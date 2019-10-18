"МастерШеф" 9 сезон: как прошел восьмой выпуск кулинарного шоу
На проект вернулись два самых сильных участника
В пятницу, 18 октября, прошел восьмой выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось и почему на проект вернулись два самых сильных участника.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
По традиции, первое испытание нового выпуска шоу "МастерШеф" начинается из задания со сложностями. На этот раз перед участниками стояло испытание – к каждой кухонной утвари приделаны наручники! 14 участников и 14 кухонных предметов, которые предназначены для аматоров – ножи, терки, ложки, шумовники и прочее. Но это не все сюрпризы, которые ожидали на участников – одной рукой они были прикованы к девайсу, а другой – наручниками со своей парой, с которой им сегодня пришлось кулинарить. Перед участниками была поставлена равная задача – приготовить филе рыбы с тыквенным пюре
"Это серьезное испытание на взаимоподдержку. Если справитесь, вам будет в дальнейшем море по колено", – подбодрил участников звездный судья Эктор Хименес-Браво.
1,5 часа коллективной работы, ссор и нервов – участники с трудом, но справились с заданием и приготовили свои блюда. Блюда Аннушки и Юлии Клименко судья Елизавета Глинская оценила, но вот девочки не успели сделать соус, а это сразу минус. Также без соуса приготовили свое блюдо Артем и Андрей. Кулинары просто не смогли достучаться до Александры, у которой был венчик. А без этого девайса приготовить его было невозможно. За то, что участники не смогли договориться с коллегами, судьи "наградили" черными фартуками Аннушку, Юлию, Артема и Андрея.
В восьмом выпуске гостями шоу стали "Бог мяса" и "Королева десертов". На выездном конкурсе в Музее Пирогово капитанами команд у аматоров неожиданно стали Екатерина Пескова и Алик Мкртчян – участники "Мастер Шеф" профессионалы. Обе команды должны были приготовить как можно больше уличной еды, и заработать на этом как можно больше денег.
Поскольку травести-дива Руслан Лучков в прошлом испытании приготовил самое лучшее блюдо, судьи дали ему возможность самостоятельно сформировать команду. Разумеется, что он выбрал самых сильных участников!
Екатерина Пескова и Алик Мкртчян пришли на шоу не просто командовать, профессиональные повара разработала свои авторские рецепты, которые участники 9 сезона должны были приготовить. Гуру кулинарного дела Алик и Екатерина принялись учить аматоров, но участники приняли этот жест с особой агрессивностью.
Синей команде работать с Аликом понравилось, все в один голос заявили, что он спокойный и позитивный человек. Чего нельзя было сказать о Екатерине Песковой. Бывшая участница "МастерШеф" даже на личности перешла и моментами обзывала "красных" аматоров.
"Синие" решили удивлять людей пастой под сливочным соусом, салатом с тунцом, морковным тортом и другими вкусностями. "Красные" сделали ставку на салате с креветками и манго, запеченной картошкой, уткой и лососем. Но процесс готовки оказался не самым сложным, проблемы возникли во время продажи блюд. Из-за огромных очередей участники терялись.
Читайте также:"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в седьмом выпуске
В результате команда синих заработала 31 525 гривен, а "красные" – 29 001 гривну. За все сезоны кулинарного шоу был побит рекорд "синими", до этого максимальную сумму участникам удалось заработать в размере 21 000 гривен.
После конкурса на выезде команды вернулись на главную кухню проекта и проигравшая команда "красных" должна была определить самое слабое звено. Поскольку команда состояла из четырех кулинаров в черных фартуках, проголосовать можно было против двух участников – влюбленной пары шоу Юлии и Петра. Черный фартук достался бывшему полицейскому.
И так – в борьбе за место в кулинарном шоу сошлись – Киеу Тхук Ань, Петр Косовский, Андрей Боденко и Артем Янковой. Всем участникам предоставили самые простые продукты, а чтобы раздобыть другие ингредиенты, кулинары должны были проявить свой интеллект – ответить на вопросы по европейской, азиатской и американской кухне.
Артем ответил почти на все вопросы правильно, поэтому ему достался самый выгодный набор продуктов. Мужчина решил готовить грибной дюксель и перепелку с рисом. Меньше всех повезло возлюбленному Юлии – Петру. У него получилось "отвоевать" для себя лишь два ингредиента – фазана и морковку. Но это не помешало аматору проявить все свои кулинарные способности и приготовить достойное блюдо.
Ножки лягушки в темпуре, а также пюре из грибов и креветок от Аннушки порадовало Эктора, за что девушка сразу же получила белый фартук. Куриная грудка с овощами от Андрея также пришлась по душе судье Елизавете. А вот презентация Артема была самой слабой, но вкус приготовленной перепелки исправил шаткую ситуацию.
Далее свое блюдо презентовала юная травница, которая сделала ставку на китайском блюде дим-самы, но прогадала. Юлия использовала не ту муку, что очень разозлило Эктора. Ко всему, блюдо получилось сырым и стало для нее фатальным. В восьмом выпуске шоу покинула Юлия Клименко.
Артем Янковой также оказался в зоне риска, но звездные судьи подарили ему еще один шанс, что не очень понравилось остальным участникам. Они считают Артема самым слабым кулинаром, и надеются, что именно он является следующим претендентом на вылет.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Руслан Шилин
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
- Мария Кобзева
Все подробности седьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.