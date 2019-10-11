"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в седьмом выпуске

В зоне риска сегодня оказались четыре участника

Участник "МастерШеф" 9 сезон Фото: Instagram.com

С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9 сезон покидает все больше участников, а это значит, что мы движемся к финалу. Отметим, что в прошлом выпуске все участники остались в шоу, но сегодня, 11 октября, одному из кулинаров-аматоров пришлось попрощаться с мечтой и покинуть проект.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В зону риска сегодня попали четыре участника – Киеу Тхук Ань, Элеонора Зубенко, Руслан Шилин и Назар Виткович. Финальная битва черных фартуков, по традиции, получилась особенной – с "сюрпризом". "Черным" пришлось в прямом смысле попотеть, дабы отвоевать свое место под солнцем и продолжить участие.

Поскольку Сергей Денисов в этом выпуске стал абсолютным чемпионом, судьи "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский передали ему часть полномочий. Именно он частично решил дальнейшую судьбу своих оппонентов, назвав для четверых кулинаров обязательные ингредиенты. Для усложнения процесса приготовления рабочие поверхности были сделаны на высоте и, чтобы добраться к ним, нужна тумба, за которую участники постоянно боролись. В этом испытании кулинары помогали друг другу, а в частности – парни подсаживали девушек к поверхностям.

Пока Руслан носил Анну на шее, чтобы она смогла достать до поверхности, время почти исчерпалось. Равиоли с грибами юный химик готовил за последние 9 минут и это не помешало ему справиться с заданием. Настало время дегустации – равиоли с грибами от Руслана, медальон с ягодным соусом от Элеоноры, форель с кокосовым молоком от Аннушки и "осьминоги" от Назара. Главным провалом задания стала фатальная ошибка Назара.

11 Окт 2019 в 11:50 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Сергей ему в качестве главного ингредиента заказал осьминог, но участник перепутал этот продукт с кальмарами! Эктор даже отказался дегустировать блюдо и, разумеется, Назар Виткович сегодня за свою невнимательность отправляется домой.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Юлия Клименко Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко Мария Кобзева

Все подробности седьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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