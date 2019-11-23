"МастерШеф" 9-й сезон: как прошел 13-й выпуск

В новом эфире участники готовили в режиме гонки

"МастерШеф" 9-й сезон 13-й выпуск Фото: пресс-служба

В пятницу, 22 ноября, прошел 13-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Шоу "МастерШеф" учит невероятной скорости на кухне, и это одна из главных особенностей кулинарного проекта. Как говорят все победители проекта, в школе Le Cordon Bleu каждый из них всегда заканчивал задания быстрее остальных в группе. В то время как французы тратят на блюдо 3 часа, выпускники "МастерШеф" за час успевают приготовить и убрать за собой.

Продуктовый аукцион

Первое испытание 13-го эфира кулинарного шоу началось с азартной игры – продуктового аукциона. На этот раз участники поделились на три команды: "желтых", "синих" и "красных". Всем им выдали одинаковые наборы продуктов, за которые они должны были "покупать" девайсы – сковородки, сотейники и прочее. Самым азартным оказался бывший полицейский Петр Косовский. Он отчаянно и без жалости "избавлялся" от продуктов, чтобы завладеть кухонным девайсом.

22 Ноя 2019 в 9:15 PST INSTAGRAM (@masterchefstb)

Самой остроумной оказалась Лиля Сорокина: она дождалась, пока оппоненты израсходуют все свои продукты и начала выставлять лоты. Разумеется, что возможности конкурировать с ней не было у других команд, поскольку и продуктов осталось мало, а готовить из чего-то нужно. В итоге команды приступали к приготовлению блюд из тех ингредиентов, которые остались, и с помощью тех девайсов, которые им удалось "выкупить" на аукционе.

После дегустации закуски, основного блюда и десерта участники затаили дыхание в ожидании вердикта. Но члены команды "красных" допустили фатальную ошибку – они подали десерт Эктору Хименесу-Браво с черным волоском. Звездный судья обнаружил "неожиданный ингредиент" в желе и напрочь отказался от дегустации.

"Иногда, когда слишком много уверенности в себе, может случиться самое неожиданное", – сурово заявил Эктор, намекая на самоуверенность участницы Лилии.

Разумеется, что после такой оплошности проиграла команда "красных", а ее капитан Лилия приняла решение надеть черный фартук не на себя, а на Руслана Шилина, который и занимался тем фатальным желе.

Испытание на скорость

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" участники готовили на скорость – в формате гонки. Каждый из десятки лучших кулинаров-аматоров Украины должен был приготовить одно и то же блюдо: свиную вырезку с гарниром из

кукурузы, сладкого перца, бекона, лука-шалот с соусом бешамель и пармезаном, дополнительно – с винным соусом и релишем с зернами горчицы.

"Настоящий повар должен быть быстрым и готовить качественно. На "МастерШеф" уже все усвоили

этот закон, поэтому мы решились провести такой конкурс", – рассказывает судья проекта Елизавета Глинская.

Лучшая десятка кулинаров-аматоров Украины Фото: пресс-служба

Все 10 участников стартовали одновременно, но с каждым последующим этапом количество рабочих столов уменьшалось. Для второго этапа судьи оставили 7 поверхностей, для третьего – 4, и в конце всего два стола. Логика простая: тот, кто справлялся быстрее всех, сразу вставал за следующую поверхность. А вот тем, кто отставал, пришлось стоять в очереди.

В гонке первой финишировала Лилия, затем Руслан Шилин и Сергей Денисов. Но в этом конкурсе скорости приготовления недостаточно – блюдо должно быть вкусным! Девушке удалось справиться с заданием, поэтому судьи отправили ее на балкон.

А вот Аннушка так и не дошла до финальной точки – она оказалась в самом конце очереди, поэтому сразу же надела черный фартук. Также с заданием не справились два "геркулеса" шоу – Сергей Денисов и Руслан Шилин, у которых вышло со скоростью, но качество блюда подкачало.

Битва "черных"

В 13-м выпуске "МастерШеф" страсти накаляются, а испытания становятся все более сложными. На этот раз судьи зашли со стороны эмоциональной составляющей участников. Те кулинары, которые сегодня оказались на балконе, должны были помогать "черным". Ведь только они знали рецепт. Пять рабочих поверхностей и пять блюд соответственно. Руслан, Сергей, Аннушка, Артем и Андрей на время приготовления превратились в "марионеток" остальных участников, стоящих на балконе.

22 Ноя 2019 в 11:37 PST INSTAGRAM (@masterchefstb)

Кулинары, которые сегодня боролись за место в девятке лучших, до конца не знали, что готовят. Этим условием и усложнялось испытание. Был еще один нюанс: Юлия, Петр, Лилия, Руслан и Александра и сами не до конца запомнили порядок процессов и ингредиенты, ведь Эктор диктовал рецепты очень быстро.

Неожиданно для всех самое приближенное блюду к оригиналу приготовил Артем Янковский. Его гребешки и филе сибаса отметил сам Эктор. Но в этом кулинарном шедевре заслуга не только Артема, но и Александры, которая руководила с балкона процессом.

Полный диссонанс в коммуникации получился у Андрея и Юлии. Несмотря на то что кулинар не первый раз готовил на проекте утку, на этот раз она "потопила" его. Блюдо получилось невкусным и жирным, за что Боденко и покидает шоу.

Андрей Боденко Фото: Instagram.com

Список участников, которые продолжают участие в шоу:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 12-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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