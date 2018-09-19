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"МастерШеф" 8-й сезон: в восьмом выпуске участники будут собирать продукты у жителей села

Это один из традиционных конкурсов кулинарного шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:46
Татьяна Литвинова на выездном конкурсе Фото: пресс-служба СТБ
Татьяна Литвинова на выездном конкурсе Фото: пресс-служба СТБ

Во вчерашнем выпуске "МастерШеф" участники проходили сложный конкурс, которого еще не было в стенах проекта. На 12 экранах одновременно транслировалось приготовление 12 классических блюд, и задачей команд было отгадать эти рецепты и в точности
повторить их.

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Выездной конкурс в деревне
Фото: пресс-служба СТБ

В сегодняшнем выпуске проекта отправятся на выездное испытание в Вишенки Киевской области. Там командам нужно будет накормить целое село. Но, как всегда на проекте, есть одно большое "но": у участников не будет продуктов! Командам предстоит самостоятельно бегать по домам и просить продукты у жителей села.

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Участники собирали еду у жителей села
Фото: пресс-служба СТБ

Они будут копать картошку, лазить по деревьям, собирать урожаи, рвать укроп и петрушку, и даже голыми руками ловить кур! Но одно дело – опустошить огороды сельчан, а другое дело – вкусно их накормить.

За кого в итоге проголосуют в Вишенках, а кто из участников отправится на битву черных фартуков, увидим сегодня на канале СТБ.

Напомним, в шестом выпуске "МастерШеф" участники продавали свои блюда на Андреевском спуске. В пятом эфире они получили свои первые черные фартуки.

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Источник: "Сегодня"
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