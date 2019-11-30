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"МастерШеф" 9 сезон: все подробности 14-го выпуска

Такого на проекте еще не было – Эктор Хименес-Браво стал капитаном команд

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:09
"МастерШеф" 9 сезон
"МастерШеф" 9 сезон
Фото: пресс-служба

В пятницу, 29 ноября, прошел 14-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В каждом сезоне "МастерШеф" участники больше всего ждут день, когда смогут готовить вместе с судьями проекта. Такие конкурсы случаются всего пару раз за сезон, но сразу становятся легендарными.

В четырнадцатом выпуске "МастерШеф" один из конкурсов стал самым ответственным в жизни не
только участников, но и Эктора Хименес-Браво. Во-первых, судья стал капитаном сразу двух команд. А, во-вторых, готовили они для земляков Эктора, выходцев из Южной Америки. Такого на проекте еще не было! Волновались и участники, и судья.

Первое испытание под руководством самого Эктора Хименес-Браво

Обе команды готовили латиноамериканские блюда. Но с самого начала перед участниками предстали сложности – они доставали по три карты, в которых указывалось: блюдо для приготовления, обязательный и необычный ингредиент, а также – условие для усложнения кулинарного процесса. Например, Петру Косовскому запрещалось вставать со стула, Юлии Акименко – пробовать блюдо, а Руслану Лучкову и вовсе привязали колокольчик на левую руку.

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За каждое удачно приготовленное блюдо участники получали 1500 гривен и могли за заработанные деньги купить продукты для приготовления блюд непосредственно землякам Эктора – выходцам из Южной Америки. Все кулинары приготовили по два-три блюда, и только Юлия готовила одну лазанью на протяжении двух часов, заработав всего 1500 гривен.

По завершению этого этапа девятка лучших кулинаров-аматоров Украины поделились на команды синих и красных фартуков. После чего вместе со звездными судьями отправились в загородный ресторан на профессиональную кухню, где Эктор со всей суровостью следил за процессами. Еще бы! Ведь среди гостей – его земляки.

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Впервые за сезон во время выездного задания участники вложились в тайминг – все блюда подавались поэтапно: закуски, основное блюдо и десерты. Гостьи программы, отдавая голоса кулинарам, отметили, что синяя команда поразила их не только вкусностями, но и обслуживанием. Юлия Акименко сегодня одарила гостей лучезарной улыбкой и совсем не зря старалась. Команда синих фартуков победила, а "красные" все без исключения надели черные фартуки.

Битва черных фартуков

В финальной битве сошлись Руслан Шилин, Петр Косовский, Киеу Тхук Ань (Аннушка) и Сергей Денисов. Каждому из кулинаров досталось по одному ингредиенту – апельсины, батат, сельдерей и яблоки соответственно. Но не все так элементарно! Чтобы приготовить финальное блюдо, нужны и другие продукты. Участникам разрешалось взять из кладовой все, что пожелают. Цена – слишком высокая. За каждый взятый ингредиент у кулинара отбиралось 10 минут на приготовление. В результате Руслану, Петру, Аннушке пришлось уложиться в 40 минут, а Сергею – в 50.

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Во время дегустации Елизавета Глинская отметила блюдо Руслана, особенно ей понравилось использование рикотты. Блюдо Петра – запеченный батат – также пришлось по вкусу главному критику проекта Эктору. Фаршированное яблоко с дорадо от Сергея удивило звездных судьей вкусовыми качествами, поэтому он получил заветный белый фартук. Аннушка также справилась с заданием, приготовив сельдерей с телятиной. Поскольку все участники справились с заданием, не взирая на сложности, в этом выпуске никто не покинул шоу.

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

  1. Сергей Денисов
  2. Артем Янковой
  3. Юлия Акименко
  4. Руслан Лучков
  5. Руслан Шилин
  6. Лиля Сорокина
  7. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  8. Петр Косовский
  9. Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 13-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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