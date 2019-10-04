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"МастерШеф" 9-й сезон: кто из участников ушел в шестом выпуске

Сегодня получился особенный выпуск

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 23:56
«МастерШеф» 9-й сезон
«МастерШеф» 9-й сезон
Фото: пресс-служба

С каждой пятницей кулинарный проект "МастерШеф" 9 сезон покидает все больше участников, а это значит, что мы движемся к финалу. Но сегодня, 4 октября, во время шестого выпуска звездные судьи Эктор Хименес-Браво, Елизавета Глинская и Владимир Ярославский приняли неожиданное решение.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

Шестой выпуск "МастерШефа" начинался, как обычно – первое испытание и раздача черных фартуков. В зону риска попали шесть человек – три парня и три девушки. Элеонора Зубенко, Аннушка, Юлия Клименко, Артем Янковский, Петр Косовский и Руслан Лучков. В финальной битве за право переодеться в белый фартук и остаться в конкурсе участники должны были приготовить по десерту из тех продуктов, которые им удалось собрать во время выезда за Киев.

INSTAGRAM (@masterchefstb)

Первыми услышать судьбоносный вердикт вышли парни. Елизавета Глинская взялась пробовать яблочный штрудель Артема Янкового. Вкус ее порадовал в целом, но начинка не была идеальной – маловато фруктов. Да и презентация десерта получила скорее негативный отзыв, чем похвалу. Следующим дегустацию провел Эктор. Ему пришлось оценивать грушевый тарт полицейского Петра. Десерт понравился, но с кремом участник не совсем справился – излишне взбил консистенцию. Тарталетка с меренгой от травести-дивы Руслана порадовала Владимира. Некие замечания были у судьи, но тонкий вкус апельсина ему пришелся по душе.

INSTAGRAM (@petro_kosovskii)

Настал черед девушек презентовать свои лакомства. Апельсиново-шоколадный кекс собирательницы трав Юлии визуально привлек Эктора. Впрочем, девушка всегда умела удивлять неординарным подходом к оформлению блюд. Но она допустила ошибку – не карамелизировала грушу, поэтому тесто вышло слишком влажным. А вот своим выбором классической шарлотки Элеонора попала точно в цель. Все было почти идеально, за исключением начинки – Владимиру не хватило яблок.

Аннушка вьетнамского происхождения переживала за свой десерт, который получился необычным. Все потому, что ей не удалось раздобыть нужное количество масла и яиц. Но она вышла из положения, сделав постный бисквит с киви. Елизавета была удивлена, что с учетом тотальной нехватки ингредиентов возможно было приготовить подобное, но презентация огорчила судью. По ее словам, у десерта получился скудный вид.

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В целом все участники справились с заданием, учитывая уровень сложности. По словам Эктора, мелкие помарки совершили все шестеро участников, но домой так сегодня никого и не отправили.

"Да, вы все допустили мелкие ошибки, но с заданием справились практически все на одном уровне. Поэтому сегодня тот исключительный случай, когда никто не уезжает домой", – резюмировал Эктор Хименес-Браво.

Список участников, которые продолжат борьбу в кулинарном шоу:

  1. Элеонора Зубенко
  2. Сергей Денисов
  3. Юлия Клименко
  4. Артем Янковой
  5. Юлия Акименко
  6. Анастасия Погосова
  7. Руслан Лучков
  8. Руслан Шилин
  9. Назар Виткович
  10. Лиля Сорокина
  11. Киеу Тхук Ань (Аннушка)
  12. Петр Косовский
  13. Андрей Боденко
  14. Александра Ефименко
  15. Мария Кобзева

Все подробности шестого выпуска кулинарного шоу вы можете узнать по ссылке.

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