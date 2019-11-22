"МастерШеф" 9 сезон: кто покинул шоу в 13-м выпуске

В проекте осталось всего девять участников

Андрей Боденко Фото: Instagram.com

В тринадцатом выпуске кулинарного проекта "МастерШеф" 9-й сезон за шаг до девятки лучших кулинаров-аматоров Украины шоу покинул один участник. Отметим, что в прошлом выпуске из шоу ушла Анастасия Погосова.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9-й сезон:

В битве черных фартуков сегодня, 22 ноября, сошлись: Киеу Тхук Ань (Аннушка), Сергей Денисов, Артем Янковой, Руслан Шилин и Андрей Боденко.

22 Ноя 2019 в 11:37 PST INSTAGRAM (@masterchefstb)

В 13-от выпуске "МастерШеф" страсти накаляются, а испытания становятся все более сложными. На этот раз судьи зашли со стороны эмоциональной составляющей участников. Те кулинары, которые сегодня оказались на балконе, должны были помогать "черным". Ведь только они знали рецепт. Пять рабочих поверхностей и пять блюд соответственно. Руслан, Сергей, Аннушка, Артем и Андрей на время приготовления превратились в "марионеток" остальных участников, стоящих на балконе.

Кулинары, которые сегодня боролись за место в девятке лучших, до конца не знали, что готовят. Этим условием и усложнялось испытание. Был еще один нюанс – Юлия, Петр, Лилия, Руслан и Александра, которые руководили процессом, сами не до конца запомнили порядок приготовления и ингредиенты, ведь Эктор диктовал рецепты очень быстро.

Неожиданно для всех самое приближенное блюду к оригиналу приготовил Артем Янковский. Его гребешки и филе сибаса отметил сам Эктор. Но в этом кулинарном шедевре заслуга не только Артема, а и Александры, которая руководила с балкона процессом.

Полный диссонанс в коммуникации получился у Андрея и Юлии. Несмотря на то, что кулинар не первый раз готовил на проекте утку, на этот раз она "потопила его". Блюдо получилось невкусным и жирным, за что Боденко и покидает шоу.

Список участников, которые продолжили борьбу в кулинарном шоу

Сергей Денисов Артем Янковой Юлия Акименко Руслан Лучков Руслан Шилин Лиля Сорокина Киеу Тхук Ань (Аннушка) Петр Косовский Александра Ефименко

Ранее мы писали, как прошел 12-й выпуск "МастерШеф" 9-й сезон.

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