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"МастерШеф" 9 сезон 17 выпуск: за шаг до суперфинала шоу покинули сразу 4 участника

Узнайте имена тех, кто покинул проект навсегда

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:53
Финалисты "МастерШеф"
Финалисты "МастерШеф"
Фото: пресс-служба

В пятницу, 20 декабря, состоялся финал кулинарного шоу "МастерШеф" 9-й сезон. По результатам двух испытаний, проект покинули сразу четыре участника.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Финал кулинарного шоу начался с классического и легкого задания. Но это лишь на первый взгляд. Каждый финалист нашел на рабочем столе тот набор продуктов, с которым он четыре месяца назад приехал на кастинг к судьям. Тогда каждый участник впечатлил жюри и получил пропуск на проект в виде белого фартука. Но сегодня нужно было показать, что все четыре месяца были пройдены на "МастерШеф" не зря. Судьи ждали кардинально новые блюда!

Шесть финалистов готовили блюда из мяса, но только лишь Александра Ефименко – десерт. На кастинге девушка покорила сердца судьей профитролями, но сегодня решила сделать мятный бисквит с клубникой. Это решение сыграло с ней злую шутку и Александра полностью провалила задание.

Поскольку в финале нет места черным фартукам, Александра ушла из проекта "МастерШеф" за шаг до суперфинала.

Александра Ефименко
Александра Ефименко
Фото: Instagram.com

"Я разочарована и не верю, что это делали вы. На кастинге ваши профитроли были отменными, а сегодня я не вижу роста совсем", – сурово заявила звездная судья Елизавета Глинская.

В финальной и последней битве двух команд – синих и красных – участники готовили в реальном ресторане для реальных клиентов одного из киевских ресторанов. Сегодня именно Эктор Хименес Браво решал, блюдо какой команды официант понесет в зал гостям и ставил баллы. В результате меньше всего очков набрала команда Петра Косовского и полным составом покинула проект за шаг до суперфинала.

Петр Косовский
Петр Косовский
Фото: Instagram.com

Руслан Шилин
Руслан Шилин
Фото: Instagram.com

Киеу Тхук Ань
Киеу Тхук Ань
Фото: Instagram.com

Имена суперфиналистов "МастерШеф" 9 сезон 2019:

  1. Сергей Денисов
  2. Руслан Лучков
  3. Лиля Сорокина

Ранее мы писали, как прошел 16-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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