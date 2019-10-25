"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в девятом выпуске

Одна из участниц допустила фатальные ошибки

Участница шоу "МастерШеф" 9 сезон Фото: Instagram.com

С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9 сезон покидает все больше участников, а это значит, что мы движемся к финалу. Отметим, что в прошлом выпуске шоу покинул один участник. Сегодня, 25 октября, также одному из кулинаров-аматоров пришлось попрощаться с мечтой и покинуть проект.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В девятом выпуске проекта "МастерШеф" участники открывали свой ресторан. Команды поделились на "красных" и "синих". Кулинары-аматоры во главе с Лилией Сорокиной решили сделать ставку на авторской украинской кухне, а их оппоненты с капитаном Аннушкой открыли азиатско-вьетнамский ресторан.

Гостями их заведений стали звездные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская, Владимир Ярославский и их друзья. С результатом 7:2 проиграла команда синих фартуков. Цена проигрыша – все члены команды надели черные фартуки.

По правилам шоу "МастерШеф", участники с черными фартуками принялись бороться за право участвовать в проекте дальше. Лилия, Юлия, Руслан, Александра, Мария и Андрей поделились на пары и были спинами связаны друг с другом. Кулинарное задание – каждый участник должен был приготовить по одному блюду, но при одном условии, продукты не должны повторяться в паре. Разрешено всем использовать только яйца, специи и подсолнечное масло.

В результате вердикта судьей, с заданием не справилась Мария Кобзева. Девушка решилась на эксперимент и приготовила итальянское блюдо под названием каннеллони. Стюардесса допустила слишком много ошибок, которые стоили ей участия в проекте.

Проект покинула Мария Кобзева Фото: Instagram.com

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко

Все подробности восьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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