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"МастерШеф" 9-й сезон: как прошел двенадцатый выпуск

Участники из "МастерШеф. Профессионалы" оценивали аматоров

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:08
Участники «МастерШеф» 9-й сезон
Участники «МастерШеф» 9-й сезон
Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В пятницу, 15 ноября, прошел 12-й выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Со времен выхода "МастерШеф. Профессионалы" у зрителей появилось много кумиров среди участников. Алик Мкртчян, Катя Пескова, Катерина Яблонская, Павел Серветник и многие другие стали настоящими любимцами публики.

В сегодняшнем выпуске "МастерШеф" у зрителей снова была возможность увидеть своих кумиров на кухне проекта.

"Кулинарный уровень наших участников заметно вырос, как будто профитроли в раскаленной духовке. Именно поэтому мы, наконец, решились провести это испытание. Сегодня аматоры будут кормить участников "МастерШеф. Профессионалы"", – делится одна из судьей Елизавета Глинская.

У синей и красной команд было два часа на готовку, и еще полтора, чтобы обслужить своих профессиональных гостей. Главная задача – приготовить изысканное меню, по два блюда в каждой позиции. Но не только кулинарные шедевры должны были покорить сердца профессионалов, а и обслуживание. Чем ближе время подходит к финалу, тем ярче сгущаются краски во взаимоотношениях участников – ссоры, разногласия и даже взаимные обиды!

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Когда настало время обслуживать особых гостей, страсти начали накаляться. Юлия еще с прошлых эфиров недолюбливает "королеву десертов" и участницу "МастерШеф. Профессионалы" Екатерину Пескову. У девушек зародилась взаимная антипатия. На этот раз поводом размолвки стал возлюбленный Юлии – Петр. Девушка приревновала его к звездной гостье.

В первом конкурсе 12-го выпуска победу одержала команда синих фартуков. По условиям состязания все члены проигравшей команды надели черные фартуки.

Команда синих фартуков
Команда синих фартуков
Фото: instagram.com/masterchefstb

Во втором конкурсе участники снова поделились на "красных" и "синих". Но судьи усложнили задание аматорам – каждый член команды должен был выбрать: главный ингредиент, кухню определенной страны, посуду для подачи блюд и кухонные девайсы. С этим "добром" участники должны были приготовить главное блюдо, закуску и десерт всего за один час.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Морковь и батат – два главных ингредиента, которые участники должны были сделать в этом испытании ключевым. Проиграли "синие", их кулинарные "шедевры" оказались самыми слабыми. В результате черный фартук надела Юлия Акименко.

В битве черных фартуков сошлись Аннушка, травести-дива Руслан Лучков, Руслан Шилин, Юлия, Настя и Андрей. Участники, которые дошли до 12-го эфира, привыкли к тому, что финальная битва самая сложная и наполнена необычными заданиями. Но не на этот раз!

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Судьи поставили лишь одно условие – приготовить за 1,5 часа десерт из овоща! Аматоры такого не ожидали, ведь на первый взгляд задание – проще простого. Но как приготовить сладкое блюдо из овоща? С этим заданием не справилась Анастасия Погосова. Сегодня она покинула проект в шаге от лучшей десятки.

Анастасия Погосова
Анастасия Погосова
Фото: Instagram.com

Список участников, которые попали в ТОП-10 лучших кулинаров-аматоров Украины:

  1. Сергей Денисов
  2. Артем Янковой
  3. Юлия Акименко
  4. Анастасия Погосова
  5. Руслан Лучков
  6. Руслан Шилин
  7. Лиля Сорокина
  8. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  9. Петр Косовский
  10. Андрей Боденко
  11. Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 11-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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