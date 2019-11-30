"МастерШеф" 9 сезон: все подробности 14-го выпуска

Такого на проекте еще не было – Эктор Хименес-Браво стал капитаном команд

"МастерШеф" 9 сезон Фото: пресс-служба

В пятницу, 29 ноября, прошел 14-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В каждом сезоне "МастерШеф" участники больше всего ждут день, когда смогут готовить вместе с судьями проекта. Такие конкурсы случаются всего пару раз за сезон, но сразу становятся легендарными.

В четырнадцатом выпуске "МастерШеф" один из конкурсов стал самым ответственным в жизни не

только участников, но и Эктора Хименес-Браво. Во-первых, судья стал капитаном сразу двух команд. А, во-вторых, готовили они для земляков Эктора, выходцев из Южной Америки. Такого на проекте еще не было! Волновались и участники, и судья.

Первое испытание под руководством самого Эктора Хименес-Браво

Обе команды готовили латиноамериканские блюда. Но с самого начала перед участниками предстали сложности – они доставали по три карты, в которых указывалось: блюдо для приготовления, обязательный и необычный ингредиент, а также – условие для усложнения кулинарного процесса. Например, Петру Косовскому запрещалось вставать со стула, Юлии Акименко – пробовать блюдо, а Руслану Лучкову и вовсе привязали колокольчик на левую руку.

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За каждое удачно приготовленное блюдо участники получали 1500 гривен и могли за заработанные деньги купить продукты для приготовления блюд непосредственно землякам Эктора – выходцам из Южной Америки. Все кулинары приготовили по два-три блюда, и только Юлия готовила одну лазанью на протяжении двух часов, заработав всего 1500 гривен.

По завершению этого этапа девятка лучших кулинаров-аматоров Украины поделились на команды синих и красных фартуков. После чего вместе со звездными судьями отправились в загородный ресторан на профессиональную кухню, где Эктор со всей суровостью следил за процессами. Еще бы! Ведь среди гостей – его земляки.

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Впервые за сезон во время выездного задания участники вложились в тайминг – все блюда подавались поэтапно: закуски, основное блюдо и десерты. Гостьи программы, отдавая голоса кулинарам, отметили, что синяя команда поразила их не только вкусностями, но и обслуживанием. Юлия Акименко сегодня одарила гостей лучезарной улыбкой и совсем не зря старалась. Команда синих фартуков победила, а "красные" все без исключения надели черные фартуки.

Битва черных фартуков

В финальной битве сошлись Руслан Шилин, Петр Косовский, Киеу Тхук Ань (Аннушка) и Сергей Денисов. Каждому из кулинаров досталось по одному ингредиенту – апельсины, батат, сельдерей и яблоки соответственно. Но не все так элементарно! Чтобы приготовить финальное блюдо, нужны и другие продукты. Участникам разрешалось взять из кладовой все, что пожелают. Цена – слишком высокая. За каждый взятый ингредиент у кулинара отбиралось 10 минут на приготовление. В результате Руслану, Петру, Аннушке пришлось уложиться в 40 минут, а Сергею – в 50.

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Во время дегустации Елизавета Глинская отметила блюдо Руслана, особенно ей понравилось использование рикотты. Блюдо Петра – запеченный батат – также пришлось по вкусу главному критику проекта Эктору. Фаршированное яблоко с дорадо от Сергея удивило звездных судьей вкусовыми качествами, поэтому он получил заветный белый фартук. Аннушка также справилась с заданием, приготовив сельдерей с телятиной. Поскольку все участники справились с заданием, не взирая на сложности, в этом выпуске никто не покинул шоу.

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 13-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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