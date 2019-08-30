"МастерШеф" 9 сезон: как прошел первый выпуск кулинарного шоу

Узнайте подробности первого выпуска популярного шоу

Судья "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво Фото: Instagram.com

В пятницу, 30 августа на телеканала СТБ стартовало долгожданное шоу 9-й сезон "МастерШеф". Судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский провели в первом выпуске кастинг среди всех желающих попасть на проект.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Условия неизменны, как и восемь лет назад: за 45 минут аматор должен приготовить вкусное и качественное блюдо. Если как минимум двое судей скажут "да", человек получит белый фартук. А это – следующий этап отбора и шанс пройти в двадцатку 9-го сезона.

Первым свое блюдо презентовал Сергей Акинин - машинист тепловоза. За 17 лет работы Сергею захотелось попробовать себя в другом амплуа. Мужчина признался, что его отдушина – приготовление десертов и тортов, поэтому удивлять судей он решил шоколадным фонданом с облепиховым соусом.

"Все известные кулинары – мужчины. Для меня это нормально, когда мужчина готовит десерты", – сказала Елизавета Глинская.

В целом, судьям понравилось сладкое блюдо начинающего кондитера и он услышал три заветных "да", получив белый фартук со словами: "Я докажу всем, что я лучший. Я испеку такие десерты, которые вы никогда не видели".

Одной из самых эффектных и неординарных участниц стала юная девушка по имени Юлия Акименко, которая ведет свой личный кулинарный блог в Instagram под ником @sexy___kitchen.

Участница Юлия Акименко Фото: instagram.com/masterchefstb

Лосось на пюре из зеленого горошка – стал визитной карточкой участницы. Судьи разделились на два лагеря – мужчины единогласно дали шанс девушке, а вот Лизе не понравилось, что Юлия не добавила в пюре сливки и отказала ей. Но с двумя "да" 22-летняя участница получила шанс бороться дальше.

"Сережка Поварешка" – так себя назвал следующий участник из Харькова, который шокировал судей появлением в фартуке с неприличным принтом. Эктор Хименес-Браво был крайне возмущен, в добавок ко всему, блюдо мужчины было сухим и непривлекательным. Судьи даже не стали его пробовать и отправили мужчину домой.

Среди претендентов на участие в проекте в этому кого только не найдешь и даже бывшего полицейского! Петр Косовский перед шоу даже прошел кулинарные курсы в Киеве и теперь готов полностью изменить свою жизнь.

"Мне 22 года и я хочу достигать всего, чего хочу. Все двери для меня открыты! И, если я хочу стать кулинаром, то сделаю это", – заявил Петр Эктору.

Презентация мяса звездному судье не понравилась, а вот вкус блюда порадовал, поэтому Эктор и Елизавета сказали заветное "да". Владимир, в свою очередь, отметил, что парень целеустремленный: "Видно, что вы парень уверенный в себе и целеустремленный, но я говорю вам "нет".

Кассир Алена Никулина просто поразила звездных судьей своей позитивной энергией, простотой и чтением стихов. Презентовала девушка салат с креветками и перепелиными яйцами под названием "Сонечко зійшло". Несмотря на непривлекательный вид блюда, Эктор и Владимир дали шанс участнице, а вот Лиза снова осталась в статусе самого требовательного судьи и сказала "нет".

30 Авг 2019 в 10:02 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Пожалуй, самым необычным и экстравагантным блюдом первого выпуска стал жульен из рапанов с сыром Дор Блю. А приготовила его 41-летняя Анастасия Погосова. Женщина занимается бизнесом и воспитывает троих детей. Ее муж, который старше на 43 года, умер и теперь женщина решила осуществить свою мечту – стать профессиональным кулинаром. За такую необычную подачу судьи единогласно дали женщине шанс участвовать дальше.

Неожиданным участником 9-го сезона стала экс-"холостячка" Натали, которой в прошлом году так и не удалось стать участницей "МастерШеф", но в этом году она снова решила попробовать свои силы: "Не могу поверить, что со мной это действительно происходит! Я правда хочу из обычной домохозяйки превратиться в профессионала".

Натали Фото: instagram.com/masterchefstb

Но не только украинцы пришли в проект удивлять своими кулинарными способностями – девушка из Вьетнама, которая с шести лет проживает в Украине и сейчас работает фотографом, основательно настроена на победу.

"В Польше победила японка, так почему в Украине этого не может сделать вьетнамка", – шутливо заявила Аннушка (девушка попросила Эктора так себя называть).

Салат с телятиной и лапшой судьи оценили по достоинству – девушка получила заветный белый фартук. Ко всему, Владимир Ярославский отметил, что проекту таких кулинаров не хватает: "Вы добавите нашей кухне немного страсти".

Еще одним открытием кастинга стал Руслан с необычной профессией – артист травести-шоу со сценическим именем Лолита Амбер.

Артист травести-шоу Руслан Фото: instagram.com/masterchefstb

"Я обладаю титулом "Мисс Богиня". Я, когда первый раз переоделся в женщину, почувствовал себя по-особенному. У меня очень много косметики! Моя семья отлично относится ко мне и к моей профессии. Я четко различаю, где Руслан, а где Лолита", – рассказал о себе Руслан.

Мужчина за свое блюдо – индейку в соусе терияки – получил три "да" и растрогался до слез, на что услышал от Эктора: "Тот, кто приходит сюда со всем сердцем, получает три "да"".

23-летняя девушка Юлия вдохнула в проект жизненной энергии, а все потому, что она является потомственной собирательницей трав. Ее экстраординарное хобби проявилось и в приготовлении блюда – фалафеля с дикоросами. Разумеется, такой неординарный деликатес был приготовлен полностью из трав.

Юная собирательница трав Юлия Фото: instagram.com/masterchefstb

"Травы говорят словами, как люди. Всепроникающая любовь и пульсирующая энергия жизни. Я это чувство", – говорит Юлия.

Судьи все как один отметили, что блюдо Юлии действительно одно из самых необычных за все сезоны проекта и им очень интересно, чем же юная собирательница трав будет удивлять дальше. Девушка получила шанс проявить себя в шоу.

И так, отбор участников в проект завершился и уже через неделю начнется отбор лучшей 20 среди остальных претендентов на победу. Кто проявит себя, а кто не справится с испытаниями – узнаем в следующем выпуске.

Напомним, ранее судья "МастерШеф" Владимир Ярославский рассказал, почему французская кухня считается базовой. А Лиза Глинская поделилась рецептом тертого ягодного пирога.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram