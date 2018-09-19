"МастерШеф" 8-й сезон: в седьмом выпуске участники готовили блюда классической кухни

Кроме этого, аматорам пришлось стать шпионами

Аматоры готовили классические блюда Фото: пресс-служба СТБ

В седьмом выпуске "МастерШеф" 2018 судьи напомнили участникам, как важно знать основы классической кухни. Кулинары-аматоры получили весьма оригинальное задание, где потребовалось использовать не только таланты в готовке, но и задействовать логику, ловкость и скорость.

В первом конкурсе участникам "МастерШеф" нужно было показать свои знания классических рецептов. Но перед этим судьи назначили капитанов команд: у синих это была Юля Бурцева, у красных – Иван Миланович. Как истинный джентльмен, Ваня уступил сопернице право первой выбирать членов команды. Тем самым капитан синих лишился одного повара.

У Ивана в команде было меньше участников Фото: пресс-служба СТБ

Обе команды пошли в две разные комнаты. В каждом помещении было по 12 экранов, на которых одновременно транслировалось 12 разных рецептов. Побеждала та команда, которая смогла угадать и правильно приготовит наибольшее количество блюд за 66 минут.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ "МастерШеф": рецепт быстрого тыквенного пудинга от Татьяны Литвиновой

У команд были разные стратегии запоминания рецептов. В итоге больше угадала и приготовила команда синих. А Иван Миланович снова проявил благородство и надел черный фартук.

Команда синих выиграла в первом конкурсе Фото: пресс-служба СТБ

Во втором конкурсе было тоже две команды. Капитаном синих назначили Льва Маркевича, а капитаном красных — Даринку Цокало.

Перед участниками 8-го сезона "МастерШеф" стояла задача: приготовить блюдо своей команды и команды-противника. Рецепт знал только капитан. В начале конкурса лидеры отправились в шпионские будки, откуда передавали рецепты своим товарищам. Однако капитанов слышали еще и соперники.

Участники на втором испытании Фото: facebook.com/MasterChefUA

Поэтому командам дали по 10 минут, чтобы придумать шифры. У каждой группы снова была своя стратегия. У красных каждому виду мяса или рыбы соответствовал какой-то участник, а у Синих было все просто и математически.

Кто же справился с последним конкурсом? Это станет известно в 8-м выпуске "МастерШеф".

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть 7-й выпуск онлайн: аматоры готовят классические блюда:

"МастерШеф" 8-й сезон смотреть 7-й выпуск онлайн: участники играют в шпионов:

Напомним, в шестом выпуске "МастерШеф" участники продавали свои блюда на Андреевском спуске. В пятом эфире они получили свои первые черные фартуки.