"МастерШеф" 9 сезон: все подробности девятого выпуска

Участники построили свои рестораны

"МастерШеф" 9 сезон Фото: пресс-служба

В пятницу, 25 октября, прошел девятый выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Мечта любого кулинара, повара и шеф-повара – открыть свой личный ресторан. В "МастерШеф" знают об этом очень хорошо, поэтому в новом выпуске судьи дали кулинарам-аматорам возможность почувствовать, каково быть владельцем своего заведения.

"Участники прошли уже половину пути на "МастерШеф". Они заработали наше судейское доверие, поэтому мы решились поручить им очень ответственное дело. В этой программе свершится заветная мечта каждого из них, что участники откроют рестораны. С собственной концепцией и авторским меню", – рассказывает звездный судья Владимир Ярославский.

Первое испытание – участники открыли собственный ресторан

Первый вопрос любого бизнеса – это стартовый капитал. Свои деньги на открытие ресторана участники должны были заработать благодаря готовке. Судьи предложили на выбор три блюда легендарного Поля Бокюза. За приготовленный рататуй – 500 гривен, за яйцо-пашот, сваренное в красном вине, и поданное с винным майонезом, кулинар получал 1000 гривен. А самую большую сумму – 1500 грн – можно было получить за сложное многокомпонентное блюдо кок-о-ван (петух в вине).

Сергей Денисов успел за 60 минут приготовить только два блюда и заработал 2000 гривен. Стюардесса Мария Кобзева за кок-о-ван и рататуй также получила 2000 гривен. Из трех блюд Руслана Шилина судьи оценили только два, поэтому парень смог получить лишь 1500 гривен. Меньше всего заработал Петр Косовский – 500 гривен. А вот Лилия Сорокина сумела "продать" судьям свои блюда на 2500 гривен.

Далее участники объединились в команды. Так, как Лилия и Аннушка заработали по 2500 гривен, им была предоставлена возможность стать капитанами и выбрать себе в команду участников. В результате у двух команд получилось по 9500 гривен, которые они должны были рационально потратить в строительном магазине на закупку декора будущего ресторана.

25 Окт 2019 в 10:54 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Команда "красных" сделала ставку на азиатско-кавказком стиле и выполнила интерьер ресторана в белых оттенках с нарисованной сакурой на стене под названием Макоце. Меню также было особенным – закуска из морепродуктов, каре ягненка с экзотическими фруктами, чашушули с тунцом и гранатом.

"Синие" назвали свое заведение LocalUa и сделали ставку на авторской украинской кухне, но, разумеется, с необычным меню – профитроли с куриным паштетом, утиная ножка, закуска с баклажаном и мятой.

25 Окт 2019 в 10:19 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Оценивать работу команд судьи пришли вместе со своими друзьями из кулинарного мира. Главные три критерия оценки – обслуживание официантов, которыми стали члены команд, интерьер ресторана и вкус блюд. Обе команды придерживались концепций и даже преподнесли гостям комплименты от заведения – "красные" угостили посетителей печеньем с предсказанием, а "синие" – свежевыпеченными гречневыми булочками с намазкой из сала.

25 Окт 2019 в 11:19 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

После дегустации блюд звездные судьи и их друзья принялись выбирать лучший ресторан. С разницей в пять голосов – 7:2 – победила команда красных фартуков. А вот для "синих" цена проигрыша оказалась слишком велика – в полном составе участники переоделись в черные фартуки.

Финальная битва черных фартуков

И так, во втором испытании – битве черных фартуков – Лилия, Юлия, Руслан, Александра, Мария и Андрей принялись бороться за место в кулинарном проекте. Шестеро участников разбились на пары и должны были готовить за одной рабочей поверхностью.

25 Окт 2019 в 11:43 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Кулинарное задание – каждый участник должен был приготовить по одному блюду, но при одном условии, продукты не должны повторяться в паре. Разрешено было только использовать всем яйца, специи и подсолнечное масло. Усложнялось задание тем, что участников развернули друг друга спинами и зафиксировали. То есть, готовить они могли только по очереди, договариваясь друг с другом.

Пришло время дегустации и первыми свои блюда презентовали Андрей и Юлия. Утка, маринованная в вине, с малиновым соусом от Андрея не удивила Эктора. Он посчитал выбор участника слишком простым.

Следующими вердикт услышали Руслан и Александра. Кальмары с грибами шиитаки получились очень маленькими и напоминали закуску, а не основное блюдо. Эктор раскритиковал блюдо Руслана, а вот за филе карпа с фланом из цукини Елизавета похвалила Александру. Правда, презентация немного хромала, но в целом блюдо понравилось судье.

Стюардесса Мария решила удивить каннеллони с соусом бешамель, но Эктор в пух и прах раскритиковал девушку, отметив, что начинка абсолютно провальная. Лилия приготовила бануш с беконом и ожидала услышать похвалу, но Елизавете не совсем импонировал вкус – блюдо оказалось слишком жирным, но не стало самым худшим. С заданием не справилась Мария Кобзева. Да, девушка решилась на эксперимент, но это стоило ей участия в проекте. Стюардесса покинула кулинарное шоу, так и не попав в десятку лучших кулинаров-аматоров страны.

Проект покинула Мария Кобзева Фото: Instagram.com

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко

Все подробности восьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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