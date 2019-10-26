"МастерШеф" 9 сезон: все подробности девятого выпуска
Участники построили свои рестораны
В пятницу, 25 октября, прошел девятый выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.
Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:
Мечта любого кулинара, повара и шеф-повара – открыть свой личный ресторан. В "МастерШеф" знают об этом очень хорошо, поэтому в новом выпуске судьи дали кулинарам-аматорам возможность почувствовать, каково быть владельцем своего заведения.
"Участники прошли уже половину пути на "МастерШеф". Они заработали наше судейское доверие, поэтому мы решились поручить им очень ответственное дело. В этой программе свершится заветная мечта каждого из них, что участники откроют рестораны. С собственной концепцией и авторским меню", – рассказывает звездный судья Владимир Ярославский.
Первый вопрос любого бизнеса – это стартовый капитал. Свои деньги на открытие ресторана участники должны были заработать благодаря готовке. Судьи предложили на выбор три блюда легендарного Поля Бокюза. За приготовленный рататуй – 500 гривен, за яйцо-пашот, сваренное в красном вине, и поданное с винным майонезом, кулинар получал 1000 гривен. А самую большую сумму – 1500 грн – можно было получить за сложное многокомпонентное блюдо кок-о-ван (петух в вине).
Сергей Денисов успел за 60 минут приготовить только два блюда и заработал 2000 гривен. Стюардесса Мария Кобзева за кок-о-ван и рататуй также получила 2000 гривен. Из трех блюд Руслана Шилина судьи оценили только два, поэтому парень смог получить лишь 1500 гривен. Меньше всего заработал Петр Косовский – 500 гривен. А вот Лилия Сорокина сумела "продать" судьям свои блюда на 2500 гривен.
Далее участники объединились в команды. Так, как Лилия и Аннушка заработали по 2500 гривен, им была предоставлена возможность стать капитанами и выбрать себе в команду участников. В результате у двух команд получилось по 9500 гривен, которые они должны были рационально потратить в строительном магазине на закупку декора будущего ресторана.
Команда "красных" сделала ставку на азиатско-кавказком стиле и выполнила интерьер ресторана в белых оттенках с нарисованной сакурой на стене под названием Макоце. Меню также было особенным – закуска из морепродуктов, каре ягненка с экзотическими фруктами, чашушули с тунцом и гранатом.
"Синие" назвали свое заведение LocalUa и сделали ставку на авторской украинской кухне, но, разумеется, с необычным меню – профитроли с куриным паштетом, утиная ножка, закуска с баклажаном и мятой.
Оценивать работу команд судьи пришли вместе со своими друзьями из кулинарного мира. Главные три критерия оценки – обслуживание официантов, которыми стали члены команд, интерьер ресторана и вкус блюд. Обе команды придерживались концепций и даже преподнесли гостям комплименты от заведения – "красные" угостили посетителей печеньем с предсказанием, а "синие" – свежевыпеченными гречневыми булочками с намазкой из сала.
После дегустации блюд звездные судьи и их друзья принялись выбирать лучший ресторан. С разницей в пять голосов – 7:2 – победила команда красных фартуков. А вот для "синих" цена проигрыша оказалась слишком велика – в полном составе участники переоделись в черные фартуки.
И так, во втором испытании – битве черных фартуков – Лилия, Юлия, Руслан, Александра, Мария и Андрей принялись бороться за место в кулинарном проекте. Шестеро участников разбились на пары и должны были готовить за одной рабочей поверхностью.
Кулинарное задание – каждый участник должен был приготовить по одному блюду, но при одном условии, продукты не должны повторяться в паре. Разрешено было только использовать всем яйца, специи и подсолнечное масло. Усложнялось задание тем, что участников развернули друг друга спинами и зафиксировали. То есть, готовить они могли только по очереди, договариваясь друг с другом.
Пришло время дегустации и первыми свои блюда презентовали Андрей и Юлия. Утка, маринованная в вине, с малиновым соусом от Андрея не удивила Эктора. Он посчитал выбор участника слишком простым.
Следующими вердикт услышали Руслан и Александра. Кальмары с грибами шиитаки получились очень маленькими и напоминали закуску, а не основное блюдо. Эктор раскритиковал блюдо Руслана, а вот за филе карпа с фланом из цукини Елизавета похвалила Александру. Правда, презентация немного хромала, но в целом блюдо понравилось судье.
Стюардесса Мария решила удивить каннеллони с соусом бешамель, но Эктор в пух и прах раскритиковал девушку, отметив, что начинка абсолютно провальная. Лилия приготовила бануш с беконом и ожидала услышать похвалу, но Елизавете не совсем импонировал вкус – блюдо оказалось слишком жирным, но не стало самым худшим. С заданием не справилась Мария Кобзева. Да, девушка решилась на эксперимент, но это стоило ей участия в проекте. Стюардесса покинула кулинарное шоу, так и не попав в десятку лучших кулинаров-аматоров страны.
- Элеонора Зубенко
- Сергей Денисов
- Артем Янковой
- Юлия Акименко
- Анастасия Погосова
- Руслан Лучков
- Руслан Шилин
- Лиля Сорокина
- Киеу Тхук Ань (Аннушка)
- Петр Косовский
- Андрей Боденко
- Александра Ефименко
Все подробности восьмого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.
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