"МастерШеф" 9 сезон 16 выпуск: кто покинул проект за шаг до финала

В зону риска попали три участника

Юлия Акименко Фото: Instagram.com

В 16-м выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон в зону риска попали три участника. Отметим, что в прошлом выпуске шоу покинул Артем Янковский.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Сегодня, 13 декабря, состоялась последняя битва участников в черных фартуках. В следующем выпуске все участники получат кителя, а это означает, что они попали в финал кулинарного шоу "МастерШеф".

Юлии Акименко, Руслану Лучкову и Александре Ефименко пришлось отстаивать свое право получить китель. Но задача оказалась не с простых! Профессионалу мало научиться готовить, его вкусовые рецепторы должны работать на все 100%. Соперникам предстояло в специальных очках попробовать блюда и угадать три ингредиенты.

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Юлия угадала один ингредиент – мяту, Руслан два – картошку и сельдерей, а Александра – батат и морковку. Следующий этап – кулинарные знания. Участники отвечали на вопросы, которые касались азиатской, американской и европейской кулинарии.

После интеллектуального батла, участники приступили к приготовлению блюд. Александра представила дорадо, которое пришлось по вкусу Елизавете Глинской, поэтому участница продолжила борьбу в проекте. Травести-дива Руслан также поймал сегодня удачу за хвост. А вот приготовленная Юлией Акименко утка привела ее к поражению, девушка ушла из проекта за шаг до семерки финалистов.

"Я хочу сказать, что пришла на этот проект амбициозной и самоуверенной, а ухожу любимой", – трогательно прокомментировала свой уход Юлия, говоря о романтических отношениях с участником шоу Петром Косовским.

Список участников, которые получили заветный китель:

Сергей Денисов Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 14-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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