"МастерШеф" 9-й сезон: как прошел двенадцатый выпуск

Участники из "МастерШеф. Профессионалы" оценивали аматоров

Участники «МастерШеф» 9-й сезон Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В пятницу, 15 ноября, прошел 12-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Со времен выхода "МастерШеф. Профессионалы" у зрителей появилось много кумиров среди участников. Алик Мкртчян, Катя Пескова, Катерина Яблонская, Павел Серветник и многие другие стали настоящими любимцами публики.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" у зрителей снова была возможность увидеть своих кумиров на кухне проекта.

"Кулинарный уровень наших участников заметно вырос, как будто профитроли в раскаленной духовке. Именно поэтому мы, наконец, решились провести это испытание. Сегодня аматоры будут кормить участников "МастерШеф. Профессионалы"", – делится одна из судьей Елизавета Глинская.

У синей и красной команд было два часа на готовку, и еще полтора, чтобы обслужить своих профессиональных гостей. Главная задача – приготовить изысканное меню, по два блюда в каждой позиции. Но не только кулинарные шедевры должны были покорить сердца профессионалов, а и обслуживание. Чем ближе время подходит к финалу, тем ярче сгущаются краски во взаимоотношениях участников – ссоры, разногласия и даже взаимные обиды!

15 Ноя 2019 в 9:21 PST INSTAGRAM (@masterchefstb)

Когда настало время обслуживать особых гостей, страсти начали накаляться. Юлия еще с прошлых эфиров недолюбливает "королеву десертов" и участницу "МастерШеф. Профессионалы" Екатерину Пескову. У девушек зародилась взаимная антипатия. На этот раз поводом размолвки стал возлюбленный Юлии – Петр. Девушка приревновала его к звездной гостье.

В первом конкурсе 12-го выпуска победу одержала команда синих фартуков. По условиям состязания все члены проигравшей команды надели черные фартуки.

Команда синих фартуков Фото: instagram.com/masterchefstb

Во втором конкурсе участники снова поделились на "красных" и "синих". Но судьи усложнили задание аматорам – каждый член команды должен был выбрать: главный ингредиент, кухню определенной страны, посуду для подачи блюд и кухонные девайсы. С этим "добром" участники должны были приготовить главное блюдо, закуску и десерт всего за один час.

15 Ноя 2019 в 10:52 PST INSTAGRAM (@masterchefstb)

Морковь и батат – два главных ингредиента, которые участники должны были сделать в этом испытании ключевым. Проиграли "синие", их кулинарные "шедевры" оказались самыми слабыми. В результате черный фартук надела Юлия Акименко.

В битве черных фартуков сошлись Аннушка, травести-дива Руслан Лучков, Руслан Шилин, Юлия, Настя и Андрей. Участники, которые дошли до 12-го эфира, привыкли к тому, что финальная битва самая сложная и наполнена необычными заданиями. Но не на этот раз!

15 Ноя 2019 в 11:40 PST INSTAGRAM (@masterchefstb)

Судьи поставили лишь одно условие – приготовить за 1,5 часа десерт из овоща! Аматоры такого не ожидали, ведь на первый взгляд задание – проще простого. Но как приготовить сладкое блюдо из овоща? С этим заданием не справилась Анастасия Погосова. Сегодня она покинула проект в шаге от лучшей десятки.

Анастасия Погосова Фото: Instagram.com

Список участников, которые попали в ТОП-10 лучших кулинаров-аматоров Украины:

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Андрей Боденко Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 11-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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