"МастерШеф" 9 сезон: чего ожидать от третьего выпуска

Первый выездной конкурс окажется по угрозой срыва

Участники "МастерШеф" 9 сезона Фото: Instagram.com

В Украине стартовал новый сезон кулинарного шоу "МастерШеф" 9 сезон. Во втором выпуске звездные жюри – Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский определили двадцатку лучших кулинаров-аматоров, и уже в третьем выпуске на них ожидают новые испытания.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Шоу "МастерШеф" на канале СТБ известно тем, что судьи часто ставят для участников жесткие рамки, придумывает такие условия конкурса, чтобы как можно сильнее закалить перед будущей кухней. Но иногда даже классические конкурсы становятся непредсказуемыми.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" аматоры приедут на свой первый выездной конкурс. Традиционно, все годы подряд сразу после кастингов двадцатка аматоров отправляется на Андреевский спуск. Обычно условия были простыми: вкусно приготовить и продать как можно больше. Но в этом году судьи решили усложнить задачу.

"МастерШеф" 9 сезон Фото: Instagram.com

"Старый город давно стал кулинарным центром столицы, куда специально приезжают даже зарубежные туристы. И чтобы впечатлить иностранных гостей, участники должны продумать блюда в стиле "фьюжн": совместить украинскую кухню с европейской и азиатской", рассказывает Эктор Хименес-Браво.

Но блюда в стиле "фьюжн" окажутся не единственной сложностью для команд. Прямо посреди конкурса начнется дождь, и участникам придется готовить в еще более сложных условиях. Смогут ли команды придумать интересные блюда, несмотря ни на какие препятствия, увидим сегодня в 19:00 на канале СТБ.

Все подробности второго выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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