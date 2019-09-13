"МастерШеф" 9-й сезон: все подробности третьего выпуска

С самого начала третьего выпуска два кулинара покинули шоу

Участники девятого сезона "МастерШеф" 2019 Фото: Instagram.com

В пятницу, 13 сентября на телеканала СТБ прошел третий выпуск кулинарного шоу 9-й сезон "МастерШеф". Узнайте, кто остался в шоу, а для кого участие закончилось на самом начальном этапе.

Смотрите видео с кастинга "МастерШеф" 9 сезон:

С самого начала участников собрали в историческом месте Киева – Андреевском спуске. В 9 сезоне это первый выездной конкурс. Неизменные судьи перед началом испытания обрадовали участников – по семейным обстоятельствам шоу преждевременно покинули кассир в супермаркете Алена Никулина и водитель тепловоза Сергей Акинин. Стоит отметить, что такая ситуация сложилась впервые за восемь сезонов шоу "МастерШеф" и участников осталось 18. Такому исходу событий обрадовались все, ведь конкурентов стало меньше.

Но, не тут то было! Судьи приняли важное решение и вернули в шоу, вышедших из проекта в прошлом выпуске участников, Элеонору Зубенко и Назара Витковича.

13 Сен 2019 в 9:11 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Первое испытание – "кулинарное лицо" Киева

После того, как двадцатку снова сформировали, участники приступили к выполнению нового задания третьего выпуска. Участники поделились на две команды – "красных" и "синих" фартуков. Их задача – накормить туристов из Азии. Обычно условия выездных испытаний были простыми – вкусно приготовить и продать как можно больше. Но в этом году судьи решили усложнить задачу.

"Старый город давно стал кулинарным центром столицы, куда специально приезжают даже зарубежные туристы. И чтобы впечатлить иностранных гостей, участники должны продумать блюда в стиле "фьюжн": совместить украинскую кухню с европейской и азиатской", – сказал Эктор Хименес-Браво.

На приготовление блюд участникам выделили два часа и еще один час на то, чтобы продать свои кулинарные шедевры проходящим туристам. Самое сложное для команд оказалось придумать, чем же они будут удивлять заграничных остей Киева.

13 Сен 2019 в 9:50 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

Чего только команды не придумали – вареники с лососем, фаршмак, немецкие колбаски, борщ с рыбой в азиатском стиле, гедза (японские жареные пельмени) с вишнями, блины с бананом и филадельфией, профитроли. Но блюда в стиле "фьюжн" оказались не единственной сложностью для команд. Прямо посреди конкурса начался дождь, и участникам пришлось готовить в еще более сложных условиях. Но, несмотря на ливень, участники справились с заданием. Теперь предстояло самое интересное – продать свои блюда туристам.

13 Сен 2019 в 6:23 PDT INSTAGRAM (@hectorjimenezbravo)

"Погода так жестоко испортила все планы. Поэтому впервые за все сезоны мы меняем правила игры посреди испытания и едем в павильон, где ваши шедевры будем дегустировать мы, судьи. Нам жаль, что гости Киева так и не попробовали блюда", – вышел к участникам Эктор и предупредил о смене правил.

Во время оценки блюд судьи отметили высокие вкусовые качества приготовленных шедевров, особенно поразила Эктора баранина и суп, который выглядел как борщ, но по вкусу напомнил японский мисо-суп. А вот судье Владимиру Ярославскому не пришелся по душе салат со свеклой и гедза – блюдо, которое совсем не было похоже на жаренные пельмени, а имело вид обычных вареников с вишнями.

В итоге, победу в первом конкурсе одержала команда "красных фартуков". Их блюда оказались более близкими к "фьюжину". По правилам шоу, "красные" отправляются на балкон, а "синие" должны проголосовать за двух самых, по их мнению, слабых членов команды. По результатам голосования, черные фартуки надели директор школы Дмитрий Ламза и капитан команды Андрей, который сам принял такое решение – отвечать за свои недочеты.

Кулинарная эстафета

Настало время второй "битвы" – и снова участникам пришлось поделиться на команды. Капитаны по одному выбирали себе самых сильных кулинаров в команду. Волей случая последним снова остался директор школы Дмитрий, которому и так достался черный фартук. Как оказалось, участники проекта считают его самым слабым, а поэтому не желают его видеть в своей команде.

"И снова я в последнем вагоне...Униженный", – говорит Дмитрий.

Каждая команда должна приготовить одно блюдо, а именно – легендарный французский десерт "Фрезье". Но важный момент – команды будут готовить по очереди, а не все вместе. В этом и главная задача кулинарной эстафеты. По словам Эктора, только так каждый из участников сможет себя проявить на 100%. На приготовление нежного десерта с клубникой участникам было отведено 1,5 часа.

Обе команды, на первый взгляд, справились. Но, когда Эктор начал разрезать торт "красной" команды, разочаровался. Коржи совсем не были похожи на бисквит.

А вот у "синих" бисквит получился нежным и воздушным, но с кремом они прогадали. В таком мнении сошлись двое судей – Елизавета и Владимир. Похвалу и высшую оценку от Эктора получила команда "синих". Соответственно, черный фартук сегодня получит кто-то из членов красной команды.

Битва черных фартуков на выживание

И, как решил Эктор, за прокол с бисквитом черный фартук получила Алена Хмиль вместе с Назаром, которого только в этом выпуске вернули в шоу. И теперь обладателям черных фартуков предстоит побороться за свое место, приготовив свиную вырезку с кабачковой икрой в беконе.

И по традиции, задание усложнено – на этот раз за 1,5 часа участники должны приготовить указанное блюдо, имея лишь инструменты первой необходимости. Все остальное им нужно было раздобыть самостоятельно – нарубить дров, разжечь костер и соорудить емкости для готовки. Для Алены этот конкурс оказался самым сложным, ведь тут нужна была физическая мужская сила.

13 Сен 2019 в 11:57 PDT INSTAGRAM (@masterchefstb)

1,5 часа кропотливой работы, физического труда и четыре участника готовы услышать вердикт! В этой нелегкой борьбе сквозь дым и огонь с заданием частично справились единственная девушка, которая принимала участие в битве на выживание, Алена. Ее презентация была близка к оригинальному блюду. В этой битве однозначно победил Назар – его соус, презентация и мясо поразили судей.

Директор школы Дмитрий Ламза в этом выпуске оказался самым слабым и Эктор отправил мужчину домой. Но он оказался не единым, кто покинул проект, судьям пришлось попрощаться с Аленой Хмиль. Эктор принял решение отправить девушку домой из-за фатальной ошибки – Алена подала блюдо с вялым шпинатом. По итогу в проекте осталось 18 участников, которые в следующем выпуске будут удивлять кулинарными способностями.

Список участников, которые продолжать борьбу в кулинарном шоу:

Элеонора Зубенко Сергей Денисов Юлия Акименко Артем Янковый Лилия Сорокина Мария Кобзева Андрей Боденко Юлия Клименко Анастасия Погосова Руслан Лучков Ольга Ткачук Владимир Лялин Руслан Шилин Назар Виткович Наталия Троян Лиля Сорокина Анна Киеу Александра Ефименко

Также предлагаем вам узнать, как прошел второй выпуск кулинарного шоу.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.