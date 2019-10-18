"МастерШеф" 9 сезон: как прошел восьмой выпуск кулинарного шоу

На проект вернулись два самых сильных участника

Кулинарное шоу "МастерШеф" 9 сезон Фото: Instagram.com

В пятницу, 18 октября, прошел восьмой выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось и почему на проект вернулись два самых сильных участника.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

По традиции, первое испытание нового выпуска шоу "МастерШеф" начинается из задания со сложностями. На этот раз перед участниками стояло испытание – к каждой кухонной утвари приделаны наручники! 14 участников и 14 кухонных предметов, которые предназначены для аматоров – ножи, терки, ложки, шумовники и прочее. Но это не все сюрпризы, которые ожидали на участников – одной рукой они были прикованы к девайсу, а другой – наручниками со своей парой, с которой им сегодня пришлось кулинарить. Перед участниками была поставлена равная задача – приготовить филе рыбы с тыквенным пюре

"Это серьезное испытание на взаимоподдержку. Если справитесь, вам будет в дальнейшем море по колено", – подбодрил участников звездный судья Эктор Хименес-Браво.

18 Окт 2019 в 9:13 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

1,5 часа коллективной работы, ссор и нервов – участники с трудом, но справились с заданием и приготовили свои блюда. Блюда Аннушки и Юлии Клименко судья Елизавета Глинская оценила, но вот девочки не успели сделать соус, а это сразу минус. Также без соуса приготовили свое блюдо Артем и Андрей. Кулинары просто не смогли достучаться до Александры, у которой был венчик. А без этого девайса приготовить его было невозможно. За то, что участники не смогли договориться с коллегами, судьи "наградили" черными фартуками Аннушку, Юлию, Артема и Андрея.

Возвращение двух самых сильных участников

В восьмом выпуске гостями шоу стали "Бог мяса" и "Королева десертов". На выездном конкурсе в Музее Пирогово капитанами команд у аматоров неожиданно стали Екатерина Пескова и Алик Мкртчян – участники "Мастер Шеф" профессионалы. Обе команды должны были приготовить как можно больше уличной еды, и заработать на этом как можно больше денег.

18 Окт 2019 в 10:12 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Поскольку травести-дива Руслан Лучков в прошлом испытании приготовил самое лучшее блюдо, судьи дали ему возможность самостоятельно сформировать команду. Разумеется, что он выбрал самых сильных участников!

Екатерина Пескова и Алик Мкртчян пришли на шоу не просто командовать, профессиональные повара разработала свои авторские рецепты, которые участники 9 сезона должны были приготовить. Гуру кулинарного дела Алик и Екатерина принялись учить аматоров, но участники приняли этот жест с особой агрессивностью.

18 Окт 2019 в 10:45 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Синей команде работать с Аликом понравилось, все в один голос заявили, что он спокойный и позитивный человек. Чего нельзя было сказать о Екатерине Песковой. Бывшая участница "МастерШеф" даже на личности перешла и моментами обзывала "красных" аматоров.

"Синие" решили удивлять людей пастой под сливочным соусом, салатом с тунцом, морковным тортом и другими вкусностями. "Красные" сделали ставку на салате с креветками и манго, запеченной картошкой, уткой и лососем. Но процесс готовки оказался не самым сложным, проблемы возникли во время продажи блюд. Из-за огромных очередей участники терялись.

В результате команда синих заработала 31 525 гривен, а "красные" – 29 001 гривну. За все сезоны кулинарного шоу был побит рекорд "синими", до этого максимальную сумму участникам удалось заработать в размере 21 000 гривен.

После конкурса на выезде команды вернулись на главную кухню проекта и проигравшая команда "красных" должна была определить самое слабое звено. Поскольку команда состояла из четырех кулинаров в черных фартуках, проголосовать можно было против двух участников – влюбленной пары шоу Юлии и Петра. Черный фартук достался бывшему полицейскому.

Битва черных фартуков

И так – в борьбе за место в кулинарном шоу сошлись – Киеу Тхук Ань, Петр Косовский, Андрей Боденко и Артем Янковой. Всем участникам предоставили самые простые продукты, а чтобы раздобыть другие ингредиенты, кулинары должны были проявить свой интеллект – ответить на вопросы по европейской, азиатской и американской кухне.

18 Окт 2019 в 11:10 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Артем ответил почти на все вопросы правильно, поэтому ему достался самый выгодный набор продуктов. Мужчина решил готовить грибной дюксель и перепелку с рисом. Меньше всех повезло возлюбленному Юлии – Петру. У него получилось "отвоевать" для себя лишь два ингредиента – фазана и морковку. Но это не помешало аматору проявить все свои кулинарные способности и приготовить достойное блюдо.

Ножки лягушки в темпуре, а также пюре из грибов и креветок от Аннушки порадовало Эктора, за что девушка сразу же получила белый фартук. Куриная грудка с овощами от Андрея также пришлась по душе судье Елизавете. А вот презентация Артема была самой слабой, но вкус приготовленной перепелки исправил шаткую ситуацию.

Далее свое блюдо презентовала юная травница, которая сделала ставку на китайском блюде дим-самы, но прогадала. Юлия использовала не ту муку, что очень разозлило Эктора. Ко всему, блюдо получилось сырым и стало для нее фатальным. В восьмом выпуске шоу покинула Юлия Клименко.

18 Сен 2019 в 3:21 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Артем Янковой также оказался в зоне риска, но звездные судьи подарили ему еще один шанс, что не очень понравилось остальным участникам. Они считают Артема самым слабым кулинаром, и надеются, что именно он является следующим претендентом на вылет.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

Все подробности седьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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