровал судей, так как ни одна команда не справилась с заданием. Каждому капитану выдали по черному фартуку, а они уже называли второго обладателя "наказания".
Во втором конкурсе желающие стать капитанами поднимали руки. Ими стали: Лев Маркевич, Иван Миланович и Дарина Цокало. Было забавно наблюдать, как капитаны собирали команду: участники успели подружиться, понять, кто есть кто… А потому некоторые даже немного обижались, когда их не звали.
Каждая команда должна была приготовить по одному блюду. Но рецепт знали только капитаны и их су-шефы. За конвейером они создавали подсказки с помощью муки и воды и передавали их своим коллегам. Лепить можно было любые ассоциации, которые помогли бы команде расшифровать блюдо.
Что только кулинары-аматоры не лепили из простого теста: фуры, ягоды, петухов и даже ребусы. Только одна команда угадала все и приготовила идеальное блюдо. Когда определялось, кому достанется черный фартук, участники проявили великодушие: стали заступаться за напарников и брали вину на себя.
Кто же эти смельчаки, которые не побоялись надеть черный фартук? Чтобы узнать, смотрите видео ниже.
МастерШеф 8-й сезон 5-й выпуск: смотреть онлайн часть 1:
Напомним, ранее мы рассказывали, как прошло первое испытание нового сезона "МастерШеф". Кроме этого, сайт "Сегодня" сообщал, кто вошел в двадцатку МастерШеф 8-й сезон.