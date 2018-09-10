"МастерШеф": как приготовить сырники по рецепту Тани Куриленко

Финалистка шоу "МастерШеф. Кулинарный выпускной" поделилась рецептом вкусного и полезного завтрака

Сырники с мукой Фото: depositphotos.com

Суперфиналистка подросткового сезона "МастерШеф" Таня Куриленко разместила на своем Telegram-канале рецепт фирменных сырников. Интересно, что для этого блюда Таня использует исключительно домашний творог. Как приготовить сырники от Тани Куриленко – читайте ниже.

Сырники от Тани Куриленко

Ингредиенты:

500 г творога

1,5-2 ст. л. сахара

1-2 ст. л. муки

2 яйца

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Рецепт приготовления:

Перебейте творог в блендере до однородной массы. Добавьте остальные продукты и все хорошо перемешайте. Важно, чтобы было достаточно пшеничной муки, потому что во время приготовления сырники могут потерять свою форму. Но не переборщите, иначе сырники будут очень "забитые" и невкусные. Обжарьте сырники на сливочном масле по несколько минут с каждой стороны.

Таня Куриленко Фото: пресс-служба СТБ

Напомним, ранее мы делились рецептом булочек для бургеров от Тани Куриленко. Сайт "Сегодня" также писал, как приготовить штрудель с яблоками и корицей по рецепту Жени Антощук.