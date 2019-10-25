"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в девятом выпуске
Одна из участниц допустила фатальные ошибки
С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9 сезон покидает все больше участников, а это значит, что мы движемся к финалу. Отметим, что в прошлом выпуске шоу покинул один участник. Сегодня, 25 октября, также одному из кулинаров-аматоров пришлось попрощаться с мечтой и покинуть проект.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
В девятом выпуске проекта "МастерШеф" участники открывали свой ресторан. Команды поделились на "красных" и "синих". Кулинары-аматоры во главе с Лилией Сорокиной решили сделать ставку на авторской украинской кухне, а их оппоненты с капитаном Аннушкой открыли азиатско-вьетнамский ресторан.
Читайте также:"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в восьмом выпуске
Гостями их заведений стали звездные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская, Владимир Ярославский и их друзья. С результатом 7:2 проиграла команда синих фартуков. Цена проигрыша – все члены команды надели черные фартуки.
По правилам шоу "МастерШеф", участники с черными фартуками принялись бороться за право участвовать в проекте дальше. Лилия, Юлия, Руслан, Александра, Мария и Андрей поделились на пары и были спинами связаны друг с другом. Кулинарное задание – каждый участник должен был приготовить по одному блюду, но при одном условии, продукты не должны повторяться в паре. Разрешено всем использовать только яйца, специи и подсолнечное масло.
В результате вердикта судьей, с заданием не справилась Мария Кобзева. Девушка решилась на эксперимент и приготовила итальянское блюдо под названием каннеллони. Стюардесса допустила слишком много ошибок, которые стоили ей участия в проекте.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Руслан Шилин
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
Все подробности восьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.