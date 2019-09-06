"МастерШеф" 9 сезон: экс-"холостячка" Натали с провалом покинула шоу

Наташа Коваленко устроила разборки с участниками проекта

Наташа Коваленко Фото: instagram.com/natali.veliks

В пятницу, 6 сентября на телеканала СТБ стартовал второй выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Неизменные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский сегодня среди 50-ти кулинаров выбирали двадцатку лучших. Свое право остаться в шоу и продолжить борьбу потеряла одна из самых ярких участниц – экс-"холостячка" Наташа Коваленко.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

Девушка во время одного из самых сложных испытаний попала в команду "синих фартуков". Главная задача командной битвы – не просто приготовить блюдо, а с помощью ряда подсказок угадать название и ингредиенты.

На протяжении всех этапов приготовления блюда Наташа ссорилась с членами своей команды. Ей не нравилось буквально все – фарш для лазаньи, приправленный перцем и приготовленный другими участниками соус. Более того, экс-"холостячка" не смогла справиться с эмоциями и выругалась на ребят в достаточно агрессивной форме:

"Я не хочу идти домой. В селе добавляют в фарш перец, а в классическом варианте – нет. Когда село не асфальтировано, то и асфальта нет. Я все переделываю".

Но не это стало финальной точкой – "синие" промахнулись с блюдом. У них не получилось распознать самую важную подсказку – лист карбона, который должен был намекнуть на классическое блюдо Италии – паста "Карбонара". Такая фатальная ошибка сыграла злую шутку и все члены команды покинули шоу, в том числе и Наташа.

Несмотря на излишнюю эмоциональность, девушка с достоинством приняла поражение со словами: "Все честно, мы не справились, значит едем домой".

Скриншот из соцсети

"Виноваты мы сами. К сожалению, карбон сыграл с нами злую шутку. Ни один не догадался", – написала Натали на своей странице в Instagram.

Также предлагаем вам узнать, как прошел первый выпуск кулинарного шоу и чем Наташа удивляла судей на кастинге.

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